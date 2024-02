2024 SS Haute Couture Special：高級訂製服缺陷美 一顆缺失鈕扣牽繫情感

【明報專訊】在時裝界,Haute Couture高級訂製服所代表的,是將時裝設計和工藝做到極致,哪怕「完美」是否真的存在,就算再無瑕圓滿,還是要不斷追求。然而在2024春夏高級訂製服時裝周,龍頭大牌Chanel以時間缺陷之美(Beauty within the imperfections of time)作為主題,頓時令人反思何為缺陷之美,它在講求完美的高訂中代表着什麼?