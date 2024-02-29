2024 SS Haute Couture Special：高級訂製服缺陷美 一顆缺失鈕扣牽繫情感

Chanel的2024春夏高級訂製服系列，以一套預告片The Button揭開序幕。在時裝騷發布前曝光的短片，由品牌藝術總監Virginie Viard邀請pgLang公司製作，女主角由女星兼品牌大使Margaret Qualley擔綱，講述由其祖母留給她的Chanel外套，袖口掉了一顆鈕扣，追求完美的她誓要追尋鈕扣的下落。

片中Margaret Qualley因得到名模Naomi Campbell的幫助，千辛萬苦來到巴黎31 rue Cambon的Chanel總部，找到曾飾演Gabrielle Chanel的女演員Anna Mouglalis。她在片中就像再次化身成Gabrielle Chanel，說自己年輕時為Margaret Qualley的祖母製作了這件Chanel外套，並應其要求把袖口的其中一顆鈕扣鬆鬆的縫上。最後，Anna Mouglalis輕輕說句：「時間缺陷之美 （Beauty within the imperfections of time） 。」Margaret Qualley頓時領悟，這顆鈕扣原來承載着回憶，同時象徵情感的傳承。所有事物的不完美和缺陷背後，往往承載着一個故事，故事亦讓人們從中產生情感聯繫，讓缺陷反成為美的一部分。

時裝騷場以一顆巨型鈕扣為布景，除了呼應預告片，藝術總監Virginie Viard亦認為，全憑一顆衫鈕，讓女性穿衣解帶變得輕鬆，能擺脫從前貼身束縛的衣服，令行動更自如。Chanel的鈕扣亦像珠寶一樣，能為衣服加添耀目光華。

融合芭蕾舞元素 華麗飄逸

Margaret Qualley在時裝騷身穿片中那件白色tweed jacket帶領行騷，外套袖口真的缺了一顆鈕扣。其造型襯以闊圓縐領，下身為白色芭蕾舞衣及襪褲，配上通透短身半截裙。系列其他造型則襯以長裙、連身褲及小斗篷，組成一幅華麗的舞台風景。服裝上亦有舞台帷幕、小蝴蝶結、錯視薄紗口袋、蕾絲腰帶、珠片、織辮及小花朵的刺繡圖案，靈感源自一個世紀前Gabrielle Chanel首次為芭蕾舞團設計的服裝。

Virginie Viard表示：「我經常想起舞蹈，這是Chanel的重要主題。品牌與舞團、編舞家及舞者關係密切，亦為芭蕾舞團製作舞台服裝。我嘗試將身軀和衣服的力量與美感，融合於薄紗、荷葉邊、縐褶及蕾絲組成的系列中，塑造妙曼飄逸的效果。」的而且確，「完美」可能遙不可及，設計師卻鍥而不捨將每個高訂系列臻於至善。這種精神，往往能增強人與衣服之間的情感牽繫，這亦是最令人珍而重之的價值所在。●

Valentino

矛盾組合展現百變時裝

Valentino的2024春夏高訂騷選址巴黎Place Vendôme舉行，將廣場內的品牌總部改造成騷場，模特兒在鋪上紫色地氈的古典房間、旋轉樓梯來回穿梭，讓觀眾近距離欣賞高級訂製時裝之美；具世紀歷史價值的騷場背景，亦為系列注入一份儀式感。

系列命名為Le Salon，創意總監Pierpaolo Piccioli借鏡沙龍歷史，運用現代設計語言向傳統高級訂做服致敬。來季以不同色彩、材質的時裝單品互相搭配，例如一條翡翠綠色絲錦泡泡短裙配襯芥末色oversized西裝外套，突顯矛盾之美；一條綠松石色塔夫綢蓬鬆晚禮服，則配襯卡其綠色連帽衫，並裝飾着直立的羽毛，展示Pierpaolo Piccioli大膽而富有想像力的風格。然而，在這種前衛的實驗中，設計師仍然忠於高級訂製的本質。對他而言，這些看似激進的創意手法，實則意在回歸高訂時裝的初衷，運用精緻剪裁，把職場、街頭常見的服飾昇華成高訂衣裳，配搭裝飾着羽毛、珠片、立體花卉的華麗作品，透過看似矛盾的組合，反映當下多元百變的時裝藝術。●

Fendi

注入未來主義

Fendi女裝藝術總監Kim Jones，經常從Karl Lagerfeld在品牌任期中的創作意念汲取靈感，來季他參考了「老佛爺」為Fendi注入的未來主義，並以「人文未來主義」（Human Futurism）為主題。透過精準的剪裁、細膩針織技法和繁複刺繡工藝，創造出輕盈動態的輪廓，柔軟精緻的面料與模特兒一起擺動，優雅地貼合女性的身體形態。為配合主題，系列亦出現了大量的Shibari結繩綁帶上衣，以及未加修飾的原始鱷魚皮革，營造「質樸」氣息，呼應Kim Jones強調的人性核心價值。繼上季將高訂概念延伸至高級珠寶後，來季品牌又將高級珠寶概念翻轉延伸至配飾，由Silvia Venturini Fendi設計的新款鱷魚皮Baguette手袋，採用銀色鱷魚皮塑造袋身，配搭鑽石密鑲FF袋扣，突顯出高級訂製概念提倡的專屬感。●

