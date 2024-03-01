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開眼 一場show一次旅行

葵涌工廠區栽種藝術夢 長壽音樂劇 造就兩代和解

【明報專訊】本港中學文憑試筆試將於4月9日開考，中六考生陸續放自修假期（study leave）；考生在家埋首備試之際，家長不妨到位於葵涌工廠區的爆炸戲棚，看一齣戲裏戲外都在追夢的青春音樂劇《我們的青春日誌》，體會年輕人的追求與選擇。觀劇後可順道逛鄰近的藝文地標，察看較少人留意的新界西藝術空間長什麼模樣。

演逾400場 編導也追夢

由年輕音樂劇創作人、爆炸戲棚創辦人陳恩碩編劇、作曲、填詞、導演及監製的《我們的青春日誌》，是香港首齣長壽音樂劇，現已表演超過400場。劇中講述名校中學校長魔鬼式特訓中六精英班學生，希望他們取得5**亮麗成績，讓自己光榮退休。一班有不同追求的學生，不滿校長作風，誓要追夢；在他們與校長鬥智鬥勇期間，校長竟開始後悔唯名利是圖的一生，家長也逐漸理解子女的志向，同唱「認為是對就去追」。劇本勵志，通俗地表達兩代和解。記者觀劇期間，前排幾個中年女士流下眼淚。

陳恩碩4歲已擔任舞台劇小演員，15歲已執導音樂劇，2017年於倫敦大學皇家哈洛威書院戲劇系學士畢業後，執導第四齣音樂劇《我和青天有個秘密》。留學時看到美國有百老匯，英國有倫敦城西，劇場林立，表演密集，從此視在香港普及音樂劇為人生志向。

大規模行不通 轉陣「迷你百老匯」

執導《我和青天有個秘密》時，他已經想發展長壽劇，但當時把眼光放在英美般1000座的大規模，結果只找到供租用一個月的場地。「做完之後，我好清晰知道，香港做大規模長壽劇行不通。而我做長壽劇不是因為場次、觀眾多好威風，而是想讓大眾隨時可以行入劇場看show，不一定要大規模。」他轉而參考韓國大學路的模式。

他考察後發現，大學路就像迷你百老匯，「十多個劇場，每個只是200到300人的規模，但有的已經營運了超過10年」。修讀碩士期間，陳恩碩仔細研究過發展長壽劇的關鍵。他指出，在語言受眾方面，香港並不輸蝕。他認為，廣東話雖為非國際語言，不像英語音樂劇般全球旅客都可以去看；但講廣東話的人口比韓語多，既然韓國都能夠做到長壽劇，香港也一定可以。

地舖設劇場「夠親切」

《我們的青春日誌》2018年於工廠大廈內首演，當時一位難求，後來移師大舞台，又因疫情搬回工廈。2022年起，爆炸戲棚在葵興由工廈改建而成的商廈地舖，成立新場地。自此在這個獨立劇場長年上演，每周三至日都有場次。

在葵興港鐵站步行約10分鐘，就會看到爆炸戲棚，它們把音樂劇的名稱製成地舖招牌。劇場就在商廈地面入口的位置，旁邊還附設劇中的同名咖啡店「Ko's Coffee」。陳恩碩認為，在地舖設劇場，對普羅大眾來說才夠親切。

陳恩碩說，找場地、裝修、調整工程規格和申請娛樂牌照的過程，歷時超過兩年。由於商廈市價地租貴，他曾拿着劇場計劃書去跟業主開會，希望租金能定在可負擔水平。他稱幸好業主答允，不然「就算晚晚坐爆晒都畀唔到（租）」。

他續稱，租下單位後，團隊請來接近20人的顧問團隊，包括資深舞台設計師周炳坤、圖則師、結構及機電工程師、牌照顧問等多次開會，不斷調整劇場室內設計，才成功申請娛樂牌照。香港表演場地不足，是長久以來的問題，多個政府場地長期爆滿，表演團體難以申請。陳恩碩為了音樂劇夢想，就這樣和團隊創造了新場地。

《我們的青春日誌》音樂劇主打豐富視覺元素，以及瞬間變化的轉場效果，如男主角追夢參加足球選拔時，舞台上運球射龍門的場口。陳恩碩表示，音樂劇最吸引的地方，是它未經後期製作，當刻演出就是作品本身，「所有舞台設計、燈、服裝、音樂、戲軌、演員演繹全部都combine（結合）在一起，有一種電影、電視劇集沒有的協同效應和liveness（臨場感）」。

觀眾光譜闊 盼區區有劇院

他說這齣音樂劇的觀眾，從3歲到80歲都有，年齡、職業都很闊，符合最初大眾音樂劇的定位。劇目的目標，是讓不熱中劇場演出的觀眾都會感興趣。這個場地能容納150個座位，現時票房即使在淡季也不俗，平均坐滿六至七成座位，以長壽劇來說，表現不俗。劇中兩代人和解的信息，也促成一些家長和子女開誠傾談。

因為前期投資大，營運費用高，現時《我們的青春日誌》還未回本。政府前日公布《2024/25 年度財政預算案》，稱將在今年上半年敲定「重點演藝項目計劃」，以最高1000萬元資助及500萬元配對私人資金支持代表本地的大型演藝作品長期公演。這或許可讓爆炸戲棚走多一步。不過在資助以外，陳恩碩說團隊要繼續證明音樂劇商業價值，希望有更多投資者、發展商有興趣合作。他興奮地說期待18 區都有劇院，讓街坊吃完飯後，除了看電視、電影、網片，會想到進劇場觀看一套音樂劇。

不計成本，致力追夢的事迹，除了存在於《我們的青春日誌》劇中，也是陳恩碩和團隊10年間走過的點滴。讀者如果想認識這群香港音樂劇職人，還可以在4月18日晚，到西九文化區自由空間大盒，看他們的10周年派對演出《爆SHOW》。

《我們的青春日誌》音樂劇

日期：逢周三至日

時間：周三至五晚上8:00至11:00；周六及日下午3:00至6:00、晚上8:00至11:00

地址：葵興葵榮路30至34號地舖爆炸戲棚劇場

網址：bit.ly/4bGfaUd

文：梁景鴻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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