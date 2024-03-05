東京夢幻芝士蛋糕 快閃尖沙嘴 滋味三重奏

談到日本近年最紅甜品，芝士蛋糕網店Mr. CHEESECAKE必定榜上有名。這家店於2018年開業，由擁有10年以上主理法國菜經驗的田村浩二創辦，他指品牌名的「Mr.」，在日本有成為某個領域的第一之意，命名Mr. CHEESECAKE，矢志成為芝士蛋糕界的「第一」。

香港限定抹茶味香濃回甘

店家主打長方形焗芝士蛋糕，雖然芝士蛋糕經過入焗爐烘焙過程，但出來的口感卻像不經烘焙的芝士蛋糕般細膩幼滑，因而聲名大噪，根據《Mr. CHEESECAKE 田村浩二 人生最高のチーズケーキ》（人生中最好味的芝士蛋糕）食譜書簡介，曾列舉當時一些網民好評，如「人生中吃過最美味的芝士蛋糕」、「日本第一的芝士蛋糕」等。據說初創時期，田村仍有正職，只能在上班前，大約凌晨4時開始製作蛋糕，一天最多做到16條芝士蛋糕。開始時只得5、6個客人，口耳相傳加上社交平台「打卡」效應，火速走紅，預訂超額。為應付大量訂單，唯有每周只開放一天接受下周的新預訂，每次一開放網上預訂，火速售罄，當時被媒體評為「夢幻的芝士蛋糕」、「最難買到的芝士蛋糕之一」等。品牌後來更創出多款新口味，亦開拓線下市場，不時在日本設置期間限定快閃店，更於疫情期間分享其家庭版食譜。開業至今約5年內，累計銷量逾100萬條芝士蛋糕，人氣一直高企。港人平日亦難以入手，皆因品牌只接受日本國內預訂，不設海外網購，不過，今年品牌終於衝出日本，在K11 MUSEA開設首間海外期間限定店。

雖然是pop up store，但店內裝潢素雅，以白色為主調，玻璃陳列櫃展示4種產品，分別是原味、焦糖味及香港限定抹茶味的芝士蛋糕，採用優質福岡八女抹茶粉，茶味特別香濃回甘；還有由田村主理的烘焙甜點品牌ETEL推出的費南雪蛋糕（financier）套裝。

不加小麥粉 免冷凍後變硬

或許你會好奇，為何一個法國菜廚師會轉賣芝士蛋糕？田村曾於日本及法國多家米芝蓮餐廳工作，擅長海鮮菜式，並在西餐中注入和風元素。2017年約31歲時，他在東京米芝蓮餐廳TIRPSE出任主廚，之後獲得Gault & Millau Japan Young Talent Award。獲獎後，餐廳多了客人到訪，他指自己的美食製作複雜，富飲食文化底蘊，並非人人能夠理解和享受其中，這令他思考究竟有什麼簡單食物，令人人吃後都覺得美味，而自己又能比其他人都做得好呢？當時腦海浮現的正是自己喜愛的芝士蛋糕，「因為我的生日蛋糕，都是媽媽親手製作的紐約芝士蛋糕」。童年的美味回憶，驅使他製作出讓人鍾愛的芝士蛋糕。

田村想做出一個像餐廳甜品般美味的芝士蛋糕，要剛好凝固，糕身柔軟，但要做到這效果就不能加入小麥粉，否則蛋糕冷凍後，質地變得硬實，就缺乏了幼滑的效果。同時他亦強調蛋糕香味，秘密是用檸檬、雲呢拿，以及較少人認識的零陵香豆（tonka bean）來提香，「零陵香豆的香味像櫻花，令（日本）人產生一種新穎卻又熟悉的感覺」。由於這3種材料非常搭配，使蛋糕做出來的香氣層次更豐富。

隨溫度變化有3種口感

他亦大方分享實際做法，田村會分別製作忌廉芝士（cream cheese）和酸忌廉（sour cream）部分。將幼滑微鹹的法國KIRI忌廉芝士與馬達加斯加雲呢拿、零陵香豆、白朱古力和鮮忌廉拌勻；另將酸忌廉、乳酪、蛋黃等材料拌勻，再將兩者混合攪勻。放進焗爐，隔水烘焗1小時，放涼後冷藏。焗出來蛋糕剛好凝固，表面呈金黃色，帶烘香，而裏面保持濕潤，像免焗芝士蛋糕（rare cheesecake）般柔滑、細膩。它隨溫度變化帶來3種不同口感，記者試吃過各有不同的感受，零度以下的冰凍口感像雪糕，帶酸味；當放進4℃雪櫃解凍1至1小時半，呈半解凍狀態，外軟滑，內冰涼，層次豐富；完全解凍後如brûlée般幼滑，入口即融，甘甜又芳香。

今個夏天，他將於日本推出茉莉橙味、菠蘿椰子味芝士蛋糕。日後亦希望推出更多烘焙甜點，例如屬於Mr. CHEESECAKE味道的銅鑼燒、月餅等。不久將來，他亦打算開設品牌零售店。順帶一提，除尖沙嘴期間限定店，YAICHI谷日百貨網站亦接受預訂Mr. CHEESECAKE產品，預訂連結逢周五下午5時開放，成功訂購，一星期後可到限定店取貨，不用排隊，更省時便捷。●

Mr. CHEESECAKE香港期間限定店

日期：即日至5月31日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 地下二層B201號舖21室

網址：mr-cheesecake.com/zh/pages/hk

YAICHI 谷日百貨（官方預訂）

訂購網址：yaichi.co/tc/shop/mrcheesecake

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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