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無定向學堂：針對私密部位 如同性冒犯 關注組：遇潑液事件伸援手

【明報專訊】Charlene去年路過灣仔時，身後被潑灑不明液體，一段時間後方發現褲子濕透、在滴水。她感到難受，卻不知道發生什麼事。翻查過往新聞和法庭判詞，和看到網友分享相同遭遇後，才知道這可能是涉及性意味的冒犯事件，於是發起「向私密部位潑灑不明液體關注組」；短短1個月內，已經收集了超過100宗個案。

途人或誤以為失禁

所謂「不明液體」，是因為Charlene和其他受害人發現被潑在身上的液體無色無味。Charlene當時站在街頭，褲子變成兩截顏色，想到這在旁人看來或許像失禁，令她有羞恥的感覺。「我轉身找是不是有人倒水落我度。但為什麼會是那個部位？是不是小朋友惡作劇？但見不到周圍有可疑人。又想我是不是period（月經）來了，但period不應該是這個狀態。不知道怎麼算，我就匿在燈柱後面。」

Charlene在友人提醒下試着報警，但警員從仇人報復的方向詢問，列事件為雜項處理，最終不了了之。穿著半濕的褲子離開事發地點，她形容當時嘔心的感覺滲透每一個毛孔，不知道被淋灑的是精液、尿液還是其他液體。她試着說服自己這與性無關，但始終不解為什麼偏偏被淋在臀部位置。

從過往媒體報道，她發現早在2005年就發生過同類事件，而且情况持續。有案件的判刑為非禮罪，有的為遊蕩罪，但認為刑罰阻嚇性不足，刑期僅為21天到3個月不等。Charlene又在社交媒體見到一個網友的影片分享，說經歷了同樣事件，認為性質就是性冒犯。從影片底下的留言，她看到愈來愈多受害人講述相似遭遇。她這時才肯定事件連環發生，受害者不止她一人。

她向留言區分享遭遇的網友發信，收集了首數十個案件資料，隨即在Instagram開設專頁@pissed_us_off，頻繁更新新個案和建議的應對方法。

拍照存證 留意附近有否CCTV

Charlene就首65宗個案做了一次數據分析。當中女性佔比最多（99.3%），而從2023年至今便有超過50宗個案。被潑灑不明液體的案發場所，多為街道（38%）、行人過路處（24.6%）和港鐵站（18.5%），地區以旺角、灣仔、銅鑼灣居多。她認為這些案發地點均是人多擠迫的地方，容易下手，亦方便犯案者逃脫。由於受害人被潑灑液體後，液體需要過一段時間才會接觸到皮膚，難在第一時間察覺，此時犯案者已經有足夠時間混入人群逃走。

倘若不幸「中招」，她建議當下要意識到事件不是自己的錯。如果液體帶高溫或令皮膚刺痛或灼傷，要大聲求助，並盡快將衣物脫下。照顧好情緒後，可以選擇報警與否，聯絡信任的朋友或專業人士陪伴和協助。

綜合過往個案的資料，Charlene發現受害人報案時，警員未必會意識到事件嚴重性。如果受害人決定報警，可以參考她建議的方法：

1. 記錄案發地點、日期、時間，拍照存證

2. 保留被潑灑的衣物作報案證據

3. 留意案發地點附近有沒有能記錄案發經過的閉路電視，向管理者要求保留案發時間的影片

4. 要有心理準備被警員輕視事件

5. 如果現場的警員不跟進，可以到附近警署報警

6. 預備數小時錄口供

7. 可以找人陪同報警

8. 記下跟進警員的編號和報案編號

現時在「向私密部位潑灑不明液體關注組」的專頁上有一個「黑點地圖」連結，可看到案發地點的紀錄。Charlene表示這不是想令人少去這些地方，大家亦不應該因為這樣的事件，檢討自己穿什麼衣服，和去什麼地方。她反而希望普羅大衆知悉這些黑點，知道這些地區有潑灑不明液體事件發生，當見到有人臀部褲子濕透，不要認定她或他是失禁，應警覺這可能是性冒犯，留意周圍的可疑人物，為受害者借衣服和提供紙巾，讓她或他沒那麼徬徨；更可以幫忙制止疑犯逃脫、記錄疑犯特徵，作證和陪同受害人報警。

涉案中年漢還押小欖

警方日前表示1月至2月期間收到多宗報案，指在旺角逛街被淋潑不明溫暖液體，並已拘捕一個涉案中年男子。案件上月26日提堂，被告被控「作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為」，正還押小欖精神病治療中心候訊。根據《刑事訴訟程序條例》 第101I條，這項罪行一經定罪，最高可被判囚7年或罰款。

