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飲食

「蟹」逅親民十八斬

【明報專訊】第二站，來到位於深圳萬象天地的甬府小鮮，是由屢奪米芝蓮、黑珍珠等殊榮的寧波菜食府「甬府」開設的親民價餐廳，提供沙蒜豆麵、乾煎帶魚、白蟹炒年糕等招牌菜，其中尤以「招牌十八斬」被公認為「最抵食推介」。所謂的「十八斬」其實是新鮮白蟹（梭子蟹），廚師先以現代液化氮氣冷凍技術，將剛捕獲的梭子蟹即時冷凍至零下190℃，鎖住鮮味。上桌時廚師以十八刀將螃蟹斬件，令每件蟹肉均附有蟹膏。第一口吃原味，肉滑膏香，散發陣陣花雕酒香，第二口蘸醋吃，即時為蟹提鮮，入口更鮮味。在深圳甬府小鮮的「招牌十八斬」，每份例牌的蟹重約300克，售價為229元（人民幣，下同），大碟分量為450克，售299元；相對香港甬府的「寧波十八斬」每份售約988港元，價錢相去甚遠。

若要一次過嘗到多款招牌菜，吃套餐更划算。由即日至3月9日在「美團」及「大眾點評」應用程式購買多款限時「團購」套餐，4人套優惠價558元，包括例牌分量的白蟹炒年糕、黑松露素鴨，還有火焰花雕雞（半隻土雞）、寧波手工湯圓（4位）等，套餐味道中規中矩，抵食夾飽肚。Son姐特別喜歡火焰花雕雞加入軟腍豬手，不僅令雞肉更入味，亦令香濃醬汁中增添膠質，伴飯吃更滋味。●

甬府小鮮

地址：深圳市南山區深南大道9668號深圳萬象天地SL617號店舖

交通：深鐵1號線高新園站A出口

查詢：+86 755 8657 1537

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