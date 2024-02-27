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Happy PaMa 教得樂 第490期

Happy Pa Ma

小學辦文物展：近距離觀賞龍袍、「萬壽無疆」碗

【明報專訊】認識中華文化是實踐國家安全教育的起步點，聖公會德田李兆強小學（下稱德兆小學）早於新春假期前一個月舉行了「中華文化日」活動，當中重點落在「昔珍薈舍在德兆」的「昔珍、昔、今；看我中華文化」，展出35件由商朝至近代的文物。

「今次文物展是本港小學第一次舉辦，過往在中學亦有類似展覽。是次文物由私人團體『昔珍薈舍』借出，讓學生透過欣賞歷史文物，從而了解文物藝術背後蘊含精義，推廣中華文化及藝術，亦希望推動中國文化傳承與保護。」校長温志揚說。

温志揚去年初在香港故宮博物館欣賞展覽時，認識「昔珍薈舍」主席李百貴，二人一拍即合，加上今年適逢德兆小學創校20周年，温志揚便與李百貴合作籌備較大型的展覽。是次文物以「家」為主題，展品圍繞衣食住行，展出不同朝代的碗碟、貨幣、擺設、髮飾等，最注目必定是兩件清代龍袍。

從中了解「九五之尊」含意

龍袍分為禮服、吉服、常服3種，禮服為最高級別服飾，只在祭祀、朝會等典禮場合穿著；常服則是於大型祭祀的齋戒期穿著，以示對神靈恭敬。至於今次展出的則是藍地納紗龍紋吉服袍及藍地緙絲龍紋吉服袍，於重要吉慶節日及小型祭祀場合穿著，屬於上下連屬的通身袍，特點是圓領、大襟及馬蹄袖。

「皇帝被稱為九五之尊，這亦可在龍袍上找到九與五的含意。袍上繡上九條龍紋，分別在兩肩、前胸、後背、前後下襬左右各繡一條，共八條，而第九條則繡於內裏中；至於五則是指龍的五爪。」温志揚解釋。李百貴更於展覽前向學生舉行特別講座，讓大家先了解展品，「我們安排了30名高年級學生作導賞員，同時圖書館特別安置了一些關於文物的圖書，以及其他延伸活動，讓同學對歷史文物有更深入的認識」。

眾多展品中，温志揚印象最深刻的是瓷碟，「好似萬壽無疆是祝頌帝王的說話，清代御窰為慈禧太后生產慶壽專用的瓷器便會印上萬壽無疆。另外，還有一隻清朝瓷碟曾用鋦釘修補。這方法是以類似用釘書釘的銅絲嵌住抓牢的方法將碟復原，可以做到滴水不漏，耐熱而不裂開」。在物質豐富的今日，修補對學生而言是比較難理解，但古時生活艱難，人們往往養成節儉持家的習慣，對家中每件物件都十分珍惜，他希望以此瓷碟讓學生學懂珍惜擁有的物品。

「今次能近距離接觸文物，無論是學生還是老師都非常興奮，畢竟在博物館內參觀，也只能隔着玻璃來觀賞，看後未必知道其背後意義，有點隔岸觀火的感覺。今次讓學生透過實物、接觸（近距離欣賞），引起興趣，有助知識內化。」温志揚補充道。

[Happy PaMa 教得樂 第490期]

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