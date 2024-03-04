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澤星寄語：馬拉松雜感

【明報專訊】今年，我和港大醫學院300多名同事、同學和校友一起參加香港馬拉松，高興之餘亦有不少感受和領悟。

儘管我過去曾參與不少本地馬拉松賽事，然而相隔7年後首次參賽，難免有點緊張。這些年來，工作一直忙得不可開交，實在沒有時間練習，能否順利完成賽事也是疑問。在比賽前訓練期間，沒想到以往慣用的訓練模式，今天竟令我感到吃力了。更糟糕的是，我在賽前兩個月拉傷了肌肉，及後嘗試休息一至兩個星期再恢復訓練，仍未能復元。看來不認不認還須認，真的不復當年勇了。

後來在外地度假時仍不忘訓練，自覺狀態恢復得不錯。誰料回到香港繼續練習，不知怎地，連續兩周又再弄傷，最後一次受傷為比賽前1星期。回想這段期間，養傷的時候比訓練多，不由得感到絕望。直至比賽前一晚，以蝸牛般的超慢速度完成最後一次訓練，為了不想令大家失望，還是「扚起心肝」準備參賽，但心情仍不免忐忑。

來到比賽場地，看到同事和同學精神奕奕、朝氣勃勃的樣子，自是欣喜。同時我心裏卻是「打定輸數」，起初更邊跑邊留意是否有大會專車經過，順道搭乘往終點！然而一路上，我提醒自己要盡量保持平常心，只盼順利完成比賽，對自己和醫學院都有個交代就是。

鼓勵像及時雨掃陰霾

比賽開始後，心情仍是有點戰戰兢兢。沒料到跑了三分之二左右，肌肉就開始抽搐。正感徬徨之際，隊友許醫生從後趕上，陪我跑了好一段路。許醫生笑容可掬，一邊鼓勵我，一邊向路旁的觀眾和義工道謝，感激他們替參賽者打氣。幸得許醫生鼓勵和陪伴，我那持續多時的緊張情緒才得以消解，心情頓變舒暢，收縮了的肌肉彷彿也放鬆不少。我就是維持着這份難得的輕鬆愉快，順利完成了比賽。

儘管這次跑步成績乏善足陳，卻是一次難忘而愉快的旅程。我尤其感謝許醫生的陪伴和鼓勵，他的長跑經歷也啟發了我，不應輕言放棄自己喜愛的運動。原來許醫生60歲才完成人生第一場馬拉松，還以為償過心願後，就不會再跑了。後來他在半馬拉松比賽中為視障參賽者擔任領跑員，深深被他們的堅忍和毅力所感動，於是決定恢復練習，為日後更多的馬拉松比賽準備。

回想我為這次比賽的訓練過程中，確是經歷了一些挫折，難免心灰氣沮。許醫生的鼓勵，就像及時雨一樣，為我掃除心裏的陰霾，重新喚起我對跑步的熱忱。欣慶之餘，不禁在想：如果所有醫生都像許醫生那樣善解人意、親切友善，那就是香港病人和醫療服務的福氣了。我們應該以許醫生為榜樣，與人為善，時刻感恩，為有需要的人送上溫暖和祝福。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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