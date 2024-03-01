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Friday Planner：聖與俗

【明報專訊】有人跪叩神明，盼聖人神力助圓願，又有人代入英雄角色，幻想一手打救眾生。WURE AREA展出劉政熙「聖俗軀體」，牆上是他近期以身體再現形式為題的素描及畫作，觸及英雄主義、拜像和欲望等課題，反思自身文化處境及成長經驗。《殘像崇拜》中央繪有殘破英雄像，兩邊扭曲線條像是跪拜者，向名實俱亡的偶像叩首，象徵空洞而虛假的英雄崇拜意識。《場景（摔）》是「超人」以舉重姿勢捧起「怪獸」，靈感源自超人特攝片打鬥場面，畫家彷彿要揭露二人皮套底下肉身，原來聖俗只是人為建構區分。虛無概念似是幻影，如欲更了解創作意念，周六（3月2日及9日）下午到場，可與藝術家見面交流。

撕破神聖一面，終歸面對現實。有英國藝術家擅長描繪平平無奇物品：瑜伽墊、飲水機、膠杯等，創作卻脫離熟悉感，錯位微妙，變得怪誕。Adam McEwen於高古軒辦個展，展示新畫作及石墨雕塑，以簡化圖形呈現生活事物，包括工作室附近一座鐵路拱門、他在翻新公寓時發現藏在暖氣機後方的劍等。也有本地畫家深夜坐在窗台邊，對面的燈突然亮起，才驚覺從未留意「窗」周遭細節。深水埗「小意思」正展出黃小玲「這裡還有燈」，引領觀者察看以鉛筆畫成的窗口，向外遠望，向內窺探。都是人們的生活日常。

長期身處現實欲逃離，可到JPS畫廊參觀日本藝術家小川耕平「Over the Rainbow」展覽。小川耕平將其經典Green Cow Garden角色融入《綠野仙蹤》，觀眾到場恍如步進綠色動物王國，可與狐狸、獅子和貓等齊齊鑽進童話冒險，探索成長。

#聖俗軀體#Adam_McEwen

#這裡還有燈 #Over_the_Rainbow

[開眼 藝述速遞]

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