Dior

重新構建「光環」輪廓

一如既往季度，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri再次邀請具影響力的女性藝術家創作舞台佈置，這次便請來現年93歲的意大利視覺藝術家Isabella Ducrot，自由創作出作品Big Aura，透過手工印刷技術將23件高達5米的服裝畫裝飾在場地的牆上，反映高訂作品的獨特概念。

對於Maria Grazia Chiuri來說，Big Aura代表每件高級訂製作品散發的光環，因為高訂衣裳是因應每個客人的身形而度身訂製，每件也是獨一無二的，因此系列亦以Big Aura命名，並追溯品牌高級訂製服的起源，把來自1950年代初由Mr. Christian Dior設計的moiré絲綢禮服“La Cigale”為創作藍本。面料水紋絲織物以其特徵聞名，能隨着光線散發彩虹光澤，通常用於裙裝和披風外套。來到Maria Grazia Chiuri手中，她將這堅挺質地變得輕柔，重新構建這種帶有「光環」的當代輪廓。另外亦保留moiré絲綢本身的色彩變化，加入品牌經典的Millefiori花卉刺繡點綴，或是從中融入復古圓點元素，看起來更具時尚氣息。●

Armani Privé

玩味高訂 營造避世離俗境界

對很多時裝設計師而言，有資格參與高級訂製服時裝周，算是一種職業生涯的榮耀和肯定，哪怕是大師級的設計師，每一季也會認真對待。不過來到2024春夏的Armani Privé，Mr. Armani卻以Haute Couture en Jeu（玩味高訂）來作切入點，為華麗嚴肅的高訂加入玩趣巧思的元素。

當然，Armani Privé即使是開宗明義的「玩味高訂」，也不會出現一些令人瞠目結舌的設計，他的目的是要揮灑巧妙心思，營造一種避世離俗的境界。系列多個造型以極為輕盈的物料製成，令穿者顯得靈動且怡然自若。用色如淡雅的粉紅、翡翠綠、柔和藍綠色、閃耀金色、皇家藍色與午夜藍等，猶如以顏色描繪清晨到午夜的各種自然景致。設計還有來自不同文化風格的花鳥蟲魚刺繡，帶出一種超越疆界，如探索遙遠異地旅程的愉悅。細膩的蕾絲、精巧嵌花，以及輕拂肩頭的纖細編結穗帶等細節，進一步帶來歡欣的感覺。和服式裙袍、寬襬半裙、魚尾連身裙、嬌小上衣、長身外套、收腳長褲以及寬鬆飄逸的連身裙，將東西美學水乳交融。來到系列的尾聲，4名模特兒穿上意態柔美的午夜藍裙裝和褲裝，頭戴闊如傘子的褶帽，細漫步履如出現於夢境的虛擬人物，為這趟高訂之旅畫上「玩味」的句號。●

Jean Paul Gaultier

復古奢華風格

Simone Rocha是Jean Paul Gaultier的2024春夏高訂系列客席設計師，她向來以夢幻的格調和具分量層次的服飾而聞名，Gaultier則擅長使用緊身胸衣和貼身輪廓，來突顯女性身體和性感意象；然而兩名設計師均鍾情復古奢華風格，因而順理成章成為季度的主題。在系列中，Simone Rocha展現出她一貫風格，並巧妙融合雙方的設計理念，比如運用緞帶組成條紋連身衣，或將Gaultier經典的尖錐胸衣變成了尖角，向前輩的招牌風格致敬。在36個造型中，Simone Rocha大量使用粉色調、褶縐與具分量的層次設計，誇張的臀部與蓬鬆的袖子互相平衡，她將常用的水晶、蝴蝶結和珍珠點綴於胸衣和禮服上，但卻與Gaultier的束腰和薄紗蓬裙等獨特風格融合無間。●

Maison Margiela

融合巴黎浪漫與恐怖

要了解John Galliano的作品，往往需要熟讀藝術史，例如其主理的Maison Margiela 2024春夏高訂系列，便深受攝影大師Brassaï啟發，從騷場選址——煙霧瀰漫的Pont Alexandre III橋下場景，以至各個造型，都參考了他的《夜巴黎》 （Paris de Nuit）攝影集，把他鏡頭下骯髒腐朽的巴黎呈現，因而騷場亦出現風塵女子、馬戲團怪人，還有陶瓷娃娃等角色人物。

系列充分體現John Galliano所長，精心磨損的面料展示他對歷史服裝和緊身衣的迷戀，將浪漫與恐怖主義融合一起。作為高訂系列，精心的手工製作當然是重點，那些沉重的服裝實際上極為輕盈，運用名為milletrage技術製成，能在面料上印有粗花呢、粗羊毛等男裝面料錯視圖案，塑造出如紳士布料的質感。服裝上亦綴以手工切割均勻打孔，以解構手法製造出獨特的圓點圖案。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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