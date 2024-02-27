明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第490期

Happy Pa Ma

好去處：LEGO監獄起風雲 密室解謎 獄警逃犯大鬥法

【明報專訊】「走犯啦！走犯啦！」LEGO監獄的獄警大喊！

LEGO監獄以保安嚴密見稱，誰個犯人可以破解密碼，成功逃獄呢？以上正是LEGO密室逃脫遊戲的故事大綱。在這個密室逃脫中，小朋友可化身為「犯人」或「獄警」，看看自己是否可以成功解難逃獄，又或是立下大功，捉回逃犯？

文︰顏燕雯

這個全港首個LEGO主題密室逃脫，由LOST密室逃脫及LEGO聯手打造，遊戲設計以LEGO CITY盒組系列為靈感，把LEGO CITY監獄島的場景還原放大，讓大家走進去體驗一下「監獄」生活。

監獄島場景還原放大

遊戲分為兩個故事主題，LOST銅鑼灣店及沙田店分別設定為「監獄逃脫」及「逃犯追捕」，銅鑼灣店的遊戲玩家會化身犯人，在約45分鐘限時內，要完成逃出牢房並到達廢棄礦坑的任務；沙田店的玩家會化身獄警，需搜索犯人留下的蛛絲馬迹，並將他們追捕送回監獄島。遊戲適合6歲或以上玩家，不過按難易度來說，監獄逃脫主題的謎題比較艱深，一般要高小或中學以上的玩家才應付得來，逃犯追捕主題則較適合小學生參與。

LEGO密室逃脫玩法與一般密室逃脫遊戲大同小異，玩家會在密室內尋找線索，並按照線索上的提示解謎，解謎成功才能順利通往下一關。這次記者與小模特兒試玩了監獄逃脫主題，「劇本」指出這個樂高監獄建於孤島上，四周均是危險的水域，不過監獄每年有一個年度檢查的日子，那時監獄內所有電子保安裝置都會暫時停用，改為人手巡邏，這便造就了犯人逃走的大好時機。作為「犯人」，必須找到兩項物品：獄警的衣物及離開時用的船隻。因此任務包括先要在牢房中尋找線索，然後逃到旁邊的儲藏室尋找獄警的衣物，並要找到通往地下廢棄礦坑的通道，從地底到達監獄中的各個設施。

集合數理光影元素 考臨場反應

過程中不但要考智力，也集合了數理、光影、臨場反應和創意才能完成，當然有些謎題亦會令大家毫無頭緒，幸好LOST的主持人也會給予大家小貼士，令「犯人」得以順利過關，成功逃獄！

■INFO

LOST ×LEGO主題密室逃脫

逃離監獄島（銅鑼灣）、智鬥逃犯（沙田）

日期：即日至6月30日

對象：6歲或以上

費用：$250/位（大小同價，費用包括$50 LEGO盒裝產品兌換券）

地址：銅鑼灣霎東街6號、新城市廣場一期Play Park UB06

預約：losthk.com/booking

[Happy PaMa 教得樂 第490期]

相關字詞﹕室內遊戲 監獄 密室逃脫體驗館LOST 密室逃脫 好去處

上 / 下一篇新聞