明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

穿越失衡世界

【明報專訊】劇場讓我們走在一起。2月27及28日文化中心劇場上演香港藝術節節目《失衡世界》，編舞和音樂是來自巴勒斯坦的Samaa Wakim和Samar Haddad King。她們用身體和音樂去體現銘刻在回憶深處的戰火印記。筆者看的是28號晚上，差不多滿座，觀眾來自五湖四海，阿拉伯觀眾很多。自己見識少，第一次和大量阿拉伯觀眾同席，他們相互認識，互叫名字，如參加一次家庭聚會，坐在前面的兩位女士都戴上巴勒斯坦方巾，心繫支持家鄉的熱切。

演出的舞台設計簡約，就是一條綠色帶子橫架在台，沒有花樣燈光，沒有巨製投映，單靠現場音景（soundscape）主導情感空間及移動想像，當然，還有舞者的身體。編舞的創作概念很純粹：「你唱歌，你跳舞，你大笑，嘗試從中尋找平靜，但現實終究什麼都沒有改變——你依舊在動盪不安的世界裏，拼命在一條搖晃不定的幼線上尋找平衡。」「我嘗試將現實的恐懼化為肢體動作。」巴以衝突幾十年未息，以軍攻擊下的加沙地帶天天直面死亡，一切生靈活在恐懼下。兩位舞者把成長的惶恐具象為演出，而我們即使沒有戰火，日常生活也在幼線上奮力尋找平靜，共感脆弱。因此，當舞者面朝地下伏在線上做類似游泳又似逃跑動作，配上現場女聲不斷倒數，28、27 跳接13 再4……3……然後從頭再由29開始，體現掙扎的分分秒秒，逃離迫切又徒勞，循環不斷，誰都明白，心在一起震顫。還有走鋼線的平衝和失衝的動作等，都直接明白。

不過，在表演性上，的確未能滿足我此等麻煩的觀眾，如一條幼線分隔了台上虛實正負空間，好玩多變，卻沒有善用。舞者的動作變化不大，仍受限於專業訓練而來的範式要求，失衡仍是某種控制下的美。情感和想像多由聲音帶動，而不是劇場空間。不過，Samar Haddad King現場製造的聲景很精彩，如一段二人簡單地用口哨來模仿空襲警號及炮彈聲音，舞者頭部及上身隨聲音滑行，很能讓人感受滿天軍機壓頂的恐懼。此外，還有祖母的溫柔細語，夾雜着汽車的煩躁響咹、茶館的歡快舞曲、機關槍聲霹靂不斷，又有清脆的鶯鶯雀聲，都在推動情景的起落。我更傾向以身體美學（Somaesthetics）來看舞者動作的演出，就是身體如何回應及感知外界的變數，而不是傳統的舞台技法。

應有的國際關懷

既然看的是身體變化，現場觀眾的動能也非常好看，特別是完場時，近乎全體一起站立鼓掌，更有一名本地年輕人揮旗支援，隱約聽見有人叫「free Palestine」，久違的集體歡快，剎那充盈劇院，大家像球迷般不分你我團結一致。同看的朋友慨嘆說，這才是國際文化都會應有的國際關懷。

只是，散場後，一切如常？劇場文化始終離不開商品化邏輯，我們是否只是買得起門票的優越消費者？我們在消費別人的災難嗎？「Mind your privilege」幾個字不斷敲打心臟。如何穿越被動消費者的定型角色？想起班雅明給我們《拱廊街計劃》的通道（passage）意象，如何打開多樣的通道，不停留在感傷，不固滯在簡便的消費？如何為自己穿越創造條件？

主動認識，增長知識是否最低的要求？舞蹈本身也可以是理解文化內核的起點。先是好奇來自歐美的當代舞在巴勒斯坦的發展，原來一直有很多爭議，因為當代舞就是一場對（西方）現代化的想像、國族身分建構、性別定型的糾纏。可以想像巴勒斯坦的民族舞Dabkeh，一直跟隨戰火、宗教（基督教及鄂圖曼帝國佔領時期的伊斯蘭教）、土地政策（農民和社區舞蹈）、後殖文化而改變，還有跟鄰近中東地區，如土耳其、埃及、黎巴嫩等地的肚皮舞互動、協商、挪用而成。從舞蹈發展來看，巴勒斯坦政治及文化脈絡非常龐雜。由澳州學者Nicholas Rowe寫的Raising Dust: A Cultural History of Dance in Palestine有很詳細分析。這位學者也是編舞家，曾在巴勒斯坦佔領區駐留8年，在難民營跟不同舞者及藝術家合作，有很多珍貴的第一手訪問及歷史脈絡的爬梳，大大豐富對中東舞蹈的認識。如何在東西文化夾擊，傳統及現代當中找出文化身分新路，正是作者提出的post-Salvagism，看來很合香港參考。

此外，巴勒斯坦儘管物質短缺，仍然不懈搞舞蹈節，跟國際舞台接軌，建構和世界對話的可能，如已有十多年歷史的Ramallah Contemporary Dance Festival，知名如Akram Khan Company、BalletBoyz、Protein Dance都曾出席，看它們的主題如「邊界故事」、「中東的身體」都深感高度脈絡化，不是泛泛而動，它們面書首頁圖像寫着「我身上有千個故事」很有感染力（www.facebook.com/RCDFpalestine）。

本地藝團打開國際文化對話

這種用表演藝術來打開國際文化對話，香港也有非牟利藝術團體「流白之間」在努力，除了去年創建了全球性的「烏克蘭讀劇籌款活動」外，也曾在去年9月初，帶着舞踏舞者謝嘉豪（Tomas）的作品，參加烏克蘭第一個藝穗節。它的標語是「Festival For The Brave」，可見當地藝術家的堅定及勇猛。早前曾參加他們的分享會，看了一套由美聯社攝影記者拍的紀錄片《馬里烏波爾戰火20日》，對烏俄之戰有更多直接的感受，也銘記Tomas的一句話：「烏克蘭不需要我們的同情，而是我們的同行。」

如果文化交流不止是一個商品化的口號，也不輕省成為行政工具，我們都要好好考量如何以表演藝術或其他方法建構通道，穿越失衡時代，可能要更多個「流白之間」？更多知識上的開拓？想起Richard Sennett的書Together強調我們愈來愈碎片部落化，得要磨練對話、聆聽及回應的能力，才可以談合作。如何建構有創作力的「在一起」，如何重拾感同身受的感應，如何增厚歷史感的光照？願同行，持續尋找開創通道的方法。

文˙俞若玫

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