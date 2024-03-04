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健康

SUCCEED 7式 智障人士快樂學習

【明報專訊】智障人士有時會出現行為問題，通常源於溝通困難、情緒困擾、學習困難、生理需求、環境因素和社交技能不足等因素。正因為情緒和需求被忽視，才導致行為問題出現。院舍透過SUCCEED照顧模式，從7大方向介入，深入了解智障學員需要，加強訓練，提升生活質素，有助減少或預防他們出現行為問題。

傳統採用約束或獎罰的處理方式，儘管能夠在短期內收效，但效果往往不持久。為了突破這種傳統思維，靈實以正向行為支持（positive behavior support）理論為基礎，設計了SUCCEED照顧模式，應用在院舍服務中。透過客觀數據分析學員需要，結合跨專業團隊協作和以人為本的方法，為智障人士提供更有效的支持和幫助，讓他們在行為調節和生活質素方面得到改善。

SUCCEED照顧模式介入方法包括7大方向。

S：Schedule（日常流程）

依個別需求調整

我們特意在院舍日常生活中設計了適合智障學員的流程，讓他們過得更有意義及快樂。舉例說，學員在午休後有上課時間，惟有些學員未必適應作息被打斷，導致他們無法控制情緒，引發行為問題。同工們留意到這個情况，於是調整流程，例如讓學員先在房內吃水果，然後再過渡到上課的時間，結果學員的心情明顯好轉了許多。我們不僅關注整體學員的需要，更關注個別學員的需求。例如，有些學員非常喜歡洗澡，對於他們來說，洗澡時間太緊迫是不可行，因此會為他們安排較長的沐浴時間。

U：Us（我們）

細心觀察 深入了解需要

「我們」指的是每一名同工。同工對服務使用者有多了解，是否一致地處理學員的行為，對於學員來說至關重要。有時候，由於缺乏了解，會導致同工在態度或方法上無法完全滿足學員的需要。因此，我們非常重視透過各種培訓，幫助同工在身體照顧或情緒行為都更深入了解學員。只有深入了解，才能對症下藥。智障人士的情緒可能受到身體不適影響，但他們無法用言語表達，因此同工細心觀察學員的需要變得重要。

CC：Communication（溝通）、Coping（應對困難）

善用圖像卡、肢體語言

儘管智障人士在溝通方面可能遇到障礙，無法用一般語言表達自己思想，也難以理解他人；在應對困難方面，他們學習速度亦不如一般孩子，然而，我們深信智障人士同樣具備學習、與群體共同生活的能力。當學員無法用豐富詞彙表達自己時，我們教導他們使用圖像卡或肢體語言來表達；當學員感到憤怒時，同工教導他們透過深呼吸或數數字平靜情緒。

EE：Enjoyment（享受）、Environment（環境）

第二個「家」舒適充滿愛

每當提到院舍時，就像是學員第二個「家」。希望學員在院舍快樂地生活，我們會發掘他們的興趣和喜好，如繪畫、手工製作、編織等，讓他們在閒暇時間好好享受，並且釋放內心挫折和不快，重拾快樂的感覺。

至於環境，我們不僅關注院舍的溫度、濕度、擠擁和噪音等，還注重社交環境，包括學員之間及學員與同工之間的互動。我們深信，一個充滿愛的環境不僅能讓學員快樂地居住，也能大大提升同工的工作滿足感。

D：Decision making（自主權）

自決活動目的地、用餐選擇

每個人都擁有自己的價值和權利，智障人士也不例外。因此，我們尊重他們的自主權。讓學員自行決定外出活動的目的地、用餐選擇、生日禮物，以及完成訓練後的獎勵等，展現他們的自主權。

總括而言，SUCCEED照顧模式旨在透過以人為本的方法，強調深入了解、真誠溝通、啟發教育、促進良好環境和尊重學員自主，有效地促進學員的溝通、情緒調節、學習和社交等技能的發展，提升生活質素。

文：梁偉洵（靈實將軍澳及西貢地區支援中心臨牀心理學家）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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