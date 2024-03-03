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打開垃圾：進化的6仔店 設計巧思逐個捉

【明報專訊】「買嘢就去『7仔』，回收就去『6仔』。」設計公司CoDesign及CoLAB創辦人林偉雄憶述，最初便是這樣向環境局（現為環境及生態局）推銷「綠在區區回收便利點」的品牌概念，盼以簡單易記的別名打入民心，不怎麼環保的市民也能建立起回收習慣。事隔幾年，「6仔店」成為不少市民的生活日常，店內處處皆是設計巧思，你有發現嗎？

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

參考便利店設計

6仔店雖然未算「總有一間喺左近」，但現在已幾乎進駐香港每一區。2020年，CoDesign及CoLAB接獲政府委託，為回收服務重新定位，半年內要協助建立22間綠在區區回收便利點，即現時的6仔店。

有別於6仔店光鮮整潔形象，其前身「社區回收中心」大多設於街角或車房附近。林偉雄曾到場觀察，目睹地上到處堆積回收物，來者像走進倉庫。其時用家亦比較小眾，主要為「深綠」環保人士或拾荒者。至於現俗稱「大站」的綠在區區回收環保站，當時已經運作數年，大多位處偏遠但面積較大的閒置用地，空間條件與擬設的6仔店很不同。

CoDesign及CoLAB負責「6仔店」的品牌設計，目標是改變回收形象，擴展服務。他們找來One Bite Design Studio主理室內設計，後者進行資料蒐集，了解過外國回收設施的設計，卻發現難以在港應用。設計師郭頴欣（April）指：「外國本身地方大，其實（綠在區區）『大站』模式可以用作啟發，但是我們這個模式，在社區裏有咁多小店，好像沒有這些外國例子。」於是他們改從便利店、洗衣店和咖啡店取經。

林偉雄亦認同便利店形象值得參考，「要咁短時間改變市民的回收習慣，我們怎樣借助現有生活經驗，快點讓他們習慣那個模式？」團隊發現便利店與回收點的目標有幾分相似：方便、有系統的處理流程、服務時間配合人們生活。

空間引導行為

「其實空間改變了，人的行為是會改變的。」6仔店牆身色調以白色、灰色、綠色為主，十分簡潔。不過林偉雄透露，一眾營運機構最初對用色存疑，因為即使市民洗乾淨，始終回收物有可能帶有污漬，「嘩這間店咁白，他們很怕弄髒」。看似破格的構思有其根據，林偉雄以餐廳為例，「去餐廳看到白色枱布，你都會小心進食」。6仔店用色讓其顯得更乾淨，恍如咖啡店般，即使毗鄰大型百貨公司亦不會格格不入，亦鼓勵市民內進。

6仔店的空間設計還有另一特點。設計團隊了解日常工作流程後，決定明確區分公眾空間與後勤倉庫（back-of-house）。「（回收）同時職員搬來搬去、把東西綁紮，其實市民第一感覺是危險，第二覺得阻礙職員工作，第三（讓人感覺）都是在門口放下回收物就算。」April希望整體設計能讓市民感到受歡迎、安全、有信心，所以空間充足的話，6仔店的回收牆後方盡量保留職員通道。市民在牆的一側投放回收物，後勤人員則在另一側換袋收集，過程中雙方不會接觸。這種模式像便利店的飲品冷藏櫃，巧妙地便利職員工作，另一方面也為使用者帶來整潔感覺 。

按回饋調整設計

回收設備經過細心設計，亦按營運者回饋不斷調整改良，例如把較重的回收物（如廢紙）投口放在較近出口的位置。原以為回收物會像三色桶一樣，以桶形容器收集，但設計團隊後來發現以架子撐起大膠袋的簡單設計（圖）更方便運作。林偉雄說：「很多時候（職員）綁着袋口，或者壓一壓，整個膠袋扔落下游（回收商）。」

「6」的含意豈止「綠」

要打造成功品牌，一個好名字必不可少。「綠在區區」這名稱早於2015年出現，政府最初計劃在全港18區設立一個結合環保教育，以及協助社區回收資源的設施。林偉雄認為「綠在區區」頗通俗易明，意指「每一區都有綠色（回收設施）」，但若想廣泛接觸市民，便需採用更年輕化的取名方向。團隊建基於「綠在區區」，最終敲定「6仔店」這個別名，一來數字「6」與綠在區區的「綠」同音，二來有着廢物循環再用、六六無窮的寓意。「你見到一個『6』字，它已經代表了這個概念。」

