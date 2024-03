【紐約】Nancy Koenigsberg：線條與陰影

我很愛聽藝術家的個人歷史講述,特別是女藝術家講她們怎麼開始創作。一方面是為了自己莽莽撞撞開始做藝術去尋求前人的經驗;另一方面,則是這些故事本身往往充滿迷人的偶然,引人入勝。

我認識Nancy是在紐約紡織品學習小組(Textile Study Group of New York)最近的會員聚會上。Nancy作為小組的創辦人之一,德高望重。這個小組成立於1970年代,從Nancy和幾個好友在客廳的非正式聚會開始,發展成為現今有兩百多名會員的同好組織。小組定期舉行會員聚會,邀請藝術家演講,會員中也有不少活躍於紐約的知名纖維藝術家。

Nancy開始創作的故事也充滿偶然。她從小喜歡手工,本科學習雕塑和繪畫,畢業之後在紐約經營定製刺繡的生意。70年代,她無意中接到一份The New School(新學院)的傳單,覺得課程似乎挺有趣。她說,這是典型的New York thing,走在第12街的人當時大概都被塞過新學院的傳單。她在2022年的一篇回憶文章中附詩一首:

《如何改變你的生活》

對成功的事業感到無聊

因糟糕的背部被困在牀上

拿到The New School的課程目錄

報一門聽起來挺有趣的課

HOW TO CHANGE YOUR LIFE

Get bored in your successful business

Be confined to your bed with a bad back

Get the New School catalog

Sign up for a course you think sounds interesting

正是在學校的3年,她跟紡織品藝術家Gayle Wimmer學習了off-loom技術(不使用織布機的編織技法),在方形編織架上做針織、鈎針、梭織等。和很多早期纖維藝術家一樣,她突然發現,「這些東西我做了很多年,但從來沒有把它們視為藝術。誰知道呢?」

她在後來的創作中持續使用這些技法,並選擇用黃銅絲、鐵絲等具一定硬度的材料,纏繞出立體的網格結構,靈感來自紐約橫平豎直的街道佈局。她說近年因為身體漸差,鈎針這些工具拿不住了,漸漸工具用得愈來愈少,基本上只用雙手來創作。

展覽中,我最喜歡的是一件小小的作品,叫Little Green Park,只有5吋多大。起碼3種顏色和材質略有區別的綠色塗層銅絲,密密麻麻纏繞,多層網格片最後壓縮一起,加上幾處燈光投下的陰影——確實如名字所言,像一處深不可測的茂密樹林。這是一件作者充分了解材料特性、技術獨特,又有詩意的作品。

文:林綺晴

(織物藝術家,常駐紐約)

個人網頁:www.linqiqing.com

