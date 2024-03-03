事情發生在上月29日的周四。再早一兩天的晚上，香港的表演場地則上演了一場台上台下打成一片的巴人舞，舞者憑藉台中央橫吊着的一條繩，把回憶中戰爭的創傷編寫成香港藝術節節目《失衡世界》。文化評論人俞若玫於其中一晚在席，撰文記下當晚的感受，同時自省花錢享受了表演情緒高漲一夜後，個人還有什麼可以做，於藝術創作上又有何啟發。

新加坡搶得獨家的天后Taylor Swift演唱會則於昨日開鑼，終可見識國際級的粉絲兵團爭相投奔的盛况，如果對這位留長髮的流行天后感到好奇，可讀潘拔的解析文章，她的崛起她的音樂和她的哀愁。潘拔的新專欄「音樂本真論」，將會定期於每月第一個周日與讀者見面。

財政預算案一如預期宣布全面撤辣，資深讀者會記得鄧永成教授曾在本刊分享過不少關於土地規劃及房屋公共政策的想法，早前突然傳出他的死訊，他的門生、同樣關注香港土地問題的陳劍青今期撰寫悼文，悼念這位恩師，與讀者一同跟鄧生說句再見。

至於財案，宣布當日記者梁景鴻探訪了一個劏房戶，並與他們一起看直播，同時思索香港如何有效扶貧的大問題。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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