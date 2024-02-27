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旅遊

日本國寶天守賞360°美景 犬山城下「掃街」求良緣

【明報專訊】日本目前有12座現存天守。所謂現存天守，是日本城廓保留了江戶時代或更早以前修建的天守（即古代城池內位處最高的建築）；在12座現存天守中，5座被列為日本國寶級文物，名古屋附近的犬山城，就是其中一座能輕鬆遊覽的名城。而犬山城下有被視為戀愛勝地的三光稻荷神社，近年更大受年輕人歡迎，紛紛到訪祈求良緣！

從名古屋坐上名鐵犬山線，約25分鐘可抵達犬山站，再徒步約15分鐘便到達城下町。昔日城樓與天守均會建在山丘高地，讓領主及武將能清楚俯瞰城周邊的範圍，方便管治與防禦。城下町則是城樓外居民的聚居及經商之地，如今的犬山城下町非常熱鬧，食肆商店林立，邊走邊吃可以遊足半日。建議遊客可先直赴山上的犬山城，之後才慢慢往回走，到神社參觀，到下町遊覽。

別號「白帝城」 源自李白七言詩

犬山城建於16世紀，初代城主據稱是日本戰國時代武將織田信長的叔父織田信康。城位於海拔約85米斷崖上，倚在木曾川旁，城下是橫貫京都與江戶（即現時東京）主要道路中山道的其中一條要道（當地稱為木曾道），由於水陸交通發達，城下町在江戶時代發展更繁盛。犬山城經歷織田信長大軍的侵奪，又經池田家、豐臣秀吉陣營入主，不斷更迭，最後一代城主為德川家康重臣成瀬正成與其後代成瀨家擁有，至1871年隨「廢藩置縣」政策而廢城。

犬山城與日本歷史名將息息相關，卻同時有個非常中式的別號：白帝城。這個稱號源自唐朝李白的七言詩《早發白帝城》，由江戶幕府時代著名儒學家及思想家荻生徂徠引用而來，他形容犬山城猶如長江沿岸白帝城，風光美麗。犬山城範圍不大，天守為木製傳統構建，所有觀光客進入天守都須脫鞋並自攜入內。4層建築的天守，內裏空間不大，約半小時已可參觀完畢。即使天守外大排長龍，都不需等候太久。天守1樓展示古老盔甲、繪上各大戰役的屏風等珍貴文物，還可看見掛有《早發白帝城》的譯文；2樓及3樓為武者通道和破風間（有助採光及通風瞭望層）；4樓則可讓人繞着外廊與扶手圍欄走一圈，將360度景色盡收眼底。眼前有木曾川，不遠處能見名古屋市，眼力夠好的，還可遠眺北面的岐阜城。木曾川河畔種有約400棵櫻花樹，春天前來，更可在國寶上賞櫻。

神社化身戀愛勝地 「洗錢」求財運

從犬山城徒步落山，會經過三光稻荷神社，掛滿心形繪馬及稻荷神社典型的一大排紅色鳥居非常搶眼。內社姬龜神社主男女良緣及夫妻和睦，整年都吸引有情人來祈福。除了寫繪馬，不少人求心心姻緣籤，立體的心形內有籤文，部分人求完籤會將心心留在神社祈求趨吉化凶，故神社不同角落都堆滿善信留下的心心。這神社同時也是「洗錢」稻荷神社，善信在錢包取出「錢母」，用神社內的聖水將錢洗一洗，再把洗過的錢花掉，他們相信將來就會倍數賺回！「洗錢」之前，善信得到社務處付上100日圓（約5.2港元）祈福費並取個竹箕，據稱「洗錢」之後仍需努力，財富才會倍數回來。

飛驒牛平靚正 七彩豬排串鬆脆

回到城下町邊逛邊「掃街」，品嘗各種美食，當中大排長龍的是售飛驒牛壽司的店。犬山雖屬愛知縣，但與岐阜縣只是木曾川一河之隔，岐阜著名的飛驒牛在這裏仍能「平靚正」地品嘗。肉兵衛是其中一間供應飛驒牛壽司的專門店，遊客只需花1000日圓（約52港元）便可吃到3件以脆餅盛着的A5飛驒牛壽司；旁邊蘭丸的飛驒牛肉串則只需1100日圓（約57.3港元），真材實料。肉肉迷另一不能錯過的小店是となまる（Tonamaru），店舖於2022年4月開業，主打炸豬排串，每串即炸豬排串由150日圓（約7.8港元）起，價錢親民。除了傳統味噌醬，推介「華串炸豬排」（華串カツ），七彩脆粒粒珠沾在豬排外，咬落鬆脆不已，豬排肉汁豐腴，才售200日圓（約10.4港元）一串。山田五平餅是犬山城下町名物。五平餅是將煮好的米搗碎至保留顆粒的程度，製成丸子固定在串支，塗上味噌或醬油再烤。山田五平餅以一口大小製作，一串3粒只售100日圓（約5.2港元），連住在犬山的人也會來排隊購買。

犬山城下町還有很多美食寶藏，如昭和橫丁內的即燒生蠔，無料休息所有人氣年輪蛋糕、用當地雞肉製成的飯堡，街上有自家烘焙的咖啡、少女打卡的啫喱、布丁和甜點等。城下町還有山車館及城下町歷史博物館等可參觀，只有短短3個街口的城下町，足以磨上半天。●

●日本旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：100日圓約兌5.2港元

機票：Peach每日設3班航班來回香港與大阪，3月份單程票價由875港元起（已包稅及不

收燃油附加費），查詢：www.flypeach.com/hk

前往犬山城及城下町交通：

由新大阪乘新幹線經名古屋至犬山車程約1.5小時，票價單程約6510日圓（約339港元）起；亦可由名古屋乘名鐵特急至犬山站，車程約25分鐘，票價570日圓（約29.6港元）；下車後徒步約15分鐘可到犬山城下町

犬山城

門票：550日圓（約28.6港元）

網址：inuyamajo.jp/zh-hant

三光稻荷神社

地址：愛知縣犬山市犬山北古券41-1

肉兵衛/蘭丸

地址：愛知縣犬山市大字犬山字

東古券675

となまる（Tonamaru）

地址：愛知縣犬山市西古券12-1

愛知縣公式觀光指南：www.aichi-now.jp

文：卓文慧（IG：Joanne Cheuk）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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