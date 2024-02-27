好去處：LEGO監獄起風雲 密室解謎 獄警逃犯大鬥法

LEGO監獄以保安嚴密見稱，誰個犯人可以破解密碼，成功逃獄呢？以上正是LEGO密室逃脫遊戲的故事大綱。在這個密室逃脫中，小朋友可化身為「犯人」或「獄警」，看看自己是否可以成功解難逃獄，又或是立下大功，捉回逃犯？

文︰顏燕雯

這個全港首個LEGO主題密室逃脫，由LOST密室逃脫及LEGO聯手打造，遊戲設計以LEGO CITY盒組系列為靈感，把LEGO CITY監獄島的場景還原放大，讓大家走進去體驗一下「監獄」生活。

監獄島場景還原放大

遊戲分為兩個故事主題，LOST銅鑼灣店及沙田店分別設定為「監獄逃脫」及「逃犯追捕」，銅鑼灣店的遊戲玩家會化身犯人，在約45分鐘限時內，要完成逃出牢房並到達廢棄礦坑的任務；沙田店的玩家會化身獄警，需搜索犯人留下的蛛絲馬迹，並將他們追捕送回監獄島。遊戲適合6歲或以上玩家，不過按難易度來說，監獄逃脫主題的謎題比較艱深，一般要高小或中學以上的玩家才應付得來，逃犯追捕主題則較適合小學生參與。

LEGO密室逃脫玩法與一般密室逃脫遊戲大同小異，玩家會在密室內尋找線索，並按照線索上的提示解謎，解謎成功才能順利通往下一關。這次記者與小模特兒試玩了監獄逃脫主題，「劇本」指出這個樂高監獄建於孤島上，四周均是危險的水域，不過監獄每年有一個年度檢查的日子，那時監獄內所有電子保安裝置都會暫時停用，改為人手巡邏，這便造就了犯人逃走的大好時機。作為「犯人」，必須找到兩項物品：獄警的衣物及離開時用的船隻。因此任務包括先要在牢房中尋找線索，然後逃到旁邊的儲藏室尋找獄警的衣物，並要找到通往地下廢棄礦坑的通道，從地底到達監獄中的各個設施。

集合數理光影元素 考臨場反應

過程中不但要考智力，也集合了數理、光影、臨場反應和創意才能完成，當然有些謎題亦會令大家毫無頭緒，幸好LOST的主持人也會給予大家小貼士，令「犯人」得以順利過關，成功逃獄！

■INFO

LOST ×LEGO主題密室逃脫

逃離監獄島（銅鑼灣）、智鬥逃犯（沙田）

日期：即日至6月30日

對象：6歲或以上

費用：$250/位（大小同價，費用包括$50 LEGO盒裝產品兌換券）

地址：銅鑼灣霎東街6號、新城市廣場一期Play Park UB06

預約：losthk.com/booking

[Happy PaMa 教得樂 第490期]