以前社區回收中心的佈局以至處理流程，主要取決於個別營運機構；但專長品牌設計的林偉雄指出，將同一品牌下的店舖標準化很重要，「7仔還是麥記，去到每一間都差不多」。April透露，現時備存清單列明6仔店所需設備，每次只要因應店舖大小與佈局，像砌樂高般放置不同設備。譬如在面積較小的6仔店，投口可能二合一，或者只有一個膠樽投口，「變相職員要換得頻密一點，因為很快爆滿」。至於磅重機則會保留至少兩部，以作分流之用。

統一亦體現在回收種類，林偉雄做資料蒐集的時候，發現有些綠在區區「大站」分類仔細，甚至多達30多項。不過，此舉反而讓人眼花撩亂，而且下游回收商亦不一定需要太仔細分類，最終經多方溝通後，現時6仔店劃一收集9種回收物（見表）。「你想想如果這裏有30多個投口，我想（市民）會頭暈。」從前政府會用不同標誌代表回收物，膠樽的畫法「一時一樣」，林偉雄與團隊亦一舉把所有標誌統一。

「進化」後回收量升逾9倍

訪問相約於最新開幕、亦是首間設於港鐵站的6仔店「綠在青衣」，屢見市民進內回收，有師奶也有上班族。重塑品牌改變了什麼？林偉雄說，從前業主大多對回收設施有既定印象，搞回收很難租舖。據他了解目前情况逆轉，「有些大商場說『我們都想有間6仔』」。

6仔店去年回收量為約18,000公噸，比前身社區回收中心升逾9倍。林偉雄巡舖時見過老師帶着一群幼稚園生，實地進行回收教育。「以前在街角回收舖，做不到這效果。由幼稚園開始教育，他們長大會好適應，因為這件事已經融入生活一部分。」他曾經擔心6仔店做得咁「in」，會否排斥老友記參與？結果他發現拉着手推車的阿姐反而最熟知流程，流暢操控屏幕按鈕，為回收物磅重儲積分。

林偉雄樂見不同年代的市民都在轉變，自己也不例外。「有次夜晚走過垃圾站，突然看到兩個（印有）6仔的廚餘桶，我自己很滿足。」以前做設計，他總會想着作品可以走進博物館，「但有一天看到自己的作品在垃圾房出現，我覺得是（為社會）帶來了改變」。

6仔店回收種類

綠在區區回收便利點（6仔店）現有40個，連同11個「回收環保站」（大站），接收9類常見回收物。細看回收注意事項，市民應事先清空容器及冲洗乾淨，一般來說混合物料的物件不接受回收，可移除雜質的話則需先除去。

【紙張】

‧宜回收：報紙、辦公室用紙、紙皮、書籍、雜誌

‧不宜回收：有塑膠成分的宣傳單張、銀行存款收據、超巿收據、包裝紙、紙盒、鞋盒、蛋盒、廁紙、抹手紙 （紙杯及紙碟則應分類至「紙包飲品盒」）

‧回收貼士：除去膠紙、雜質及不要濕水、除去含塑膠成分的封面、封底及內頁等

【塑膠】

‧宜回收：膠樽（飲品、個人護理用品）；其他塑膠（乾淨膠袋、膠餐具、膠容器、包裝膠物料、光碟、發泡膠）

‧不宜回收：帶有金屬、橡膠及矽膠產品、其他複合物料如泥膠及膠紙

‧回收貼士：膠樽冲洗乾淨，其他塑膠保持清潔及乾爽

【玻璃】

‧宜回收：飲品樽、食品樽、醬料樽

‧不宜回收：煮食容器/餐具、魚缸、水晶/瓷器、玻璃家具/鏡、化妝品容器

‧回收貼士：移除樽蓋；倒清剩餘物；簡單清洗

【紙包飲品盒】

‧宜回收：牛奶盒、鋁箔盒、紙杯紙碟

‧回收貼士：需移除其他雜質、冲洗乾淨、清空

【其餘5類回收物】

金屬、充電池（不包括一次性電池）、小型電器（不包括醫療及健康儀器、個人衞生用品）、慳電膽及光管、受管制電器（四電一腦）

（資料來源：bit.ly/4bUaaLP

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、朱令筠

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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