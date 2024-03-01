借鑑美國項目 巢形遊樂場 小城挖空間

由紐約著名景觀建築師James Corner創辦超過20載的Field Operations事務所，以景觀設計介入城市規劃，帶來紐約The High Line、香港尖沙嘴海濱優化項目、倫敦Battersea屋頂花園等遍佈全球的項目，實現自然與城市肌理之間的縫合和共榮。James Corner曾在受訪時表示：「我對自然與城市、園林與地理、規模的大小之間，以及藝術、想像與真實可觸之物的相互關係深深着迷。」景觀的概念對他而言，是社會、政治，以及人類生存於受自然之力約束的星球的關係總和。

林地建共融公園

項目位於謝爾比農場公園（Shelby Farms Park）內，屬當地大規模林地恢復計劃的一部分，計劃包括種植逾80棵新本土樹木，剷除24,000平方英尺的小蠟樹，建立39,250平方英尺的多樣化、適合當地的原生下層林木，控制侵蝕，改良和推進現有土壤管理計劃。當地政府目標是建造一個對不同社會背景和階層的家庭都友善的城市公園，對此Field Operations提出「1個公園、100萬棵樹木、12處景觀」的設計理念，希望公園成為當地年輕家庭目的地，提高生物多樣性，以不同區域滿足不同使用者需求。項目開始設計前，Field Operations與兒童發展專家合作。他們不僅邀請了謝爾比農場公園現有的兒童用戶，更邀來還未有機會走進公園的兒童加入討論，以此了解對他們來說，戶外遊戲最重要的是什麼，什麼構成一個好的公園。除此之外，Field Operations還進一步結合兒童早期發展的已有研究和歷史資料，得出「冒險、探索、健康、自然、樂趣」是遊樂場設計的關鍵。

向上發展以外

6處規劃的遊樂區域實現與自然的協和共存，以及不同玩樂探索功能。從入口的「草坪巢」（Lawn Nest），向公園內走，逐漸來到「沙地+滑梯巢」（Sand + Slide Nest）、「攀爬+坡巢」（Climb + Slope Nest）、「樹屋巢」（Treeroom Nest）、「旋轉+搖擺巢」（Swing + Spin Nest），到「網+樹屋巢」（Net + Treehouse Nest），與自然環境互相依附和多元化的設計策略，為孩童帶來豐富感官體驗。

6處區域由蜿蜒曲折的小徑串聯和區分，小徑上方一圈種以本地林木和藤蔓，形成涼亭結構，這一結構自然地成為孩童捉迷藏空間。遊樂區域的兩側則是大面積的林地保護區，以及多年生植物的種植區域。Field Operations接受本報訪問時表示，「這種略向下挖深的『巢』形空間，對香港這種空間有限的高密度城市，設計兒童遊樂空間時尤其具借鑑意義——設計可盡用土地，也可以人性化地帶來更有沉浸感的體驗。」Field Operations的提議及其整體設計方法，或為香港未來的兒童遊樂場提供可學習之處——除了像深水埗遊樂場一樣，向上發展、建造最高滑梯之外，向下淺挖的可能，以及如何在遊樂場中融入綠意與自然，也至關重要。

彌合人類與自然

孟菲斯擁有獨特而複雜的社會人口歷史背景——追溯到19世紀初城市建立時，有嚴重的種族分離和歧視問題。這雖然在人權運動期間有很大改善，但孟菲斯如今仍是貧富和資源分配差異嚴重的城市。自然向人類張開無差別的懷抱，這一尊重並依附林地而生的遊樂場項目向公眾開放後，持續開展如「電影之夜」、「睡衣公園」家庭野營、瑜伽、卡拉OK等免費活動，它也成為田納西州學前班到12年級學生的校外旅行地點，每年接待超過5000名學生。Woodland Discovery Playground不僅彌合了自然與人類的活動，也連接了來自不同社會背景家庭的兒童，提供無差別對待的公共遊樂空間。

文：三皮

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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