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麥羅武退休重拾畫家夢 拍賣作品做善事 獲3個「心」

【明報專訊】不少人年輕時為工作為生活拼搏放棄夢想，到了退休年齡，即使未曾忘記夢想，也大多感慨有心無力，更覺暮年起步，不如不做。能夠像麥羅武般，在60歲退休後堅持拜師學藝重拾年輕時的畫家夢，寥寥無幾。

「踏入人生下半場，沒有時間可以浪費，所以要向多個大師學藝。」他是新水墨運動大師王無邪首名私授學生，半途出家畫國畫，荷花與黃山是他的創作至愛，作品更達國際拍賣行級數，他更鼓勵大家：「不要言棄，鍛煉好身體，只要有氣力，退休後再實現（夢想）也未晚！」

轉讓生意再執畫筆 由零開始學國畫

麥羅武是潮汕人，常說自己是「潮州怒漢」。他的怒，並非指脾氣方面，而是對夢想、對工作有種頑固和堅持。他提到自己兒時頗為反叛，愛在牆上塗鴉：「骨子裏就愛繪畫。」十多二十歲時，他曾在馬頭圍道跟隨街頭畫師學藝，練習素描、水彩和油畫等西方畫，學成後更在九龍城擺檔，為人繪畫肖像掙取收入。當中一幅名為《老人》的素描作品筆觸精細，他珍藏至今。

「做畫家太辛苦，很多也是過世後才出名，太沒意思！」麥羅武說潮汕人很上進，當然包括自己，所以他在1961年便棄筆從商。由打工到創業，主要從事手工藝品、手袋和玩具等出入口事業，其實這與他的美學觸覺和藝術天分也有關聯。到了2000年，其子女都已大學畢業，於是他決心把生意轉讓後退休，重新執起畫筆。「那時遇上十字路口。」本以為他的十字路口是進修繪畫和環遊世界的抉擇，但他說：「年輕時已和太太走了差不多整個地球了，所以也沒有很大的旅遊心癮。那時最難的抉擇是繪畫西畫好，還是國畫好呢？雖然我有西畫的根基，但始終追不上外國人，不如把自己當成白紙，由零開始從頭學國畫。」

向各派名師學藝 無包袱「愛怎做便怎做」

訂立目標後，便勇往直前。「踏入人生下半場，沒有時間可以浪費，所以要向多個大師學藝。」他曾向林湖奎、司徒乃鍾等水墨大師學藝，亦因偏愛荷花脫俗出塵之美而向外號「荷癡梅癲」的梁業鴻拜師。後來成為王無邪首名私授學生，初學山水之時，已不再注重臨摹，而講求創作思考，為畫作注入抽象意境。加上2018年的黃山之旅，麥羅武被當時的壯麗山色雲海震撼，從此黃山與荷花成為他畫作的主要題材：「年紀大，樣樣也學的話便學不精，所以集中繪畫荷花和黃山。」

退休後沒有經濟負擔，不用走入學院派的框框，可以向自己欣賞的名家拜師學藝，也讓他的創意更揮灑自如。「創意十分重要，年紀大了，思潮創意是及不上年輕人。不過我繪畫不為生計掙錢、考試和前途，毋須投別人所好，也毋須對任何人交代，沒有包袱，創作空間不受局限，『愛怎做便怎做』，便是我的優勢。」除了這份怒漢式的任性，麥羅武的藝術天分、人生歷練和見識，再集多位名師傳授的技巧和啟發，成就其畫作中強烈鮮明的個性，用色大膽而不落俗套，在畫作中印證他「愛怎做便怎做」的個性。

歷年拍賣作品 籌得逾700萬元善款

對繪畫，麥羅武從沒計較得失或期待什麼回報。而其畫作更受到收藏家的青睞，前陣子於佳士得藝廊舉辦的「荷語境雲山行——麥羅武水墨藝術」展覽，就雲集了大約600名香港藝術界和商界嘉賓參與，麥羅武說：「當年發夢也沒有想過，我一直只是默默耕耘，能有今日的成就，可說是無心插柳柳成蔭。」

里程碑要從2009年說起，當時有知名畫家游說他將畫作放在佳士得拍賣。「當時我心想：『有無人買㗎？』內心真的害怕，如果能以8萬元起標價賣得出，便很高興，怎知最後拍至18萬元，作品受到肯定，當然開心。」自此他與拍賣行結緣，多年來經拍賣行出售大量作品，所得款項全部作慈善用途。麥羅武早於2000年時已成立基金會，每年舉行千人敬老宴，而他歷年來透過拍賣個人藝術作品，已籌得超過700萬元善款：「要『捨』才有『得』，我從回饋社會得到3個心：第一是自己繪畫開心；第二是喜歡我畫作的人看得開心，也買得開心；最後善款惠及有需要的人士也開心。」

堅持天天運動 年逾八旬精神煥發

麥羅武精神煥發，言行舉止完全看不出他八十有三，但他表示也擔心有天力不從心。「我現在年紀大，也不知還有多少健康的日子。所以趁現在有氣有力，希望可以多畫些作品，舉行多幾次畫展。」而且，於主題、技巧和個性發揮上，他也在不斷構思新突破，從沒停下腳步。「有理想，便訂立目標，再盡力去實現！你的理想是什麼？彈琴嗎？登上珠穆朗瑪峰？不要言棄，鍛煉好身體，只要有氣力，退休後再去實現也未晚！」

有目標，有健康，人生下半場可以比不少人的上半場精彩！他目標明確，要繼續創作，他分享了5大心得：「首先要睡好，我每晚9時入睡，凌晨4時起牀，睡足7小時；第二要天天做運動，我每天早午晚三餐前也會到平台快步走動，日行1萬步；另外還有被動運動，找3名師傅分別為我頭部、腳部按摩和全身推油，一共按7小時，最少一個月一次；第三是飲食，記得少油；第四是心境要開朗；最後，要保持戀愛的甜蜜感。」看着他年逾80仍有一副好身段，就知道他所言非虛。●

文：鍾琰

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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