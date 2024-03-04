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健康

調節生活大腦加分 認知障礙風險減半

【明報專訊】人口老化問題愈趨嚴峻，認知障礙症也愈來愈普遍。政府2017年發表《精神健康檢討報告》，香港認知障礙症患者估計達10萬人，預計到2039年，滿60歲患者將會超過30萬人。

除了年齡增長，都市病「三高」是已知的高風險因素。最新研究綜合身體健康、生活方式、社交情感三大範疇，為大腦護理評分，透過管理身體和調節生活，為大腦加分，可以將認知障礙症風險減半。

根據世界衛生組織資料顯示，全世界有超過5500萬認知障礙症患者，每年新增病例近1000萬，是全球第七大死因。

去年12月《神經病學前沿》（Frontiers in Neurology）一項研究，提出「大腦護理評分」（Brain Care Score, BCS）的測試工具（見表），評估身體狀况、生活方式及社交情感三大範疇等12項健康相關因素，測試共21分，分數愈高，患認知障礙症或中風的風險愈低。

研究人員於2006至2010年期間，為英國近40萬人計算「大腦護理評分」及追蹤健康狀况，並與12年後評分比較。結果發現，50歲以下人士，每多5分，患認知障礙症風險降低59%，中風風險降低48%。

大腦細胞病變 年老、三高增風險

認知障礙症主因是大腦神經細胞病變，香港中文大學內科及藥物治療學系教授郭志銳解釋，認知障礙症中，最常見是阿茲海默症，病者纖維狀類澱粉蛋白質斑塊和濤蛋白在腦部不斷沉積，令周圍的腦細胞急劇退化或死亡，以致腦部逐漸萎縮，記憶力、說話及判斷能力等均受損。但郭志銳強調，切勿誤解認知障礙症只屬年老退化所致，血管病變也是風險。若年輕時已有肥胖、煙酒、三高（高血糖、高膽固醇、高血壓）等問題，容易影響血管健康。「腦部需要血液滋養，一旦血管閉塞，血液無法到腦部，引致中風，腦細胞受損及死亡，影響記憶及活動能力，隨時導致血管性認知障礙症。」

病徵分3階段 或數年間快速惡化

不少人誤以為認知障礙症患者只是記憶力衰退，但其實當腦部退化逐漸嚴重時，患者的理解力、語言、學習、計算和判斷力都會受影響，部分人甚至會有情緒、行為及感覺等方面的變化。患者由早期失去短期記憶，逐步至中期及晚期階段，惡化速度因人而異，一般由數年至10多年不等。

認知障礙症病徵：

早期：失去短期記憶，情緒或行為變幻無常，缺乏生活動力，但有基本自理能力

中期：混淆遠期和現實記憶，情緒更不穩定，需要別人協助日常自理活動

晚期：記憶缺損，生理時鐘混亂，未能有效表達和溝通，不能處理日常生活

滿30歲開始為大腦評分

一旦擔心家人患認知障礙症，需要及早找醫生，透過智能測驗、電腦斷層掃描、核磁共振造影檢查、驗血等評估。另建議滿30歲人士為自己計算「大腦護理評分」。郭志銳表示，整個研究具前瞻意義，評分項目不止着重三高或飲食健康，亦涉及運動、人際關係及生活目標，均與認知障礙症息息相關。

「一般逾40歲人士正注重家庭及事業發展，未必思考到未來10、20年後，身體狀况可以下滑得很快。」郭志銳表示，「大腦護理評分」可想像成警惕工具，提醒大家應及早儲備個人的健康分數。例如控制好血壓、血糖，分別可得3分和2分；有良好人際關係和人生目標，分別可得到1分；而每周150分鐘帶氧運動又可得到1分。研究顯示，無論任何年齡層，每多5分，都可降低認知障礙症和中風風險。

文：黃碧文

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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