Charlene一方面慶幸疑犯被捕，但也不肯定事件是否只有一個疑犯。她說影響受害人報警的因素，除了警員的態度，還有當事人能否察覺到事件與冒犯有關。有受害人跟她表示因捉不到加害者而自責、後悔沒報警、沒有保留當時衣物、檢討自己衣著、事件後不敢穿著淺色牛仔褲、對陌生男士在身後步行感到恐懼等。她會繼續收集個案，也會繼續與受害人傾談。

性暴力危機支援中心風雨蘭的服務經理曾秋娜就表示，不少受害人在報案期間，被警員懷疑事件的性質。有求助者跟她們說報案後被列為雜項，也有人被質疑衣著問題。曾秋娜說未聽過受害者分享，警方曾用「作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為」來協助落案，多數列為普通襲擊或遊蕩，但選擇以不同的罪行處理，會影響落口供的方向。

曾秋娜認為事件屬於性暴力，但現時法例中沒有直接的性罪行適用。法律改革委員會曾在2019年就「檢討實質的性罪行」撰寫報告書，建議在新法例中加入「作出涉及性的射尿液、吐唾液或排出其他體液的行為」為性侵犯罪的構成元素。她說若法例能清晰定義事件為性罪行，能讓公衆認識到事件嚴重性，但相關部門未就建議決議，而即使實施，也未必能夠涵蓋近日的私密部位被潑灑不明液體事件，因為事件未必涉及「排出」和「體液」。

法律上難證與性罪行有關

香港法律研究者黃啟暘說明，此類私密部位被潑灑不明液體事件，比較難適用於猥褻侵犯或者其他性罪行，因為潑灑的行為性質，未必與性有關，即使液體是精液亦然。他引述英國皇家檢察機關的建議表示，如果事件只涉及向下身或者衣服潑液體，恰當的控罪應該是普通襲擊，最高刑罰是監禁1年。不過，即使不是性罪行，也不代表不是嚴重罪行。

「潑灑不明液體被判普通襲擊以至遊蕩（最高刑罰是2年）基本上肯定成立，性罪行例如猥褻侵犯（最高刑罰是10年）、有違公德/破壞公眾體統（最高7年）法律上很大機會不成立，因為從客觀角度睇，潑不明液體本質上不必然有性或者淫褻意味。」他以戀鞋癖為例，即使聞、舔鞋行為奇怪，但本身不是性行為；而潑灑不明液體令人感到侵犯，但動作本身客觀上亦無性意味。基於同樣原因，即使法律改革委員會就性罪行的修例建議被採納，亦不一定適用於潑灑不明液體事件。

黃啟暘另外提出「非法及惡意施用有害物品罪」（香港法例第212章《侵害人身罪條例》第22條，最高刑罰是10年）的適用可能性。「『有害物品』的英文是noxious thing，英國上訴法院在2019年曾經裁定向另一人面部潑尿，會構成這條罪。」但罪成機會不一，根據案例，尿液被認為屬於「核突嘢」（unwholesome），法律上可以構成有害物品，但目標如果是褲或者鞋，對受害者的影響未必達到罪行所需的嚴重程度。不過尿液會滲透褲子，加上潑灑的地方接近受害者敏感部位，所以法官可能會有多個考慮。記者曾向警方查詢相關案件數字和適用罪行，但在截稿前未獲回覆。

風雨蘭倡警積極跟進

Charlene在思考，在司法途徑以外處理事件的手段。「過往犯案者坐監，出返來又重複犯案的行為。而若這些行為本身很難判重刑罰的話，是否有其他方法可以幫助他們改變？」她發現香港明愛有「朗天計劃」，以自願參與的模式，介入治療曾作出性侵犯或有此想法人士對抗「性侵犯他人問題」，跟進期內成功減少重犯率。她說，如果未來相關部門擴大應用這種模式，或許才能紓緩問題。

風雨蘭則建議警方更進取、持續跟進事件，也要提高前線警員對侵犯行為的認識。此外，曾秋娜指不同區議會應該協助宣傳，讓更多市民警覺，塑造安全的社區環境。若不幸再發生向私密部位潑灑不明液體事件，可以用風雨蘭性暴力求助熱線和WhatsApp：2375 5322，以及網上平台rainlily.org.hk/safechat尋求輔導、協助，或陪同報案。（風雨蘭服務時間：星期一至五早上9:00至晚上10:00、星期六早上9:00至下午1:00、公眾假期休息）。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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