明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

跟Son姐遊深圳搵食 烤鴨綴魚子醬 灑鵝肝雪糕

【明報專訊】據微信最新《龍年春節消費「新意」觀察》調查顯示，港人今年春節以微信錢包在內地花費於飲食的金額，比去年增長超過30倍，可見疫情過後港人北上搵食風氣之盛。以為來來去去只是食烤魚烤肉買茶飲？其實深圳還有不少insider才留意到的美食呢！

今次記者孖住熱愛美食兼本報「Son級廚房」主理人Son姐（張慧敏）上深圳。她分享身邊許多老饕都推介當地精緻高級中菜館，原因是材料講究、服務殷勤、烹調出色；最重要是價格親民，人均消費比香港便宜約一半。她更認為當地高端中菜的門檻較低，正是讓年輕人接觸精緻中菜的好機會！

《明報》讀者對Son姐當然不會陌生，她除了教煮也愛吃，近期經常與一班嘴刁朋友北上深圳搵食。早前記者跟着Son姐味遊深圳，體驗其中兩間「Son」級推介。

200多元歎棗木烤鴨 皮脆肉嫩

第一站來到開業不足3個月的新商場前海壹方匯，當中有一家高級江浙菜餐廳花悅庭CHEF。餐廳以棗木烤鴨打響名堂，皮脆肉嫩，每隻約200多元（人民幣，下同），價錢實惠，「我的朋友都讚餐廳的烤鴨好食」，Son姐說。她在拍攝完畢後，還外賣一隻烤鴨千里迢迢帶回家給一對兒女吃，究竟這隻烤鴨有什麼魅力？

餐廳主理人Bobby Lo是香港人，早年習中菜成為中廚，入行逾40年，早於1989年遠赴北京發展，接觸北京烤鴨等不同菜系，其後與新旺餐飲集團在上海開設花悅庭，主打果木烤鴨，對自家出品充滿自信的他說：「我做了20年（烤）鴨吖。」他指廣式燒鴨會先醃後燒，北京烤鴨則不用醃製，烤好後才蘸調味，以薄餅皮裹着鴨肉來吃。吃的是鴨本身的原味，因此十分講究鴨的質素。「我用的是『四系鴨』，皮厚肉薄，和香港（慣用）皮薄肉厚的櫻桃鴨不同。」

Bobby表示，他們在河北自設鴨場及加工場。當鴨飼養至48日，便被送至工場屠宰。屠宰後每隻約2.4公斤重，再上皮水等。之後把鴨送至深圳店，再作風乾等工序，令肉質更柔軟。其後在特製鐵烤箱加入北京送來的紅棗木，以220℃至230℃高溫烤70分鐘，逐漸逼出鴨的油分。最後再以明火炙燒30秒上色。離火後約30秒內片出鴨皮及鴨肉。Son姐力讚：「佢烤已經贏，而且我見佢片（鴨）時，皮肉脂肪分佈是very good。」她指出，很少看見如此厚皮的片皮鴨，特別有咬口。

一般烤鴨食法，是將鴨皮連同青瓜、大葱絲、鴨醬等放在柔軟薄餅皮上，包裹來吃。而Bobby除了將烤鴨升級，更帶來創新吃法，就是將鴨皮連肉配魚子醬和鵝肝！將鴨皮連肉放在脆千層上，點綴國產品牌8年卡露伽魚子醬，「這是中國鱘魚的魚子醬，8年夠鮮而帶微鹹」。Bobby說最精彩的是將鵝肝與藍莓等製成霜降鵝肝雪糕，即席刨成粉末，再灑在烤鴨上，恍如下雪的場面，「（灑至）客人滿意，（我們）才會停手，通常都會成一個雪山般」。Son姐即場試食這個新派吃法，「鵝肝入口即融，有藍莓味很特別」，隨即嘗到鴨皮的甘香、脆千層的酥脆、魚子醬的鹹鮮，層次豐富有趣。

抵食東海黃魚 連矜貴魚鰾奉上

近年，很難在香港街市找到野生黃魚（黃花魚），即使找到，價錢也非常昂貴，每斤售價千多港元起。但在內地「入門級」的黃魚，例如1條約600克重的東海海釣黃魚，售價不過是數百元，加上東海黃魚質素高，餐廳因而創作出另一名菜——西班牙火腿酒糟汁蒸海釣大黃魚，使用東海海釣野生大黃魚，每條重約600克，售價588元，明碼實價，好抵食。Bobby說：「上下各4件，連2件魚腩，還有魚卜（魚鰾），黃花魚的魚卜好好食，好煙韌。」Son姐說：「黃花魚的魚卜好值錢，劏魚時大多會被取走用來製作花膠。」Bobby笑着回應：「但浙江人無魚卜唔埋單。」魚塊連魚卜，連同製作逾8小時的老雞清湯、酒糟汁等蒸煮6至7分鐘，再放上48個月西班牙火腿（Jamón）煙熏30秒，以火腿的甘香為魚肉提鮮，魚肉入口幼滑，魚味清香，鮮而不腥。另一款東海䱽魚亦因肉嫩油脂豐富，大受歡迎，Bobby說：「魚羹是傳統江浙菜，可以嘗試『薺菜煮東海鯧（䱽）魚羹』。」廚師先把䱽魚起肉切片，用魚骨熬湯，加進筍絲、木耳絲、唐芹碎、花膠和白䱽魚片，再撒下檸檬葉絲。魚湯濃稠不腥，魚肉雪白嫩滑，魚香四溢。

砂鍋煲飯 啖啖鮮甜蟹粉

另外，蟹粉菜式亦值得一試。餐廳在陽澄湖有慣常合作的大閘蟹場，每逢10至12月大閘蟹當造期，蟹場會把蟹送至廣州店的廚房，由3名蘇州人拆蟹，日拆300斤大閘蟹，拆出約100斤蟹肉、蟹黃、蟹膏等後立即冷凍，以保持鮮味。想吃到滿嘴蟹粉，必試手拆大閘蟹粉砂鍋煲飯。將大約6隻、每隻4至5両重的蟹拆出來的蟹粉與台山米拌勻，米粒沾滿蟹粉，既有米香又有蟹粉的甘香。新派一點，可試賣相精緻的花悅庭私廚蟹凍，在蟹凍上，將攪拌至幼滑的蟹黃泥唧花，蟹肉鮮甜，蟹黃甘香帶點清爽，沾醋吃，味道更鮮。店內亦不乏江浙風味菜，如江浙老酒醬肉，以清淡豉油醃五花肉6至8日，然後吊起風乾，蒸熟後切薄片，油脂剔透微脆，甘香而不膩；杭幫香糟鹵拼則使用酒、豉油等製成的浙江鹵水，用來浸枝豆、花生、鴨舌和鵝肝，散發出清雅的酒香。●

花悅庭CHEF（前海店）

地址：深圳市南山區聽海大道5059號前海鴻榮源中心B座L4-001號

交通：深鐵5號線桂灣站A2出口（連接前海壹方匯）

查詢：+86 755 2692 4217

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

貼士：內地吃喝玩樂想更省錢，除了關注各餐廳的微信公眾號外，不少餐廳也會在「大眾點評」或「美團」推出套餐優惠及優惠券，出發前可先下載此兩個應用程式，尋找合適優惠！

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕萬象天地 壹方匯 片皮鴨 填鴨 深圳美食 深圳 深圳餐廳 深圳旅遊 飲食

上 / 下一篇新聞