運動處方：長者公園健身機 踏步扭腰保心血管健康

器材設不同高度 坐輪椅也可用

公園內的健體器材多元化，以配合不同長者的身體狀况及運動需求。部分器材更設置不同高度，可讓輪椅使用者享受運動之樂。以上肢訓練為例，較常見是上肢伸展器、太極揉推器、臂肩協調活動器、手臂活動架和上身伸展架。若想鍛煉下肢，長者可考慮使用健騎機、踏步機和單車踏架。針對全身或腰背訓練，有全身伸展運動器、舒展背肩運動器和扭腰器，這些都是公園內常見的選擇。

增肌力改善平衡 減跌倒風險

不同類型健身器材，協助身體不同位置保持柔韌，同時可增加肌力、活動耐力，改善身體協調及平衡力，減低跌倒風險。

適當運動可以強身健體，提升心肺功能、維持健康體重，同時可改善血壓及血脂，保持心血管健康。

運動時應該量力而為，保持適中節奏，並且注意呼吸保持順暢。同時要留意身體變化，如果感到不適應立即停止，並向在場人士或園內職員求助。請留意個人身體狀况和限制，使用健體器械之前，可諮詢醫護人員意見，以確定適合自己的運動範圍和強度。

長者運動安全規則

‧運動前後做10至15分鐘熱身和緩和運動，有助預防肌肉拉傷或關節扭傷；應穿著舒適透氣的衣服，以及一對平底運動鞋，為雙足提供足夠支撐和穩定

‧使用健體器械前，要先細閱器材旁邊的使用須知，了解正確使用方法，避免因使用不當而導致受傷

‧應確保器材操作正常。如果發現器材操作異常或損壞，切勿強行使用，應立即通知園內職員

■玩器材節奏適中 呼吸保持順暢

1.上肢伸展器

鍛煉：活動上肢關節，加強手腕及手臂肌力、上肢柔韌度

用法：站在器材下，雙手握手柄，一隻手把手柄向下拉，另一隻手向上伸直，兩手輪流交替伸展

注意：園內設有不同高度的上肢伸展器。長者根據自己身高選擇。注意在拉伸過程中節奏平均適中，保持手臂垂直，避免斜拉或單手拉動手柄，以免拉傷手臂

2.踏步機

鍛煉：加強下肢肌肉力量、身體協調力、平衡力

用法：雙手握緊扶手，雙腳放在踏板上，輪流交替上下踏步，節奏適中

注意：踏步機屬消耗較高的運動，長者應留意身體狀况及能力。練習時注意雙腿略微彎曲，不要同時前後擺動，避免身體失重心

3.太極揉推器

鍛煉：活動肩部及手肘關節，加強上肢及大腿肌力、耐力

用法：雙腳站立與肩同寬，兩膝微微彎曲，上身挺直。雙手平放及抓緊手把，配合呼吸，慢慢轉動

注意：太極揉推器有不同高度，長者根據自己身高選擇。轉動時力度要適中，不易過快

4.扭腰器

鍛煉：加強腰部及腹部肌力、腰部柔韌度、平衡力

用法：雙腳站在轉板上，微微分開，雙手緊握扶手，身體用力轉動帶動腰部及下肢左右轉動

注意：運動時要控制轉動幅度，速度要緩慢，避免太快及幅度太大引致腰背肌肉拉傷。如出現腰背痛，要立即停止

示範：龍先生（義工）

文：龍嘉靖（聖雅各福群會中風復康計劃 職業治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）