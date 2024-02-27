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Happy PaMa 教得樂 第490期

Happy Pa Ma

育兒鬆一ZONE：「你係阿哥，讓吓佢囉！」

【明報專訊】「你做家姐嘅，咁都同佢爭？」

「你咁惡對細佬做乜啫？佢唔識吖嘛！」

「你係阿哥嚟㗎，咪讓吓佢囉！」

「你兩個再嘈，我一齊罰晒！」

「點解你唔學吓你哥哥咁勤力呀？」

以上說話，是否好耳熟呢？父母曾脫口而出，也不足為奇！當然，明白父母說這些話的背後原因，是希望盡快平息兄弟間的干戈，用激將方式意圖鼓勵孩子上進……可是帶來的結局，總是適得其反——加劇手足之間的敵視情况。

父母言行不一致 惹偏心投訴

有時父母因孩子性別、年齡、眼見哪個較可憐等情况下產生錯覺，孩子一定正是被對方欺負，例如「佢係女嚟呀嘛！」、「佢仲細啫！」、「佢喊緊喎！」此外，父母在說話和行動上，都會出現不相符的情况，這邊說：「我兩個都惜！」那邊廂，行為上卻現真章——對大的要求嚴謹，要求他自己做；對細的則寬容對待，找多個理由為他開脫。這些無疑也會影響手足之情。

培養「手足情」必要做的3件事：

1.持守相同標準

孩子的眼睛是雪亮的、會計算的。父母若稍為傾側在某方孩子身上，另一方隨即響警示——偏心——潛台詞就是「你不愛我了」！為避免孩子過多無謂揣測，父母宜持守相同準則，在公平尊重的原則下，在大家面前清楚表明父母一致的要求，不會厚此薄彼，清晰講解安排和處理方法。或許個別孩子在失意時，父母給予安慰，又怕換來另一方孩子的嫉妒，父母不妨在慰藉孩子的同時，亦鼓勵其他孩子設身處地去理解，明白對方的困難，而予以支持和鼓勵。這才是一家人嘛！

2.主動滿足孩子的愛

與其令孩子感到被忽略，而用爭寵或不當行為來吸引父母眼球，父母倒不如主動給予孩子「注視」，甚至「重視」。前者是最起碼的留意和回應：「我見到你好努力做功課。」而後者則是情感和行動上給予關愛和珍惜：「如果太攰，先休息一陣！」然後輕拍他肩頸。

3.積極建立「手足情」

融洽關係不會無端端出現的，就算人倫關係亦然。孩子不會因為血緣，或者大家有共同姓氏的關係，就會親密和諧。反而雙方處於共同的成長空間，會在僅有資源下，互相比併較勁。父母期望孩子相親相愛，就需為他們多建立平台，刻意製造機會——遊戲、合作、商量……透過玩樂，建立彼此開心的氛圍；合作辦事，就會發現大家的強弱點而遷就配合；在傾談討論中，才會發覺彼此有不自知的盲點，有商有量，取個大家都能夠接納的共識。

點•醒•家長

手足相爭，大家都是在競爭有限的資源，以及父母對自己的專注和愛。家庭是社會的微型縮影。孩子在家人相處中，縱使彼此間有執拗，也是人際相處的一種練習。現實上，父母不妨靜心細看，孩子喂哇鬼叫、開心扭作一團的場面，總比互相拉扯吵架的情况更多！

文：李淑輝（慈慧幼苗教育主任、資深註冊社工）

作者簡介：「慈慧幼苗」是一所致力拓展0至6歲幼兒培育及發展的慈善機構。透過互動資源平台及專業的家長教育培訓課程，教育公眾正確的育兒知識，啟導幼兒建立正向思維與正面價值觀。

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]

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