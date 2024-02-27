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副刊
Happy PaMa 教得樂 第490期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：拍下「家庭幸福」照

【明報專訊】疫情緩和，一切復常，在我服務的中學停辦了幾年的親子旅行又可以舉行了。不知大家是否都「餓」了太長時間，通告發出短短兩天，報名人數已超出預期人數接近3倍！

捕捉爸爸玩繩索、女兒攀石一刻

活動當日的早上，不少學生仍是睡眼惺忪，當中亦不乏一些「低頭打機族」。反觀家長都表現得非常雀躍，期待着一會兒的親子時間。我們選址在一個遠離市區的戶外康樂中心。首先是讓親子自由享用營地設施。出發前，我們向他們提出小任務：「請每組家庭商討後，參與至少一項營地活動，拍下『家庭幸福』照，轉寄到社工的手機。」不一回，手機屏幕上出現了無數張珍貴而有趣的相片：有兒子拍攝到爸爸戰戰兢兢玩高空繩索；有媽媽捕捉到女兒在攀石牆的英姿；有父子在籃球場上玩得大汗淋漓後一起品嘗甜筒的滋味；有孩子展示他與好朋友兩個家庭正展開足球機大戰、康樂棋交流、桌球聯誼賽……大家都在營地的不同角落享受與家人在一起的美好時光。

午膳期間，我們欣喜地聽到有家長告知：「我從來不知道原來我的女兒跟我一樣喜歡打排球，以後放假，我可以與她有多一個活動啦！」我們又聽到有學生鬼馬地表示：「爸爸挺着肥肚腩都可以完成高空繩索，簡直是我的偶像呀！」這頓午飯，親子之間都有說不完的話題。大家的手機內不單只有遊戲，也存在彼此的幸福點滴。

創造相處時間 建立良好關係

下午部分，我們安排了親子工作坊，製作小飾物。有了早上共處的經歷，子女與家長之間的相處更融洽，亦懂得從對方的角度出發。「阿仔應該會喜歡這個顏色」、「媽媽最喜歡薰衣草香味」、「阿女的選擇就是最好」、「爸爸的製作很有品味」……整個活動室內都充滿着互相欣賞、彼此關愛的聲音。

活動雖然完結，回想起來，一張張笑臉和一個個幸福的片段仍然在腦中蕩漾。

研究顯示，增加正面的家庭相處時間能增加家庭凝聚力，從而提升家庭幸福。要拼砌出一個幸福家庭，我們鼓勵大家主動創造一些相處時間。透過正面互動，發掘彼此的價值，建立良好關係，讓家庭變得更有活力。周末的時間，不妨與家人一同計劃有趣的家庭活動。社區內也有不少低收費，甚至免費的活動供一家大小參與。網上亦有不少「親子好去處」的短片，讓你輕鬆連繫社區資源。研究亦指出，家庭能連繫社區同樣有效提升家庭幸福。

這個周末，來給自己一個小任務，一家人往外走走，拍下「家庭幸福」照吧！

文：丁學勤（香港家庭福利會資深社會工作員）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第490期]

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