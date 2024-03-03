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2024年3月3日星期日
星期日生活
星期日生活
音樂本真論：娛樂、政治還是詩？ 剖析Taylor Swift之崛起
螻蟻無聲
穿越失衡世界
無名周記：以色列全勝
悼：永思‧永成：追憶啟蒙恩師鄧永成教授
開門讀書：層出不窮搶人才
周日話題：還有選擇嗎？
圖文城市：垂死螻蟻
平安祭：順逆無常
五音筆傳：說唱社會訴求的意識嘻哈
#017 金魚囝
誰人日記：去丹麥避寒
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#78 一把存在又不存在的椅子
讀者來信：〈聊天是約會之必要〉
阿貓阿狗：#223 一百
劇透紙背：《特權樂園》：抽離攝影與疏離效果
評影習寫：3部蘇聯時代紀錄片
家明雜感：《可憐的東西》 表面離奇 實則正路
影片簡評
單元連載：香港書87
星期日文學‧2024台北國際書展——永續議題發燒，科幻照見未來
{性暴力支援達人}吳惠貞 風雨蘭創辦人 見盡性暴力創傷 退休未忘本 繼續與苦主同行
餐桌共學：肉丸潛艇三文治 好味到要擋子彈！
打開垃圾：進化的6仔店 設計巧思逐個捉
通識導賞：文藝復興的壞孩子 卡拉瓦喬
無定向學堂：針對私密部位 如同性冒犯 關注組：遇潑液事件伸援手
未來城市：無消費券、「雙糧」 基層願望落空 扶貧要精準 先理解貧窮線鬆緊
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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音樂本真論：娛樂、政治還是詩？ 剖析Taylor Swift之崛起
螻蟻無聲
穿越失衡世界
無名周記：以色列全勝
悼：永思‧永成：追憶啟蒙恩師鄧永成教授
開門讀書：層出不窮搶人才
周日話題：還有選擇嗎？
圖文城市：垂死螻蟻
平安祭：順逆無常
五音筆傳：說唱社會訴求的意識嘻哈
#017 金魚囝
誰人日記：去丹麥避寒
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#78 一把存在又不存在的椅子
讀者來信：〈聊天是約會之必要〉
阿貓阿狗：#223 一百
劇透紙背：《特權樂園》：抽離攝影與疏離效果
評影習寫：3部蘇聯時代紀錄片
家明雜感：《可憐的東西》 表面離奇 實則正路
影片簡評
單元連載：香港書87
星期日文學‧2024台北國際書展——永續議題發燒，科幻照見未來
{性暴力支援達人}吳惠貞 風雨蘭創辦人 見盡性暴力創傷 退休未忘本 繼續與苦主同行
餐桌共學：肉丸潛艇三文治 好味到要擋子彈！
打開垃圾：進化的6仔店 設計巧思逐個捉
通識導賞：文藝復興的壞孩子 卡拉瓦喬
無定向學堂：針對私密部位 如同性冒犯 關注組：遇潑液事件伸援手
未來城市：無消費券、「雙糧」 基層願望落空 扶貧要精準 先理解貧窮線鬆緊
音樂本真論：娛樂、政治還是詩？ 剖析Taylor Swift之崛起
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