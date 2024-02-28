纖巧百搭 復古味濃 日月星計時表 回到1960年代

Zenith的首款三重日曆計時腕表在50多年前面世，是El Primero系列中別具意義的表款，今次事隔多年，再在Chronomaster Original系列中出現，將傳奇高振頻自動計時機芯的最新版本與三重日曆和月相顯示結合。在1969年品牌首次推出高振頻自動計時機芯El Primero時，便設計成能夠容納三重日曆和月相功能，翌年品牌生產了25枚原型腕表，均以A386腕表相同的圓形表殼作為設計概念。因為最初面世的計時版本非常成功，品牌等待幾年後，才推出第一款El Primero三重日曆腕表，其設計亦結合了當時的太空熱潮。

經典三重日曆再現

新推出的Chronomaster Original Triple Calendar三重日曆計時表結合多種功能，可說是系列中最百搭、實用的款式。1/10秒計時功能清晰易讀，新加入的全日曆顯示簡單直接，星期和月份以對稱方式，分別在9時和3時位的計時副表盤上方視窗顯示，日期視窗則設於El Primero機芯的傳統4:30位置，資訊雖多，讀起來不覺雜亂。

腕表用上纖巧的38毫米精鋼表殼，根據1960年代的A386腕表設計藍圖和比例製成。採用無表圈結構和凸面弧形藍寶石水晶鏡面，即使將全日曆和月相裝置融入1/10秒高擺頻的El Primero 3610自動機芯中，仍能實現約60小時動力儲存。透過藍寶石水晶表背，機芯通透的設計清晰可見，藍色導柱輪和飾以品牌五角星的鏤空擺陀令人一見難忘。腕表備有配搭黑色計時盤和1/10秒刻度的銀白色「熊貓」蛋白石色表盤，配銀白色計時盤和蛋白石色刻度的岩灰色表盤，以及具有太陽紋橄欖綠色設計、金色鑲貼時標和指針的專門店限定款式，皮帶以外亦有三鏈節精鋼表鏈選擇。

全灰調鈦金屬表款

至於Chronomaster Sport系列也推出全新款式。走運動路線的腕表採用較大的41毫米精鋼表殼，搭配泵式按鈕。新表首次配備綠色陶瓷鐫刻1/10秒表圈，綠色造型搭配三鏈節精鋼表鏈和可調式表扣，以鮮明色彩探索動感。這種色調亦延伸到表盤，採用與陶瓷表圈相配的綠色漆面。表盤設有品牌標誌的三色計時盤，灰色和藍色設計貫徹系列特色，而日期轉盤色彩亦與表盤相配。腕表另有專為Sport系列研發的全新橡膠表帶，以柔軟耐用的FKM橡膠製成，顏色與表圈配對。

另一個看來更低調卻同樣吸引的表款，可能是系列的首款鈦金屬腕表Chronomaster Sport Titanium。品牌近年擔任Patrick Mouratoglou終極網球賽（UTS）官方計時，2024年賽季日前開鑼，品牌適時推出此鈦金屬表款。換成鈦金屬的腕表比起精鋼輕巧得多，鈦金屬殼的抗腐蝕特性，能夠抵禦運動時汗水對腕表的影響。不過鈦金屬款比起其他Chronomaster Sport腕表還有一個「搶眼」位，就是表盤上的3個副表盤色調，由常見的藍灰銀色換成深灰、淺灰和銀色，單色調monotone的設計應該能吸引不少男士的歡心。兩款Chronomaster Sport腕表均配搭El Primero 3600自動機芯。

同場加映：鏡面DEFY、大日曆Pilot

事實上，Zenith去年底已推出大玩monotone色調的表款DEFY Extreme Mirror，但跟Chronomaster Sport Titanium的低調啞面相反，品牌將精鋼的外殼和整合式表鏈以全鏡面拋光處理，表盤則換上透明藍寶石水晶玻璃，加上同樣經反光金屬處理的副表盤和指針，令腕表在閃亮同時，也像是隱藏在周圍環境的倒影之中，別樹一格。

Chronomaster、DEFY以外，品牌的年度新表又怎可以少了Pilot系列？新作以品牌標誌藍色為主角，推出Automatic自動上鏈腕表和Big Date Flyback大日期飛返計時腕表，6時位置的橫向扁平白色夜光時標，令人想起飛機上的地平儀。其中大日期飛返計時腕表採用超大日期顯示，除了易於辨認之外，更配備專利機制，可在0.03秒內同時撥動大日期顯示的兩枚轉輪。飛返計時功能則讓用家只需按動按鈕一次，即可將計時功能歸零和重新計時，簡化操作。另外值得一提的是，雖然不少品牌也有推出自家飛行員腕表系列，但在腕表界，Pilote和Pilot（法文和英文的分別）也是Zenith的註冊商標，Zenith是唯一一家有權在表盤上使用此專業航空術語的品牌，新表亦大大方方地印上Pilot字樣，相當威水。●

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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