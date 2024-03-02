明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
E潮

近零延遲顯示 立體、距離感佳 戴住蘋果Vision Pro行街實測 巴士變超高清影院

【明報專訊】在去年Apple的全球開發者大會上，行政總裁庫克宣布將推出虛擬頭戴裝置Vision Pro，將電影情節中的未來幻想帶到現實世界。直到上月，Vision Pro終於在美國率先開售，品牌稱之為革命級的空間運算裝置，將數碼內容無縫融入實體世界。不過VR或AR頭戴產品早已充斥市場，Vision Pro又有什麼不同？是否當真將「未來」帶給用家呢？記者立即入手了實機，戴上行街測試其功能和舒適度。

畫面 四周景物臨場感十足

戴上Vision Pro後，你既會看到現實中的周圍環境，亦會看到各種視窗與應用程式icon在空中飄浮。四周景物的畫面是由機身的3D鏡頭實時拍攝，臨場感十足，是因為Apple將兩片合共2300萬像素（每邊3660×3200）OLED微型顯示器搭載在眼前，相當於每隻眼睛各望着一面4K以上的屏幕；加上在R1空間處理晶片發功下，畫面近乎無延遲地實時顯示，立體感、距離感也完美呈現，網上很多測試者示範戴着行街、刷牙等都無問題。

戴住滑手機清晰 無黑紋閃爍

記者戴上實測，眼前畫面精細程度絕非其他VR頭戴裝置可媲美。超高清的景物在眼前顯示，而飄浮在空中的程式畫面，比起用電腦屏幕看還要清晰。你甚至可以把視窗拉大至過百吋，無論睇戲、上網或工作，體驗都非常好。

另外，用家戴着Vision Pro滑手機，也可清晰看到畫面，不會出現畫面過光、黑紋閃爍等問題。

操作 Apps無邊際飄浮 眼神操控準

Vision Pro首創的空間作業系統visionOS，不僅是一個操作系統，更是一個讓應用程式填滿用戶周圍空間的平台，猶如一幅3D無邊際的空間，用家可以自由地放大縮小、移動各個應用程式，突破傳統顯示器的大小限制。

鎖定視窗位置 客廳煲劇書房辦公

記者實試時，發現可以將不同視窗固定在特定位置，就算用家周圍走，都不會影響視窗擺位。比如在家中，客廳放置100吋大Disney+畫面，在書房放置多個上網視窗，在廁所廚房則放置YouTube頁面等。惟要注意當Vision Pro斷電，全部視窗位置將會重設。

Vision Pro也帶來全新的操控方式，用家毋須拿着遙控器或滑鼠，單靠眼睛、徒手和聲音就行。要啟動某個程式，只需盯着程式畫面即可；然後用手指輕揑選擇、輕拂手腕滾動，當然亦可使用Siri語音下指令。乍聽科幻感十足，實際使用又如何？記者在最初設定Vision Pro時，需要設定眼睛視點位置，之後用眼望着畫面的指定位置，便可以直接操作該視窗或使用不同指令，使用時感應眼神位置非常準確，再配合手指懸空兩點操作，習慣後絕對可以百發百中，操作簡易。另外，用家也可以隨時呼喚虛擬鍵盤，然後手指懸空輸入，輸入手感肯定不及實體鍵盤，但仍然非常準確，可惜系統暫時不對應中文輸入。而如果用戶家中有MacBook或iMac等裝置，亦可以隨時將電腦畫面投射到Vision Pro，隨時工作。

娛樂體驗 沉浸感如置身現場

Vision Pro也為用家帶來了革命級的娛樂體驗。兩個超高解析度顯示器可以在任何空間變成私人影院，配備先進的空間音訊系統，用家可以盡情享受電影和電視節目。用家若想體驗Vision Pro的威力，現時Apple TV+、Disney+都推出了180度高解析度影片，讓用戶猶如置身現場，歌手就像站在你面前表演。此外，空間運算也為遊戲帶來新可能，用戶可以在無限大的熒幕裏暢玩多款Apple Arcade遊戲，享受沉浸式遊戲體驗。

支援Apps方面，記者測試時Vision Pro專用Apps約有1000多款，加上數十萬款iPad Apps，基本上十分夠用。不過要留意Vision Pro暫時只支援美國App Store，因此用家需準備好美國Apple ID才能夠下載Apps。

拍攝 3D相機拍「空間相片/影片」

Apple Vision Pro配備了3D相機，可以拍攝有空間感、配有空間音訊的空間相片或影片，臨場感是平面照片或影片都無法比礙，可以更真實地回味和分享重要時刻。除了Vision Pro外，果粉亦可以利用iPhone 15 Pro Max來拍攝空間相片或影片，然後放上iCloud用Vision Pro來重溫。

FaceTime 創作替身顯現用家表情手勢

Vision Pro也讓FaceTime視像通話變得更有趣，就像大家在網上空間面對面溝通。通話時每個Vision Pro用家都會以真實人物比例在方格呈現，還有空間音訊，讓聲音聽起來就像從對方位置發出來一樣。FaceTime還可以幫用戶設計出persona替身，在通話時可以實時反映用戶的臉部及手部動作，讓溝通更生動和真實。

安全 虹膜解鎖 Optic ID加密儲存

Apple的私隱和安全工夫一向較可靠，Vision Pro便用上全新的安全認證系統Optic ID，通過分析用戶虹膜來解鎖裝置。每次脫下頭罩後再戴上，都需要重新解鎖，用家的Optic ID資訊完全加密儲存在裝置上。此外，用家的瀏覽內容和眼追蹤資訊都不會與Apple或第三方Apps分享，保障用戶私隱。

尚待改善 長戴頸攰 昏暗環境難操作

作為第一代產品，Vision Pro總有值得改進的地方。例如重600多克的全金屬頭罩，長時間佩戴頸部會勞累。另當用家身處昏暗環境時，辨識手勢的準確度明顯減低，難以使用。

總括來說，Vision Pro不僅是一個產品，更是一個前瞻未來的空間運算平台，為用家帶來前所未有的數碼與實體世界融合的體驗。無論是工作還是娛樂，創作還是分享，Vision Pro都做得更直觀、自然和豐富。如果後繼產品可以改良，並進一步降低售價，相信可以為用家帶到前所未見的未來世界。●

Apple Vision Pro規格

屏幕：2300萬像素3D Micro-OLED

處理器：M2 8核心CPU／10核心GPU、R1空間處理晶片

相機：18mm F2.0，可拍攝3D空間影像

續航力：約2小時

無線連接：Wi-Fi 6、藍牙5.3

重量：約600至650克

售價：$26,800（256GB）、$28,900（512GB）、$32,800（1TB）

查詢：6838 1001（三禾）

文：JJ 模特兒：Pamela Chau

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[E潮]

相關字詞﹕頭戴裝置 蘋果 Vision Pro e潮

上 / 下一篇新聞