Friday Planner：聖與俗

撕破神聖一面，終歸面對現實。有英國藝術家擅長描繪平平無奇物品：瑜伽墊、飲水機、膠杯等，創作卻脫離熟悉感，錯位微妙，變得怪誕。Adam McEwen於高古軒辦個展，展示新畫作及石墨雕塑，以簡化圖形呈現生活事物，包括工作室附近一座鐵路拱門、他在翻新公寓時發現藏在暖氣機後方的劍等。也有本地畫家深夜坐在窗台邊，對面的燈突然亮起，才驚覺從未留意「窗」周遭細節。深水埗「小意思」正展出黃小玲「這裡還有燈」，引領觀者察看以鉛筆畫成的窗口，向外遠望，向內窺探。都是人們的生活日常。

長期身處現實欲逃離，可到JPS畫廊參觀日本藝術家小川耕平「Over the Rainbow」展覽。小川耕平將其經典Green Cow Garden角色融入《綠野仙蹤》，觀眾到場恍如步進綠色動物王國，可與狐狸、獅子和貓等齊齊鑽進童話冒險，探索成長。

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