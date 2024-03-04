胸廓出口受壓 手臂痹痛無力

胸廓出口是指下頸至腋窩通道，當中的神經或血管受到壓迫，就會出現上肢麻痹、刺痛、乏力、手臂無法提高，甚至肩部和頸部痠軟、疼痛。

什麼是胸廓出口綜合徵？

胸廓出口綜合徵（thoracic outlet syndrome，簡稱TOS）是指頸部至第一肋骨上方的神經和血管受壓迫，因而引起上肢徵狀。

胸廓出口是以前斜角肌（anterior scalene）為前界、中斜角肌（middle scalene）為後界，以及第一肋骨（first rib）為下界的空間，包含着重要結構，包括臂神經叢、動脈和靜脈（見右圖）。

逾95%屬神經刺激發病

當這個空間因某種原因收窄，便會壓迫內裏的結構，引起不同的上肢徵狀，例如麻痹、疼痛、無力等。根據受壓迫結構，胸廓出口綜合徵可分為3大類，分別為神經性、動脈性和靜脈性。

神經性胸廓出口綜合徵，佔所有病例95%以上。病徵通常是神經刺激引起手臂和手部疼痛、感覺異常和無力。感覺異常涉及所有手指，通常無名指、尾指，以及尺側前臂最為明顯。除了上肢外， 還會導致頸部、斜方肌上方和前胸壁疼痛。而動脈性和靜脈性胸廓出口綜合徵，常見病徵包括手部冰冷、腫脹，以及活動手臂時容易疲倦。

頸傷致斜角肌腫脹 臂神經叢受壓

胸廓出口綜合徵在大多數情况下，是因頸部創傷引起。頸部創傷後，斜角肌發炎變得腫脹，從而增加斜角肌三角區（interscalene triangle）內的壓力，導致臂神經叢受壓迫。發炎期過後，疤痕組織開始積聚，肌肉變得緊張，再次導致臂神經叢的壓迫。

圓肩、低頭族高危

不良姿勢也會導致胸廓出口綜合徵，如圓肩或頭部前傾，使胸小肌處於縮短狀態，隨着時間推移，胸小肌變得繃緊，令喙突下空間（sub-coracoid space）壓力增加，導致臂神經叢受壓迫。

■運動紓緩

每日伸展強肌 保持關節靈活

胸廓出口綜合徵患者，應避免提舉重物及上肢重複動作。每日做伸展運動，強化肌肉力量和保持關節靈活。運動治療師Milo講解胸廓出口綜合徵的運動治療方針。

胸廓出口綜合徵主要是因為臂神經叢受壓迫而出現的上肢徵狀，主要在3個地方出現問題，分別是斜角肌、鎖骨和第一肋骨的空間，以及胸小肌，針對這3種情况有不同的處理建議。

1.放鬆緊張斜角肌

首先，針對斜角肌緊張，建議伸展放鬆。

運動建議（圖A）：

採用不會加劇徵狀的幅度運動。以伸展左側為例，坐直後將頭慢慢向右側彎，想像將頭往側上方延伸，之後再將頭微微往上方仰後，直至頸部側前方有伸展感，過程中保持軀幹挺直，避免肋骨外翻。30秒為1組，做3組，換邊再做。另外，大多數人斜角肌緊張主要因為不當的呼吸方式，建議伸展時保持腹式呼吸，利用橫膈膜呼吸，避免過度使用斜角肌呼吸

2.強化背肌

第二，針對鎖骨和第一肋骨空間不足的問題，常見是因為肩胛骨過度前傾導致，建議強化背部肌肉，改善肩胛骨後傾和上旋的能力，從而增加鎖骨和第一肋骨的空間。

運動建議（圖B）：

建議以坐姿作肩胛面外展運動。身體坐直，手臂向外打開後向前內收約30度，先把肩胛骨輕微後傾，之後慢慢抬高，強化肩胛骨後傾和上旋的能力。一開始手臂可先抬高90度和持輕重量。8下為1組，做3組。在沒有不適感的前提下，慢慢增加抬高幅度和負重，注意運動時要避免過度聳肩

3.伸展緊張胸小肌

第三，針對胸小肌緊張，主因為不良姿勢如圓肩或頭部前傾姿勢導致。

運動建議（圖C）：

以站姿作胸肌伸展。把一邊手臂靠牆抬起120度，伸展側的腳向前踏，之後身體慢慢往前並向外側旋轉，至有輕微拉扯感。注意伸展時要避免肋骨外翻和肩胛骨前傾的情况。30秒為1組，做3組

以上運動建議只供參考，如有任何問題應諮詢醫生或物理治療師。

文：李衍晞（物理治療師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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