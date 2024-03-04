健康點滴：棘手結節癢疹 一抓爆發

嚴重的結節性癢疹，大部分是由於患者因極度痕癢不斷搔抓皮膚，結果舊的患處難以癒合，同時不斷有新的患處形成，陷入惡性循環。所以，患者首先必須避免搔抓、摩擦患處，洗澡不可太長時間或使用太熱的水，以及注意患處需多塗不含香料或刺激成分的潤膚霜以保濕。

新藥生物製劑 抑制發炎改善痕癢

現時，結節性癢疹根據病情嚴重程度有很多不同療法，例如：

外用類固醇藥膏、局部注射類固醇針：有助改善痕癢、減少患處皮膚厚度，適用於輕度及範圍較小的結節性癢疹，但長期使用可引起皮膚變薄、脆弱，以及微細血管擴張等副作用。

口服類固醇藥物：可考慮短暫使用於範圍較廣泛的結節性癢疹，但長期使用可能會引起高血壓、糖尿病、白內障、青光眼、骨質疏鬆等嚴重副作用。

口服免疫抑制劑：原理是抑制免疫系統，以紓緩皮膚發炎和減少患處皮膚的厚度，用於範圍廣泛的病情。但副作用包括影響免疫系統正常功能，增加嚴重感染，甚至患癌症風險，而且對肝腎功能、血壓等也可能造成影響。

紫外光燈治療：透過紫外線能量調節皮膚免疫系統，減輕皮膚發炎，以改善結節性癢疹患處皮膚的厚度，適用於範圍廣泛的結節性癢疹，但長期使用可加速皮膚衰老，並增加患皮膚癌風險。而且由於光線穿透力有限，對太厚的結節性癢疹療效多不理想。

冷凍治療：當主流治療如塗搽類固醇藥膏等效果不理想，皮膚科醫生或會建議病人考慮冷凍治療。原理是利用極低溫的液態氮氣，凍壞結節性癢疹患處的組織，以緩解發炎和痕癢，並減少患處皮膚的厚度。缺點是只適用於範圍較小的病情，治療過程會有刺痛感，以及有可能出現紅腫水疱、傷口感染、色素沉澱、疤痕等。

生物製劑注射：治療中度至嚴重濕疹的新型藥物，最近獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於治療結節性癢疹，可調節免疫系統與皮膚基因表現，抑制發炎反應，有效改善皮膚痕癢及病灶，甚至有機會令突起的結節變平。副作用較口服免疫抑制劑小，較常見副作用包括注射部位反應、肌肉疼痛、結膜炎、口腔皰疹等。

文：劉顏銘

（皮膚及性病科專科醫生）

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