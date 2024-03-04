明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：照顧者適時求助 忌「不放手」

【明報專訊】「我想死」、「好攰」、「好孤獨」、「心很累」，是不少認知障礙症病人家屬和照顧者的苦水。從事認知障礙症服務達18年的賽馬會耆智園副總經理、註冊社工崔志文不諱言，患者情緒起伏大，自理能力逐步減弱，記性又差，容易與照顧者出現摩擦，亦令不少照顧者感到失落乏力，甚至抑鬱至有尋死念頭。

有兩類照顧者屬於高危。崔志文表示，第一是不肯放手，認為自己處理才是最佳方法；第二是不尋求協助，但認知障礙症患者認知、活動能力及情緒都會不斷變化，需要專業知識幫助。

Alley的父親於2020年確診認知障礙症，最初由家傭照顧，但父親狀况逐步變差，日夜顛倒，半夜起牀開火煮食，更有譫妄症，指罵母親出軌，令母親整日關門在房。Alley一度感到壓力及迷惘，幸好積極尋找社區協助，嘗試讓父親參加日間院舍活動，發現他情緒逐步穩定，身心狀况有改善。但不用「上學」日子，父親又由朝睡到晚，後來決定申請院舍，而自己亦參加照顧者的課堂，並適時與醫護溝通，抒解個人情緒。

常言認知障礙症不能根治，但崔志文表示，患者若及早得到適切照顧，有助延緩病情。而照顧者亦不能孤軍作戰，必須學懂「PREFERS」。即由照顧個人身體狀况（P：physical condition）、處理家人關係（R：relationship） 、個人情緒管理（E：emotion） 、財政調動（F：financial burden）、學習照顧方法（E：education）、尋找社區資源協助（R：resources）及社交關係支援（S：social burden）等，多方面配合，才有助成為健康又有效能的照顧者。

[健康]

上 / 下一篇新聞