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相隔21年 個人最大型拍賣 窺探艾頓莊 浮誇與靜謐

【明報專訊】本周在紐約圓滿結束的The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road拍賣，是英國殿堂級歌手艾頓莊（Elton John）最大型的拍賣。拍品多達924項，需要分作2次現場拍賣及6次網上拍賣，以放售估價總值千萬美元的藏品。曾於1971年多場演出穿上綴有E及J字樣的銀色皮靴、象牙白金色套裝，分別以高於估價的94,500美元（約73.7萬港元）和12,600美元（約9.83萬港元）成交；至於另一焦點Banksy的Flower Thrower Triptych（2010），更以192萬多美元（約1500萬港元）成交！一覽整個拍賣目錄，除能了解到美國亞特蘭大對艾頓莊的影響外，亦能看到他台前浮誇背後的另一面。

今次由紐約佳士得主理的The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road，不單是艾頓莊21年來首場大型拍賣，亦是歷來最多項目的一場。艾頓莊是拍賣會常客，他在1992年成立Elton John AIDS Foundation後，多次以基金會名義舉行慈善拍賣。至於艾頓莊自己作為拍賣會主題，則可遠溯至1988年與蘇富比合作的The Elton John Collection，矚目拍品除了登台服及紀念品外，還有他的Art Deco及Art Nouveau收藏；2001年則與佳士得合作，拍賣包括1993 Jaguar XJ220及1973 Rolls-Royce Phantom VI等20部經典座駕；2003年再伙拍蘇富比，舉行Elton John and his London Lifestyle拍賣會，出售位於倫敦Holland Park大宅內400多項收藏品以翻新家居，是他第二大規模的個人拍賣。

8場拍賣924項拍品

來到今次的Goodbye Peachtree Road拍賣，由於拍品類別眾多，由登台服到藝術品，由鋼琴到腕表都有，故佳士得分成2場現場及6場網上拍賣會，拍品多達924項。網上拍賣會包括以Versace為主的Elton's Versace，歐陸風格藝術品為主的Honky Château，個人首飾的The Jewel Box，圍繞其個人衣櫥的Out of the Closet，明星相片收藏的Elton's Superstars，以及男女胴體及愛情首飾為主的Love, Lust and Devotion，網上競投門檻相對現場拍賣相宜，競投十分激烈。

綜觀拍賣目錄，以浮誇來形容該不為過。不論是艾頓莊早於去年以720萬美元（約5616萬港元）出售、位於美國亞特蘭大Peachtree Road的1.3萬平方呎大宅，又或是到佳士得美國總部Rockefeller Center的拍賣會展覽會場，都不難感受到他的浮誇，由登台服到Versace家俬與餐具，都走閃令令的glam路線；但細看他的藝術收藏，倒是隱藏了另一種風景，特別是攝影收藏，都以黑白照為主。要摸清他的相片收藏喜好，大抵可以看看他將於今年5月在倫敦博物館Victoria & Albert Museum舉行的攝影收藏展，以Fragile Beauty為題，包括了Herb Ritts、Robert Mapplethorpe及Cindy Sherman等大師共300項作品。

告別演出後留英 拍賣美大宅

要了解今次拍賣，先由主題談起。艾頓莊去年完成他第49次巡迴演出，並以1973年專輯名字Goodbye Yellow Brick Road為靈感，以Farewell Yellow Brick Road為名作為其告別演出。若看過《綠野仙蹤》小說，或許都對黃磚路不感陌生。至於今次拍賣會以Goodbye Peachtree Road為題，一方面呼應這場告別演出，亦暗合他唯一獨力監製的專輯Peachtree Road，而Peachtree Road正是他在美國亞特蘭大的居所。告別巡迴演出後，本身英美兩邊走的艾頓莊決定留英，於是出售Peachtree Road大宅和大宅內的物品。

艾頓莊於1992年購入Peachtree Road大宅，主因是當時剛完成戒酒及戒毒的康復治療，需要休養的安居之所，在參與當地的戒酒及戒毒互助活動之餘，亦方便他繼續美國巡迴演出。戒酒戒毒帶來的清晰視野，讓他開展了收藏藝術的興趣，特別是攝影作品。在藝廊創辦人Jane Jackson幫助下，他開始收藏不少大師級作品，甚至曾以Elton John Photography Collection之名在亞特蘭大的High Museum of Art展出。由於相片收藏愈來愈豐富，他便買下鄰近單位展示收藏，並擴展至收藏玻璃藝術如Dale Chihuly、William Morris及Richard Jolley的作品，亦有Deborah Butterfield的雕塑。

「E」「J」銀皮靴多次踩台

對艾頓莊樂迷來說，拍品中的登台服最有吸引力。例如他曾於多個演出穿上綴有E及J字樣的銀色皮靴（1971），47歲生日時穿著的路易十四風格服裝（1994）等。儘管艾頓莊在千禧年代起已不時以Out of the Closet或Elton's Closet為名作服裝慈善義賣，亦不減今次拍賣的收藏價值。如1971年由Annie Reavey為他設計的象牙白金色套裝，曾被借用作參考、復刻成電影Rocketman的戲服，便打破估價以12,600美元（約9.83萬港元）成交。然而艾頓莊的Queer Art收藏卻有種浮誇過後的靜謐，例如多幅Robert Mapplethorpe的靜物攝影、Herb Ritts的人像照等，均反映他在康復期間的心境，收藏價值不亞於其台前服飾。

而從拍賣成績來看，除了本身甚受追捧的Banksy藝術品以較高價拍出以外，跟他音樂事業相關的拍品始終較受歡迎。

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

編輯：朱建勳

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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