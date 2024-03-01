3D打印陶瓷 精密與變數共冶

3D打印技術早在1980年代已經出現，但當時打印機體積龐大，限制多，價錢亦不是一般消費者負擔得起，主要為大型製造公司用於原型製作，或用在工業和研究上。經過多年發展和進步，近10年市場開始出現價格實惠兼穩定的入門級家用機器，使3D打印變得普及。3D打印材料除了常用的PLA（polylactic acid，聚乳酸）及ABS（acrylonitrile butadiene styrene，樹脂）塑膠，亦有人選擇使用軟身流質物料，如陶泥作打印。陶泥耐高溫，經燒製後可承受攝氏過千溫度。若用上高沙粒含量的陶泥，做出來的瓷器質感粗糙特別，或能混合不同種類陶泥一併打印，實現多種色彩和質地，呈現更豐富的視覺效果和觸感。即使打印失敗，陶泥仍可重用，是較環保的打印材料。透過機器幫助，亦可創造傳統陶瓷無法做到的複雜設計，如洞孔、網格、碎形等幾何結構，吸引陶藝家開始探尋3D打印機與陶瓷的運用。

需掌兩門技術 可製複雜幾何結構

莫鎧靖2016年在學期間接觸3D打印及畫圖，雖然能在電腦上畫出各式現實不存在的奇形造物，但他認為只能隔着熒幕去看它，不夠好玩，於是他再修讀陶瓷藝術課程，渴望接觸泥土，手揑具溫度的陶泥作品，把電腦繪畫的虛擬模型變成實體物件。後來他忽然想到把3D打印技術及陶瓷結合，花上半年時間自行研究及組裝3D打印機，探索各種創作可能。莫鎧靖指出，3D打印陶瓷接觸門檻很高，製作者需具備兩者的知識和技術，例如懂得控制陶泥乾濕度、為陶瓷坯上釉、燒製陶瓷、建立3D打印模型，以及使用3D打印機等。

當中最廣泛使用的3D打印技術為熔融沉積成型（FDM）。FDM打印機便宜、容易使用，可簡單快速地製作常見的陶瓷杯碗碟。通過噴嘴將材料擠出，逐層堆疊以創建物件。藝術家先要在電腦畫圖，以3D建模軟件設計3D模型，包括進行「切片」（slicing）程序，預覽及模擬實際列印的堆疊路徑。之後便開始準備陶泥。與平常陶瓷製作過程相似，先搓軟陶泥，搓走陶泥中的空氣，再把陶泥拍成數個大小相近的球體，放進3D打印機的銀色鋁粗管，粗管末端洞口和推料器之間用上軟膠管接駁，事前須確保膠管口沒有堵塞及清走舊有陶泥，以確保陶泥濕度一致。模型和機器都準備好後，就可開始打印。陶瓷半成品等待1至3星期風乾後，放入窰爐素燒，及後可塗上釉藥，待乾透後再燒製，與日常陶瓷燒製步調一致。

「人性化」依然 成品或意料之外

機器代替人手製陶，作品附帶的「溫度」貌似消散，莫鎧靖認為觀眾追求的「人性化」，始終會在作品中看得出來，「那部機擺在這裏，它不會自己做出作品來。我視它（3D打印機）只是一個工具，就好似拉坯機，你的想法、你的美感、你中途怎樣去改變你的作品……全部都是依靠背後控制的那個人而來」。看莫鎧靖在工作坊的示範，他不時走到打印機旁調整，確保排走管內多餘空氣，才繼續陶瓷打印步驟。他談到平日作品製作過程，畫好3D模型草稿後，會多次試印，途中或會不斷失敗及修改模型，放大或縮小作品部件比例，加入特定質感效果。視乎成品的大小和複雜程度，平日他做一件成功的作品，光是打印就用上5至6個小時。按下「列印」按鈕，也只是實驗的開始。「就算我跟另一個人用同一部機，我們的着重點和作品形式都不同。」

莫鎧靖所說的3D打印陶瓷的可塑潛能，展露在香港藝術學院舉行的「陶瓷的數碼形態」展覽。展品由學院師生創作，作品沒有命名，任由觀眾解讀，旁邊掛有作品的3D模型圖。入口左手邊起是陶藝家黃麗貞延續海浪系列的作品。從側面所見，作品有約10層的打印痕迹，莫鎧靖介紹，藝術家在電腦繪圖時畫出10個橫切面，軟件把它們串連一起，經調節橫切面之間的距離和曲線，形成連貫順暢、起伏有致的波紋。再行前看到的嬰兒造型作品，是參展人陳燕孜用AI繪製而成，嬰兒姿勢像在爬行，但雙腳屈曲向前，手指腳趾存有缺陷，意味在演算法之下，個人身分變得不真切，甚至「畸形」。莫鎧靖認為將這種虛擬影像帶到現實，視覺衝擊更大。繪圖以外，藝術家亦可3D掃描真實物件並轉化成3D模型。另一參展人翁靖博掃描好朋友的樣子作打印，打開「腦袋」便成了一隻杯。3D模型圖上的頭顱圍有一條條橫排尖刺，是藝術家印出頭髮的嘗試。打印時泥條不會像模型圖那般凌空掛起，而會變成一圈圈往下垂，形成曲髮效果。莫鎧靖說最終成品是電腦繪圖時未必能預計的樣子，因為每個圈垂落幅度不等，再印一次造型亦有所不同。

紋路讀作品層次 「曲線美」待提升

基於逐層打印，作品上的紋理特別明顯，藝術家可選擇把條紋磨滑擦走，但那構成3D陶藝品獨有的視覺元素會消失。通過紋路，觀者可閱讀出打印方向、打印噴嘴粗幼度、作品層次感，感受整個製作過程。同時礙於陶泥逐層累積，難以打印出超過40度斜的作品，在沒有支撐之下容易倒塌，因此製成品多數四平八穩、很工整，缺少陶瓷本來輕巧柔和的質地和曲線。莫鎧靖仍在試驗3D打印陶瓷的可能，希望印出圖案細密且具動感的陶藝品。

「陶瓷的數碼形態」展覽

日期：即日至3月28日（周日及公眾假期休息）

時間：上午11:00至晚上8:00

地址：香港藝術學院藝廊（灣仔港灣道2號香港藝術中心10樓）

詳情：bitly.ws/3e3FT

文：何詩韻

編輯：孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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