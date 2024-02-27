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副刊
Happy PaMa 教得樂 第490期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：既是離別 也是啟程

【明報專訊】「銀杏的果實全都一起睜開它們的眼睛。大家心頭一震。今天就是啟程的日子了。大家早就心裏有數，而且，昨天傍晚兩隻遠來的烏鴉也這麼說。」

去年，台灣聯經出版社把日本國民作家宮澤賢治的10本童話作品帶到華文文化界，除了沿用繪本原版多名畫家的精彩畫作外，更邀得兒童文學工作者林真美來翻譯——林真美本來就鍾愛宮澤賢治的作品，這趟更以志業的重量來執行翻譯任務，曾經帶着初譯文本，兩次到日本重走作家的生命軌迹，希望「把譯本裏頭的林真美一腳一腳踢走，把宮澤賢治放回去」，珍重再珍重。

小銀杏各有心思 踏征途

《銀杏的果實》是《宮澤賢治的繪本散策》當中一個故事；既是離別之書，也是啟程之書。

銀杏樹媽媽生了1000個金黃色的孩子，今天全都要踏上未知的旅程，她傷心得掉光了扇形金黃色頭髮。快天光了，站在枝椏上準備出發的孩子們，各有心思——

有小銀杏只想待在媽媽身邊，不要跟兄弟姊妹們分離；它們先是互相傾訴，然後互相道歉：「一直以來我想說什麼就說什麼，請原諒我的任性啊！」「我也跟你一樣。請原諒。」……

有小銀杏滿心期待變作黃色的星星，盼着烏鴉把它帶到藍天去；有小銀杏想要飛進杏樹國王的城堡，打魔怪然後娶公主……

有小銀杏分享媽媽準備的薄荷水。「為什麼媽媽沒有給我呢？」「所以我才要給你啊。不可以怪媽媽哦！」出發在即，有小銀杏找不到外套，焦急極了，旁邊的小銀杏說：「你和我一起走吧！你冷的時候我可以借你穿一下。如果冷到受不了，我們就一起死吧！」……

北風吹來 留下聲聲再見

北邊吹來像冰一樣的徹骨寒風，銀杏的果實一一從樹幹跳下去，留下聲聲再見。

北風披着如冰冷玻璃的斗篷，邊走邊笑着說：「跟往年一樣，今年也必須在這個時候互道再見、再見。」離別有時。

故事完結，宮澤賢治在旅程開始之前，把結尾凝住了。我們不知道小果實最後有沒有娶得公主，有沒有成為金黃色的小星星，會不會在途中死掉？但是銀杏媽媽一定知道，她的孩子全部都長成充滿善意的好孩子。那就，非常足夠了。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第490期]

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