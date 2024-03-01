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沙田隱世百年建築 跟藝術家賞葉

【明報專訊】香火鼎盛的車公廟、歷史悠久的客家圍村曾大屋、融合中西文化的道風山……談到沙田的歷史建築，大家可能會想起這些地方。但在沙田秦石邨旁邊的小山丘上，原來還隱藏着屹立百年卻鮮為人知的二級歷史建築——由前沙田警署改建而成的香港神託會靈基營。除了作為退修營地，這裏也舉辦自然藝術活動，例如現正舉行的植物印染展覽，就像繁囂鬧市邊緣一處孕育藝術文化的靜土。

英式紅磚屋 配中式金字瓦頂

或許連在沙田成長的人也未必知道，從秦石邨沿車公廟路往曾大屋方向走，在行人隧道旁有條不知通往何處的小徑。在小徑依照靈基營的指示牌前進，踏上層層階梯沿路上山，便看到一所兩層高的英式紅磚矮房建築，配上富有中式味道的金字瓦頂，糅合中西建築風格，那就是香港神託會靈基營。

靈基營前身是1924年建成的第二代沙田警署，二次大戰期間因為其地理優勢及戰略價值，成為日軍指揮中心。至戰後大量孤兒流離失所，一名基督教女宣教士於此開辦育嬰院及基督教靈基學校。靈基營中心主任范薏筠表示，有個在這裏長大的孤兒曾分享當時生活經歷：「他現在已經60多歲，名叫Chris，當時他一個男生在『女仔堆』中生活（註：當時社會重男輕女，較多女嬰被遺棄），他們（孤兒）會稱呼宣教士Miss Dibden為mama，有時宣教士會將收到的禮物由走廊拋下來，孩子們就站在操場接，接到禮物的孩子都很開心。」

樹木圍繞 靜享me time

其後隨着新市鎮發展，學校改為營地用途，1984年由香港神託會接手營運，成為提供本地及外地人士退修、避靜的營地，供團體舉辦退修會、培訓課程、日營等活動。此處被漫山樹木圍繞，環境清幽，可俯視附近港鐵站和城門河，卻又隔絕喧鬧城市雜音，像隱藏在石屎森林的後花園。范薏筠表示營地並非康樂取向，主要為都市人提供喘息空間，在自然舒適環境中療癒身心靈。「現在很多人內心也積累一些lost和grief，對生死的思考等，沒有機會消化，但未必會選擇與人傾訴，我們就提供一個安靜空間，讓他們擁有me time，或許能梳理這些情緒與思考。」

自然資源豐富 藝術家短住添靈感

近年靈基營多以社區和藝術為切入點，善用本身擁有的自然資源，舉辦各式退修、自然及藝術活動，如藍曬工作坊、素描寫生工作坊、表達藝術小組等，歡迎公眾參與。營地更為藝術家提供短暫住宿經驗，從而了解營地歷史、環境與文化，豐富創作靈感。這裏也不定期舉行小市集，為藝術家提供交流平台，也讓兒童和青少年接觸藝術，加強社區與營地連繫。

夫妻檔駐營一個月 呈現枯葉美態

最近舉辦的「樹梢下有光：植物印染」展覽，邀請了一對台港夫妻檔「巨人染」張智晞及蕭芷澄駐營創作一個月，認識周遭植物並以植物印染方式在布上記錄，將植物形態、脈絡、細節一一呈現。作品包括Reform Your Wings及《植物是宇宙》，是當中大型的植物印染創作。

范薏筠分享，巨人染駐營期間，他們總是忙着低頭拾葉，偶爾抬頭才發現，原來光從樹梢交錯的縫隙中傾瀉而下的景色十分漂亮，於是他們希望透過是次展覽，讓大眾認識不同形態及顏色的枯葉、種子、果實、花朵等，發掘城市中隱藏的大自然藝術，推廣人與自然和諧共生的關係，「一些不起眼卻漂亮的枯葉，其實一直在身邊，正如我們一直做低頭族，或許就會錯過身邊美好的事物」。

她指出，包圍營地的植物豐富多樣，包括百年榕樹、樟樹、桂花樹、龍柏等，還有跟大館內品種相同的芒果樹！展覽中的作品《城中的小山——靈基營植物紀錄》就包含了近20種植物，她建議大家不妨在欣賞展覽後，花點時間漫步營地四周，尋找這些植物的蹤影。

樹梢下有光：植物印染展覽

日期︰即日至6月30日

時間︰上午10:00至中午12:00（下午2:00至4:00按預約開放）

地點︰香港神託會靈基營（沙田沙田頭村102號）

查詢︰2691 1483

預約：bit.ly/4bDcgQd

文︰陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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相關字詞﹕歷史 建築 導賞團 巨人染 前沙田警署 植物印染 二級歷史建築 香港神託會靈基營 沙田 秦石邨 開眼

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