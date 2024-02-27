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Happy PaMa 教得樂 第490期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：角色扮演 輕鬆學中史

【明報專訊】記者回想從前讀書時，每到中國歷史課，同學們都會昏昏欲睡，上廁次數也突然增多。原因自然不言而喻，老師每次上課都只會打開書本，低頭念課文，從夏商周一路說起，戰國七雄齊楚燕韓趙魏秦，再到秦始皇統一六國，楚漢相爭……學中國歷史，就是要生吞活剝，死背爛背。

動手砌長城 了解如何禦敵

當記者新春前到天水圍的嗇色園主辦可銘學校（下稱可銘學校），採訪「同齡同心學歷史計劃」體驗日時，才發現現時的小朋友真的很幸福，一走進校園，便遇上穿起龍袍的「秦始皇」，還有幾個穿古裝的官兵和民女，跟記者介紹萬里長城如何抵禦外敵。原來這班「古裝人」都是校內學生，透過角色扮演的輕鬆手法來學習中國歷史，同學們都學得特別投入。

負責籌劃學習計劃的可銘學校圖書館主任董雅詩表示，除了在課堂上以影片播放相關的歷史知識，學校亦十分強調學生動手做的過程，即「從做中學習」（learning by doing），因此在體驗日的活動中，他們亦會邀請師生們一起動手製作長城模型，從中了解城牆主體。還有以AR雲遊長城，以沉浸式體驗去了解昔日歷史。

活動之豐富，簡直讓記者羨慕不已，想着想着如果當年若有此體驗去學習中國歷史，相信一定倍感興趣，成績也一定會更好。

文：古月淇

[Happy PaMa 教得樂 第490期]

相關字詞﹕中史科 中史 中國歷史 嗇色園主辦可銘學校

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