癌治準繩：醫了癌症，壞了心臟？

1.頭號殺手：心血管疾病和癌症分別佔據全球殺手榜第1、2名，年紀愈大，愈容易患上這兩種疾病。

2.共同風險因素：吸煙、飲酒、肥胖、常吃高脂高糖食物、缺乏運動等，會同時增加患癌和心臟病風險。

3.治療副作用：某些抗癌治療如標靶藥、電療等，會對心臟造成不良影響，例如心律不正、心血管阻塞、心臟衰竭等，所以治療前應先接受評估。

4.心臟病對癌症治療影響：若患者在接受癌症治療期間患有心臟病，或會影響手術及某些藥物使用。例如：病人在腫瘤切除手術前發現患上嚴重心血管閉塞，便要先接受「通波仔」手術，並用上薄血藥一段時間後，才能接受全身麻醉手術，切除癌症腫瘤。

抗癌藥或致心血管閉塞、心律不正

以下一些常見的癌症藥物，可能對心臟構成不良影響：

1.鉑類化療：包括順鉑（cisplatin）、卡鉑（carboplatin）和奧沙利鉑（oxaliplatin），有可能導致心血管閉塞、心律不正等。

2. 苷環類化療：例如阿黴素（doxorubicin）和泛艾黴素（epirubicin）等常用於乳癌和淋巴腫瘤的化療，若使用劑量高於水平，有可能導致心律不正、心肌細胞損傷、心臟功能下降、心臟衰竭等。

3. 5-FU類化療：例如卡培他濱（capecitabine）、5-氟尿嘧啶（5-FU）等或增加患心血管閉塞的風險。

4.抗HER2標靶藥物：曲妥珠單抗（trastuzumab）、帕妥珠單抗（pertuzumab）、來那替尼（neratinib）或減低左心房泵血功能，嚴重甚至心臟衰竭。

5. 抗血管型標靶藥：貝伐珠單抗（bevacizumab）、雷莫蘆單抗（ramucirumab）、樂伐替尼（lenvatinib）、索拉非尼（sorafenib）、凡德他尼（vandetanib）等，副作用包括高血壓、蛋白尿和血管栓塞。

6. 其他標靶藥：克唑替尼（crizotinib）、瑞博西利（ribociclib）、依維莫司（everolimus）有可能導致心律不正。

7.免疫系統治療：雖然副作用較化療小，但也有藥物性心肌炎的風險。

戒煙酒控血壓血糖 監察心臟功能

1.接受抗癌治療前，先作心臟病風險評估：例如戒煙、戒酒、控制血壓和血糖等，也要翻查醫療紀錄，尤其是否曾接受胸部電療或曾使用有可能影響心臟的抗癌藥物。

2.治療期間密切監察心臟功能：例如病人接受抗HER2藥物，需每3個月接受心臟超聲波檢查；若接受可能導致心律不正的藥物，須定期作心電圖檢查。

3.轉介心臟科：治療期間若發現有心臟問題，應盡快轉介心臟科。

「家支援」社區紓緩治療應用程式，是香港大學臨牀腫瘤科屬下一個項目，希望支援癌症病人和家屬在家照顧，為他們加添可用資源，以正面積極心態面對癌症。下載應用程式：shorturl.at/swzN9

文：陳穎樂

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

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