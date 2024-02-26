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健康

姿治通鑑：手指喀喀聲 慎防彈弓指

【明報專訊】忙碌工作或提取重物後，有否感到手指關節少許痛楚及喀喀作響呢？如果有，便要及早正視，因為可能是「彈弓指」的先兆。

手指肌腱發炎難屈伸

彈弓指，或稱扳機指，醫學名稱為手指屈肌腱鞘炎。成因是過度使用手指屈肌肌腱而勞損，肌腱及外圍的腱鞘因此出現局部發炎，持續發炎會導致患處組織增生變得肥厚，脹起形成結節。當手指屈曲伸直時，肌腱通過腱鞘時便會被結節卡着而變得不順暢。患者初期會感到手指與手掌間痠痛，手指屈曲和伸直的靈活度下降，尤其早上剛起牀時更明顯。如果未有及時處理，後期可能無法自行伸直手指，需要外力協助才能伸直，更甚者連用外力也無法伸直。

高危：主婦、文員、髮型師

一般來說，40歲以上人士，尤其女性，患彈弓指的機率較高。另外，患糖尿病、類風濕性關節炎、痛風或腕管綜合徵的人士，亦有較高風險患上。此外，需要長時間彎曲手指的活動（例如使用剪刀、智能電話、滑鼠或鍵盤、彈奏樂器等），經常手挽重物亦會增加肌腱勞損的風險，所以家庭主婦、文員和髮型師都是高危一族。

醫生除了處方止痛藥及非類固醇消炎藥，亦會轉介患者接受物理治療。物理治療師會對患者詳細檢查，因應病情治療；例如超聲波、衝擊波、針灸治療、冷敷、熱敷等治療，以助消炎止痛。物理治療師亦會指導患者做手部運動、伸展手指，或在患處輕柔打圈按摩，以增加手指活動幅度。

避免使勁扭毛巾、挽重物

彈弓指患者應適時讓手部休息，避免長時間重複使用手指或緊握拳頭，例如使勁扭毛巾、手挽重物等。如工作上無法避免，應多伸展及按摩。

如果保守治療不能根治問題，物理治療師會將病人轉介給醫生，醫生會因應情况，考慮局部類固醇注射或手術切除結節。

香港中華基督教青年會設有物理治療門診服務，詳情可致電2743 1702或瀏覽bit.ly/trigger-finger查詢。

文：王凱婷（香港中華基督教青年會物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕手指屈肌 手指屈肌腱鞘炎 彈弓指 姿治通鑑

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