吾生有杏（249）：也許明天會更好？

坐在我面前，是一個深深不忿的年輕小伙子（化名阿B）。阿B是白領一族，高中畢業兩年，工作經驗淺，家庭環境尚算過得去，父母已踏入退休年齡，長遠來說他需要一份穩定兼有前途的工作。可是近來他在工作崗位上頻頻受挫，既不受重視，又吃力不討好。「那個光頭佬supervisor，又要攞威，又要戴頭盔！在我工作表現報告上諸多批評！」

一怒之下，阿B遞了辭職信。雖然他的上司嘗試挽留，說什麼部門人手短缺，可以再給他機會改進自己，但阿B卻頭也不回。他對我說：「我又沒有犯錯！士可殺，不可辱！東家不打打西家，香港又不是只剩下他一個僱主！」

這件事發生於今年初。其實阿B辭職不久，公司另一個部門曾向他招手，可是他對這間公司整體管理及人事作風失去信心，決定不再留戀這個令人氣憤，又看不見出路的機構。

阿B不斷向我訴苦，我耐心地聆聽他在職場上面對種種不公平的事情，以及複雜的人際關係，對他的遭遇深表同情，亦明白到他的情緒反應乃人之常情。

安慰之餘，我嘗試從另一個角度看事情。「阿B，你憑什麼相信在其他公司不會遇上類似差勁的上司或辦公室政治呢？」我好奇地問阿B這個問題。阿B立刻回應說：「我相信世上很難會有更差的公司和老闆了！」

於是我嘗試把我的意見與他分享，說：「我沒有水晶球，不能預知將來。遇上怎樣的上司或工作環境都不是我們可以控制，我們唯一可以控制的就只有『自己』。」

逆境中磨練 提升EQ

「試想想，有誰不曉得背後批評老闆或指出工作環境上的不公平？面對逆境便拂袖而去有多困難？但能忍人所不能忍，承受別人不甘承受的苦才是難能可貴。這不是叫你懦弱怕事，凡事逆來順受，而是要趁機會鍛煉修養，提升自己的情商（EQ）。當你不只是一味指出別人的不是，而懂得易地而處，嘗試從別人角度看世界，那麼你的內心便能夠找到平靜，懂得隨遇而安。更重要是這些逆境中的磨練令你變得更成熟、更堅毅，如此你便會得到別人的賞識，從而帶給你工作上更好的機遇。相反地，當你總是認為錯在別人，自己便沒有反省或改進空間。縱使你轉工10次，也不會找到心儀工作。世界要變得更美，首先要從改變自己開始做起。」

阿B聽罷我的「偉論」感到很不是味兒，便問：「陳教授，香港缺乏人才，服務行業人手不足，或許明天我會找到一份更理想的工作呢？犯不着為五斗米折腰吧！」我微笑着回答：「阿B，你的願望也可能成真，正如六合彩每期都有幸運兒，只是運氣不是掌握在我們手裏。」

執筆當天已是元宵，阿B還沒有找到他的理想工作。我相信唯有不斷地自我磨練才可提升個人質素，將來有能力爭取更美滿的生活。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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