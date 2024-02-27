文化教育．「秦始皇」現身小學校園講歷史 「築長城」畫草藥 活學中華文化

文︰古月淇

在新春假期前的一天，天水圍嗇色園主辦可銘學校（下稱可銘學校）圖書館主任董雅詩帶領校內學生穿越時空，回到秦朝，由秦始皇、官兵和民女介紹抵禦外敵的萬里長城。

「長城是自秦統一六國後，為防禦匈奴入侵修築而成，至今已有2000多年歷史，這條長逾2萬公里的城牆，象徵着中華民族堅毅頑強的精神外，亦帶着保家衛國意義、維護國家安全意識，遂成為今年『同齡同心學歷史計劃』的其中一個主題。」董雅詩解釋。

STEM Sir講解拱頂建造法

要學習中國歷史，不一定閱讀長篇大論的歷史書籍，生吞活剝地記入腦，董雅詩特別安排學生扮演秦始皇、官兵等，以輕鬆手法提升學生對歷史興趣，感受中華文化。體驗日當日，以活動教學為主，「課堂上老師以影片播放相關歷史知識外，師生一起動手製作長城模型，從中了解依照山形地貌變化的城牆主體。另外，亦有用iPAD共享AR雲遊長城的體驗，從實景視角上『親歷其境』地游走長城、觀察城牆面貌及體驗險要段落，以沉浸式體驗之旅，增加學生對歷史的尊重、了解和豐富他們的文化知識」。

她更特別請來「STEM Sir」鄧文瀚主持講座，將STREAM、中國文化和國安教育融合起來，「STEM Sir用方糖模擬長城拱頂的建造方法，特別是最頂端的拱頂石便是契合兩邊石頭並承受其壓力的重要一環」。此外，他還講解了排水溝、擋水磚、吐水嘴等排水設施，趣味十足，亦讓整個雲遊長城主題更圓滿。

可銘學校整個「同齡同心學歷史」計劃以年級分為3個學習主題，長城是小三及小四的課題；初小是比較易明、帶趣味的中國神話和傳說，如《女媧補天》、《后羿射日》、《大禹治水》等，故事不但蘊藏古人豐富的想像力，還反映數千年來，中華傳統文化中的堅毅、善良及為人服務等可貴精神。

課堂內容會播放介紹神話的影片，學生還會動手DIY神話主題的沙畫及書籤，以不同的手作活動，讓初小學生感受文化及傳統藝術之美，並使其對古代文學有基礎的認知。

邀註冊中醫介紹四氣五味

高小的中華文化主題則是中醫藥與生活，董雅詩認為這個主題比較貼近生活，「中醫可追溯至中國古代的商朝，它歷經幾千年的臨牀觀察而演變，體現了中國文化傳統及健康的價值觀。而在疫情期間，中草藥更有助攻治新冠病患，紓緩各種新冠肺炎的症狀」。

中藥知識並非教師們的專業，為免灌輸錯誤資訊，學校特邀請註冊中醫黃文偉介紹中草藥的概念，講解四氣五味。「四氣是指寒、熱、溫及涼；五味則是酸、苦、甘、辛及鹹。不少中草藥相當常見，就如清熱祛濕的五花茶便是最佳例子，成分有杭菊花、木棉花、雞蛋花、槐花等，而這些植物十分常見，就如校門前亦有種植雞蛋花，讓學生有更深刻體會。」董雅詩說。

繪中草藥圖鑑 製防蚊蟲香包

身為五年級學生的吳泓曄對中藥主題相當感興趣，「之前並不了解中藥，聽完中醫講解後，發覺很多常見食材原來也是中草藥，除菊花、雞蛋花外，沒想到生蠔殼洗淨曬乾後，磨碎便能入藥，學名叫牡蠣。從展現板上亦知道藥物的真身，好似杏仁、紫蘇等」。

實踐方面，學生要繪畫中草藥圖鑑，畫上多款草藥，並寫上其功效，鞏固對草藥的認識外，還發揮了藝術創作力。而六年級的歐梽琳最開心是自製中藥香包，「在課堂上將薄荷、紫蘇葉、丁香、艾草、藿香等剪碎後放入香包之中，香氣不錯，掛在身上可以防蚊防蟲」。

體驗日一天設計3個主題，會否覺得把學生的注意力分散了呢？「我們會依據學生程度，如果只是中醫藥一個主題，可能低年級同學會感到吃力，始終中藥的用詞及理論比較艱深。今次活動學生的反應比想像中好，除了閱讀外，還有其他延伸活動，始終最近提倡『從做中學習』（Learning by Doing），所以會有一些動手做的活動給學生。」

[Happy PaMa 教得樂 第490期]