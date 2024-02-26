俠醫仁心：玉不琢不成器

醫學生「上手」鑑賞文物

中大醫學院早於2018年與中大文物館攜手推出「文物觀賞課程」。我十分高興在出任醫學院院長的第一天，與中大文物館姚館長一同教授此課程，我亦獲益良多。其中一些能夠給學生「上手」的文物包括清朝的古玩和玉器、琺瑯彩的銅器及16世紀手絹。

我們教學的方法亦是非常新穎，首先如要「上手」鑑賞文物，必須先要洗手，戴上口罩和手套，以保護百年歷史的文物，「上手」時亦要非常小心，檢查期間需用指定動作。情形跟醫學上的「望、聞、問、切」異曲同工；尤其是對剛進入醫學院的醫科生來說，這是很好的經驗。憑藉對藝術和文物的小心謹慎，去學習檢查病人時應有的態度。

21世紀醫學十分進步，很多診斷和治療都已經非常精準，利用人工智能、基因研究和機械人技術而能達到精準醫療。例如癌症診斷，現代科技基本上已經能夠準確地在手術前判斷癌症期數，以提供適切的治療方案。但我們不能忽略向病人和家屬解說的時間，必須有着對人細緻的觀察力、同理心和清楚解說能力。這些人性化技巧，是極難透過傳統的醫學課堂教授。一般需要在臨牀訓練時，透過觀察教授和老師對病人的解說和態度得以潛移默化。雖然現代有很多高質量的教學方法，但我仍然相信以身作則、生命影響生命的教學模式。當上院長以後，我還會堅持臨牀教學，畢竟醫學包含着科學與藝術的元素，臨牀教學就像上戰場一樣，學生得到真正的實戰經驗，也能令他們領略到「仁心」的重要。

實戰經驗領略「仁心」

鑑賞藝術，每每帶着人與人之間的共鳴，因藝術反映創作者對周邊環境和社會的感覺和理解，透過鑑賞藝術，我們希望醫學生能夠學習到敏銳的觀察力和觸感。其中一件令大家驚歎的文物是很大的玉琢古玩，由於玉器非常昂貴，學生們都詫異怎樣處理玉琢後的餘玉。但更重要的是玉器晶瑩通透，打磨後潤澤透光，非常漂亮，令我不禁聯想到「玉不琢不成器，人不學不知理」。

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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