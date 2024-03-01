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戲服如彩蛋

【明報專訊】行經地鐵站，不時與愛瑪史東（Emma Stone）對瞪。她身穿羊腿袖藍色外套，搭配荷葉邊襯衫，中央有個黑洞，流出一片怪誕的「河」，上方站有幾個男人。沒想到這張電影海報裏的服裝，隱喻劇情。這是尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導的《可憐的東西》（Poor Things），橫掃奧斯卡大獎11項提名，包括「最佳服裝設計」和「最佳化妝髮型」。得獎與否還待10日後揭曉，電影昨日於本地公映，入場觀看大膽瘋狂鏡頭情節時，勿忘欣賞充滿寓意的戲服。今期「美藝客廳」邀來本地導演林奕華，分享他在《可憐的東西》內最喜歡的服裝。

愛瑪史東飾演維多利亞時期獲科學家復活的Bella Baxter，幼兒心智步步駕馭熟女軀體，蹣跚探索未知世界。不受拘束的她日漸成長，其心智轉變反映在服裝造型之上。不同於該時期女性，她總是披頭散髮，沒穿緊身胸衣，會在戶外穿短褲。電影服裝設計師Holly Waddington曾在訪問中表示，去除緊身胸衣屬大膽決定，但自由不受束縛的Bella沒受社會規範，穿上會顯得違和。

林奕華稱最喜歡Bella後期穿著的黑色校服，這時的她意識到自己想成為醫生，追求更高層次的學問，象徵她的成長，這亦有點像人們穿上畢業袍。他又說：「這套服裝顯示她已經要進入男人的世界，故事內的男人都不是很了解自己，她經歷過與那些男人的關係，你知道她會比男人更了解男人。」

林奕華認為，服裝是第二層皮膚；服裝設計師在電影裏不止在復古，也不止混合古與今。對他來說，Bella就如四季，又有點像動物、昆蟲和花，這些感覺源自服裝顏色、質感和物料，「她既是花朵，又是那些被她吸引來的蜜蜂。但她又是一個人」。對比戲中大部分穿著該時代服飾的男人，Bella就像能夠自給自足的存在。

Bella在巴黎冬雪季節，身穿透薄的黃色乳膠長斗篷，Waddington曾說她像穿上巨大的安全套。林奕華指出，設計師要很厲害才能在演員身上呈現複雜的層次及細節，在這個造型中，能看見角色身上承載很多矛盾。此等多變形象，為觀眾帶來多元想像。

（美藝客廳．七）

「客席策展人」簡介

林奕華，本地劇場導演及編劇，1991年成立「非常林奕華」劇團。曾在前麗的電視及無綫電視擔任電視劇編劇。1994年憑電影《紅玫瑰白玫瑰》奪得第31屆金馬獎最佳改編劇本。2016年獲「香港藝術發展獎」藝術家年獎（戲劇）。同時從事推動文化及教育的工作。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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