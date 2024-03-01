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【倫敦】可能是倫敦最多人留意的柱：第四基座

【明報專訊】不說展覽、不說藝術家，今期我想說一條在旅客必到景點裏面的柱。特拉法加廣場，相信來過倫敦的人總會來過，或途徑過這裏，因為這個廣場附近景點林立，The National Gallery、Piccadilly Circus，以及數個主要音樂劇的劇院都在附近。但是，不知道有多少人留意到，廣場中擺放紀念銅像的石柱，其中一條總是格格不入地擺放着一些當代藝術的雕塑？

它被稱為第四基座（The Fourth Plinth），是倫敦其中一個最重要的公共藝術展覽空間。在柱上的作品都至少以一年為展覽期限，從1999年開始，有不少激動人心的作品都在這條柱上展出，就像Antony Gormley的One & Other（2009），100日、2400人、每人一個小時，讓你在柱上創作，表演，發表意見。又或者是Mark Wallinger的Ecce Homo（1999），它只是一個常人大小的耶穌像，但是放在巨大的第四基座的邊緣上，那種臨場感及存在感，彷彿它從雕塑轉化成一個裝置藝術。

搞笑的是，這個重要的文化地標，其實是一個爛尾工程。150年前由於缺乏資金，因此政府沒有為廣場的每一條石柱都放上雕塑，因此它就這樣被空置了百多年。而這種陰差陽錯，亦成就了一個最好的戶外藝術場所。在創作者的角度來看，公共藝術之所以難創作，是因為戶外的藝術品很難與觀眾的互動，至少與放在畫廊或博物館的藝術品有差距。而第四基座位於廣場，本來就是舉辦各種公眾活動的場所，基座本身亦帶有一點畫框的用途，因此作為藝術品的展覽場所，算是無可挑剔了。

目前的作品是由藝術家Samson Kambalu所創作的Antelope（2022），雕塑由兩個戴着帽子的人像組成，而兩人都是藝術家故鄉非洲東南部馬拉維共和國的歷史人物，分別是黑人牧師John Chilembwe，以及白人傳教士 John Chorley。作品根據這兩名歷史人物的合照創作，由於當時的馬拉維共和國是英國殖民地，而當時黑人被禁止在白人面前戴上帽子，因此這張John Chilembwe在白人面前戴着帽子的合照被認為是反抗的象徵。藝術家希望作品能代表非洲殖民，以及解放的歷史。

基座上的作品選擇相當嚴謹，藝術家、市政府、一般市民都可以參與決定，而且民眾對這件事都相當重視。就像今年的Antelope，就有超過1.7萬名倫敦人參與投票。讓大眾決定這個城市該有的樣子，或者這才是公共藝術應有的面貌。

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦 畢業於Central Saint Martins）

個人網頁：michael-cheung.com

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