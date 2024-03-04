明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

吾生有杏（249）：也許明天會更好？

【明報專訊】「陳教授，明天我或許會更好呢？」

坐在我面前，是一個深深不忿的年輕小伙子（化名阿B）。阿B是白領一族，高中畢業兩年，工作經驗淺，家庭環境尚算過得去，父母已踏入退休年齡，長遠來說他需要一份穩定兼有前途的工作。可是近來他在工作崗位上頻頻受挫，既不受重視，又吃力不討好。「那個光頭佬supervisor，又要攞威，又要戴頭盔！在我工作表現報告上諸多批評！」

一怒之下，阿B遞了辭職信。雖然他的上司嘗試挽留，說什麼部門人手短缺，可以再給他機會改進自己，但阿B卻頭也不回。他對我說：「我又沒有犯錯！士可殺，不可辱！東家不打打西家，香港又不是只剩下他一個僱主！」

這件事發生於今年初。其實阿B辭職不久，公司另一個部門曾向他招手，可是他對這間公司整體管理及人事作風失去信心，決定不再留戀這個令人氣憤，又看不見出路的機構。

阿B不斷向我訴苦，我耐心地聆聽他在職場上面對種種不公平的事情，以及複雜的人際關係，對他的遭遇深表同情，亦明白到他的情緒反應乃人之常情。

安慰之餘，我嘗試從另一個角度看事情。「阿B，你憑什麼相信在其他公司不會遇上類似差勁的上司或辦公室政治呢？」我好奇地問阿B這個問題。阿B立刻回應說：「我相信世上很難會有更差的公司和老闆了！」

於是我嘗試把我的意見與他分享，說：「我沒有水晶球，不能預知將來。遇上怎樣的上司或工作環境都不是我們可以控制，我們唯一可以控制的就只有『自己』。」

逆境中磨練 提升EQ

「試想想，有誰不曉得背後批評老闆或指出工作環境上的不公平？面對逆境便拂袖而去有多困難？但能忍人所不能忍，承受別人不甘承受的苦才是難能可貴。這不是叫你懦弱怕事，凡事逆來順受，而是要趁機會鍛煉修養，提升自己的情商（EQ）。當你不只是一味指出別人的不是，而懂得易地而處，嘗試從別人角度看世界，那麼你的內心便能夠找到平靜，懂得隨遇而安。更重要是這些逆境中的磨練令你變得更成熟、更堅毅，如此你便會得到別人的賞識，從而帶給你工作上更好的機遇。相反地，當你總是認為錯在別人，自己便沒有反省或改進空間。縱使你轉工10次，也不會找到心儀工作。世界要變得更美，首先要從改變自己開始做起。」

阿B聽罷我的「偉論」感到很不是味兒，便問：「陳教授，香港缺乏人才，服務行業人手不足，或許明天我會找到一份更理想的工作呢？犯不着為五斗米折腰吧！」我微笑着回答：「阿B，你的願望也可能成真，正如六合彩每期都有幸運兒，只是運氣不是掌握在我們手裏。」

執筆當天已是元宵，阿B還沒有找到他的理想工作。我相信唯有不斷地自我磨練才可提升個人質素，將來有能力爭取更美滿的生活。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕職場 陳家亮 吾生有杏

上 / 下一篇新聞