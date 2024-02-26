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副刊

健康

童年創傷影響情感觀 複製父母衝突關係

【明報專訊】童年是每個人成長過程中至關重要的一個階段。「幸福的人一生被童年治癒，而不幸福的人用一生治癒童年」，這句網絡名言引起無數人共鳴，恰當概括了童年經歷如何影響人的一生。

童年創傷是許多情感和認知障礙的根源，有人終其一生，與童年創傷糾纏，傷痕纍纍；但亦有人可以從童年陰影中走出來，擁抱光明人生。

童年創傷，通常被描述為嚴重的童年逆境經歷，包括兒童可能經歷一系列可以導致心理創傷的事件，例如遭父母或照料者虐待、忽視、遺棄；目睹父母或兄弟姊妹受虐待；父母有嚴重精神疾病、吸毒、入獄等；以及童年時家庭極度貧困，經歷過飢餓導致營養不良等。

研究證童年創傷加速衰老

這些創傷經歷對個體的身心健康可能產生深遠、不可估量的負面影響。隨創傷經歷增加，個體的健康風險也相應增加。生理學上，有實證研究表明，童年創傷可影響與生物老化相關的表觀遺傳途徑，例如端粒（一種定義老化的生物標記物）的長度；端粒長短與衰老、慢性疾病關係密切，可作為預測細胞壽命的依據。

創傷跨代傳遞 增成年暴力行為

童年創傷是許多情感和認知障礙的根源，大大增加了成年期使用暴力或再次受害的風險，使得創傷跨代傳遞。在虐待和忽視家庭環境中長大的兒童，可能學習到暴力行為，並將其應用至成年後的人際互動中。此外，這些兒童更容易形成焦慮型和迴避型依戀模式，長大後難以建立健康穩定的親密關係。焦慮型依戀者，在親密關係中經常懷有巨大的不安，擔心自己不被愛和被拒絕，甚至可能因為過度害怕被伴侶拋棄，而對伴侶實施控制和暴力行為。至於迴避型依戀者，在親密關係中更傾向於保持距離，可能過分拒絕親密關係而對伴侶實施冷暴力。

曾經接觸一個案，一名女士與性格暴力的男友分分合合。她對社工表示，從小目睹父母之間吵鬧打架，對於與男友類似的相處模式，已經習以為常，更認為「換其他人做男友大概也是這樣相處」。並且，男友跟她的成長經歷類似，兩個人更「適合彼此」，能夠適應對方在親密關系中「強烈的情緒表達」，有時候能夠理解男友「基於愛情」的暴力控制行為，所以一直難以與男友分開。在與社工交流中，這名女士流露出自己「不配擁有」和相信人生宿命的態度。從這個案例可以看到，即使是間接暴露在父母衝突中，兒童對人生觀、情感觀的建立也會深受影響。

跨代暴力包括目睹或經歷家庭暴力的兒童成為父母之後，對其子女使用暴力或忽視他們；有證據表明，年輕時虐待子女的長者，有可能遭受照顧者潛在傷害行為。如童年時期其他逆境經歷（例如貧困問題）沒有得到改善，跨代暴力的風險因素會繼續累加，壓垮一代又一代。

練習正念靜觀 拋開宿命感

童年創傷的影響不容小覷。如何遠離童年創傷的陰影，是人生課題。很多人終其一生，尋求與童年的創傷經歷達成和解。雖然有部分人從童年的創傷經歷中汲取了負面能量，傷害自己亦傷害他人，或在與童年創傷纏鬥的過程中，傷痕纍纍，身心俱疲；但亦有許多人憑借自己強大的韌度和有效的社會支持，從童年陰影中走出來，擁抱光明人生。

對待童年創傷，轉變思維模式很重要。切勿有宿命感，照搬、模仿父母之間衝突關係或消極養育模式；同時要遠離身邊「有毒」的人和人際關係；並關注自己的情緒和感受，練習正念靜觀（mindfulness）；必要時候，尋求專業幫助，例如心理治療。

預防跨代暴力，最根本是預防童年創傷事件發生，以及及時處理創傷事件對兒童的負面影響，給兒童一個穩定、安全的家庭環境。在少子化的社會，更應提供友善的育兒環境，為高風險家庭提供必要經濟支援和照顧服務。守護每一個孩子，讓他們擁有一個治癒一生的童年。

■專業支援

及早求助 減童年逆境影響

和諧之家推行賽馬會跨步彩虹計劃。計劃從「創傷知情」、「能力為本」及「原生家庭」3個角度出發，為童年時曾於原生家庭中經歷缺失、傷痛或暴力的成年人提供支援，減少童年逆境經歷的影響。

賽馬會跨步彩虹計劃網址：shorturl.at/bfiM0

聯絡方法：2342 0072 /6418 3405（WhatsApp）

文：陳孟彤（香港中文大學社會工作學系助理教授）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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