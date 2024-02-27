半職爸爸：幼稚園學生學防騙

第一個感覺是驚奇，原來幼稚園學生已經需要學習防騙。接着想起倪匡一本名為《生死鎖》的科幻小說，故事一開頭，大約是一個地球人向外星人解釋「鎖」這個東西，說是用來鎖住貴重物品的，用途是防盜，外星人最初不明白，因為在外星人居住的地方，並沒有偷盜這種行為。有鎖的地方，當然與這個地方盛產盜賊有關，如果沒有盜賊，那就不必發明防盜的鎖了。同理，一個地方連幼稚園學生都要學習防騙，在外人看來，這個地方騙案之盛，騙徒之多，必然十分嚇人。因為，常理而言，幼稚園學生口袋裏以至銀行戶口（如有的話）大概沒有多少錢可以被騙，而騙徒居然要騙他們，這裏的騙徒窮兇極惡，錙銖必「騙」，可見一斑。

一般傾向正面教育

恕我愚昧，一向以來，以為教幼稚園學生，傾向正面教育，如教他們注意衛生、尊師重道、遵守紀律、和平友愛，然後，有必要時才教他們不要粗魯、不要躲懶、不要欺負別人以至不要講大話。是的，我們會對孩子說，不要說謊，但不會教孩子「不要行騙」。「行騙」這種高深的罪行，我們一般不會將之與孩子的行為連結在一起。正如我們可能會教訓孩子「不要打人」，但很少會警告孩子「不要殺人」一樣。現在，我們居然要教孩子什麼是行騙，還要教孩子如何防騙。這種教育會不會太「先進」？這樣下去，我們有朝一日，是否也要教孩子什麼叫做殺人，以及孩子如何防止被別人謀殺？

以前的兒童故事，也有壞人，如《小紅帽》裏出現的大野狼，可是，這些情節是作為寓言出現的，給孩子的教訓，大抵是一些原則，例如要勇敢、要機智、要對抗邪惡，而不會把現實中出現的電話騙案和如何防騙，搬到幼稚園學生的讀物裏。

看過警方網站的防騙繪本電子版，作為騙徒的大灰狼造型生動，畫師應記一功，可是與缺乏身體細節和質感的主角「提子」（按：造型就是一顆紫色葡萄加上眉眼口和手腳）相比，則給人格格不入之感。情節開首是兒童耳熟能詳的大灰狼扮嫲嫲入屋情節，可是，大灰狼為何要入屋，故事卻始終沒有交代；然後，「提子」識破了騙徒奸計，大灰狼無法得逞，接着又假扮姨姨打電話約「提子」到公園收禮物。繪本中大灰狼說：「喂，提子，我是姨姨呀……」細心的小讀者可能會問，為何壞人知道主角的名字。更重要的問題是：騙徒假如成功騙了「提子」外出，騙徒打算騙「提子」什麼呢？難道大灰狼不是騙徒而是綁匪？

這種繪本，又要吸引幼兒閱讀，又要把真實罪案放進幼兒日常可接觸的世界裏，製作成本不小，防騙效果成疑，「騙術」一方面不現實（例如電話騙徒何曾騙過幼兒到公園收禮物） ，一方面在故事的脈絡中也難以自圓其「騙」（例如騙了幼兒去公園又有何益）。孩子如認真閱讀，只怕會錯誤認識我們的世界，覺得周圍都是壞人，而這些壞人總會四出裝神弄鬼去欺騙小孩，好像其目的就是要弄到所有小孩處處提防，杯弓蛇影，惶惶不可終日。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]