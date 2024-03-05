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旅遊

台灣最高車站重啟 阿里山輕鬆追日賞雲海

【明報專訊】位於海拔2451米的祝山車站，是全台灣鐵路系統海拔最高的車站，經3年修復工程後，終於在去年11月重開，上阿里山看日出方便不少。除了日出，阿里山亦是觀賞雲海、神木、櫻花及星空的好地方，只要帶備一部高質素的相機，影靚相無難度！

祝山車站是阿里山林業鐵路網絡祝山線終點站，車站旁的祝山觀日平台及小笠原山觀景台是看日出的推介位置。過去3年，由於車站未完成修復，若要乘搭火車上山看日出，只能到達對高岳站，遊客要徒步20分鐘才能到祝山觀日平台，在高海拔低氧環境下頗辛苦，現時車站重開，看日出就方便得多。要到阿里山觀賞日出，撇除天氣因素，最重要是留意日出時間及買火車票。祝山線火車起程時間會隨日出時間調整，但只要能乘搭每朝由阿里山車站開出的兩班登山列車，就必定能夠上山看日出。留意開車時間在前一天下午4時半公布，且即日火車票只會在開車前30分鐘才在阿里山車站開售，再加上兩班列車載客量有限，穩陣起見，可提前在網上購買兩星期內的預售車票（預計乘車日的前一日中午停止預購）。

由阿里山車站至祝山車站，車程約25分鐘。行車期間，車長會透過廣播介紹火車歷史及沿途風光，大家別只顧欣賞車外風光，因為車長會在途中公布兩班回程車的開車時間（每日不同），錯過了就只能步行返回阿里山車站，不過幸好是全程落斜，3公里落山路步行約45分鐘。

今次我們搭上頭班列車抵達祝山車站，雖然距離日出尚有50分鐘，但遊人全都趕着下車霸靚位，有的直接衝到車站旁的祝山觀日平台，亦有不少人選擇轉右，走上小笠原山觀景台，聞說後者擁有360度無敵壯麗景觀，空間較廣闊，所以我們選擇多走10分鐘路。雖然上山的路頗為陡斜，但當到達小笠原山觀景平台，便發現沒有白費腳力，因為平台位置開揚，正東方還可看到全台灣最高的玉山山脈。當日我們同時遇見雲海，瘋狂打卡。

太陽從玉山後爬升更耀眼

差不多到日出之時，所有人把注意力集中在玉山山脈後方，與由地平線升起的日出不同，由於太陽早已在山脈後方升起，所以天空亮白，而太陽光亦特別刺眼，基本上如錯過了陽光越過山脊、亮度稍低的瞬間，相機便會因強光而無法再正確對焦，即使戴上太陽鏡，也無法看清太陽的輪廓。雖然看日出的時間只短短1分鐘左右，但一想到太陽是從台灣最高的玉山山脈升起，就有莫名感動。觀賞完日出，可順道到車站旁的茶田35號餐廳吃早餐。這間以黃檜木建成的日式木屋，內裏裝潢簡約又復古，且定期舉辦不同主題展覽，客人可在舒適的戶外庭園進餐或品茗。據聞喜歡出沒在中高海拔地帶的雀鳥帝雉經常在餐廳旁的林地現身，可惜到訪當日未能一睹芳容。

賞神木遺蹟 沐浴芬多精

計劃看日出的遊客通常會早一晚入住「阿里山國家森林遊樂區」內的酒店，以爭取更多休息時間，我們今次亦入住園區內的酒店——阿里山賓館。在酒店旁就有一條百年神木路線可直達神木車站，欣賞阿里山新八景之一的神木遺蹟，整條步道鋪設得相當好走，來回一圈約1.5小時。據知初代阿里山神木有3000年歷史，不過在上世紀50年代經歷兩次雷擊及風雨衝擊，最終在1998年倒下，現時在神木車站旁的神木遺蹟便保留了三分之二的樹身。直至2007年，第二代阿里山神木經市民票選下誕生，它的位置在步道途經的慈雲寺旁，雖然樹齡估算為600多年，但高度已達45米，粗4.1米，有時間不妨走一圈來一個森林浴，呼吸由檜木群釋出的芬多精。

●台灣旅遊錦囊

證件要求：符合資格香港居民，可經網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3YTBkef）

匯率：100新台幣約兌25港元

機票：3月份往返香港與台北，中華航空1800港元起，連稅及燃油附加費

交通：桃園國際機場乘搭機場捷運至高鐵桃園站，再乘高鐵至高鐵嘉義站，然後乘「台灣好行」巴士7329阿里山線-A線前往「阿里山國家森林遊樂區」

阿里山林業鐵路網路訂票系統

單程車費：150新台幣（約38港元）/成人

訂票網址：shorturl.at/aCKTU

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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