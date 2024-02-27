【明報專訊】第二站，來到位於深圳萬象天地的甬府小鮮，是由屢奪米芝蓮、黑珍珠等殊榮的寧波菜食府「甬府」開設的親民價餐廳，提供沙蒜豆麵、乾煎帶魚、白蟹炒年糕等招牌菜，其中尤以「招牌十八斬」被公認為「最抵食推介」。所謂的「十八斬」其實是新鮮白蟹（梭子蟹），廚師先以現代液化氮氣冷凍技術，將剛捕獲的梭子蟹即時冷凍至零下190℃，鎖住鮮味。上桌時廚師以十八刀將螃蟹斬件，令每件蟹肉均附有蟹膏。第一口吃原味，肉滑膏香，散發陣陣花雕酒香，第二口蘸醋吃，即時為蟹提鮮，入口更鮮味。在深圳甬府小鮮的「招牌十八斬」，每份例牌的蟹重約300克，售價為229元（人民幣，下同），大碟分量為450克，售299元；相對香港甬府的「寧波十八斬」每份售約988港元，價錢相去甚遠。