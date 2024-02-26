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健康

瘤言情深：「甩牙」成癌症誘因？

【明報專訊】英文俚語teething problems，意指剛開始時出現的問題。但真正的teething problem卻不是芝麻綠豆小事！牙齒問題並非暫時，不但會引致牙痛、掉牙等情况，沒有認真處理還有可能成為癌症誘因！《英國醫學期刊》（British Medical Journal）一項研究指出，牙周病、牙齒脫落與食管癌和胃癌存在密切關聯。牙齒健康比我們想像中重要！

嚴重牙周炎 患癌風險增24%

不良習慣危害牙齒健康，從而導致各種疾病。經常食用甜食和汽水等含糖量高的食物易引致蛀牙；牙齒清潔不到位，留在牙齒上的牙菌斑容易變硬，形成牙垢（牙石），若不及時處理，波及牙齒深層，會進一步侵蝕牙根，使牙根從牙肉中鬆脫，出現牙齒脫落。此外，咬牙、磨牙等不良習慣也會對牙齒健康造成負面影響。這些習慣會增加牙周組織的壓力，引起牙齒折斷、崩裂或鬆動，甚至顳下頜關節紊亂（TMD）。除此之外，長年吸煙的人，不僅會出現牙黃、口臭等問題，還可能導致免疫系統受損，對口腔疾病防禦能力減弱，增加牙周病、口腔潰瘍，甚至口腔癌的患病風險。

有醫學研究顯示，牙周病患者患胃癌和食道癌的風險增加。其中，牙周感染引起炎症是促進胃癌發展原因之一。牙周病本身是一種慢性炎症，機體組織長時間暴露於炎症環境中，增加細胞突變的風險。研究證明，與患有輕度或無牙周炎的人相比，患有嚴重牙周炎者罹患癌症相對風險增加24%。說明牙齒健康與消化系統有密切聯繫，且慢性發炎對整體健康也會造成不良影響。因此，牙齒問題不僅是口腔健康問題，還可能對全身健康產生巨大影響。

定期檢查牙齒 戒煙限酒

為了預防嚴重疾病的發生，重視牙齒健康是關鍵。定期清潔和檢查牙齒，保持良好口腔衛生習慣是基本步。同時，避免不良生活習慣，保持飲食多樣和均衡，避免暴飲暴食，戒煙限酒等是保護牙齒健康的重要措施。

牙齒健康不僅是美麗笑容的象徵，更是整體健康的重要組成部分。牙齒問題傳遞的警號不可忽視。大家要重視早期發現的牙齒問題，及時就醫。

文：張明智（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕牙周炎 British Medical Journal 食道癌 胃癌 瘤言情深 牙周病

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