明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

4大類障礙關卡 各有考驗

【明報專訊】雖然距離2028年奧運還有一段時間，但香港近年有不少地方都能體驗忍者障礙運動。障礙類型多變，鍾衍洋開設的訓練場就有近40項考驗。他指障礙物可大致分為4大類：

■Four steps

1.速度型

需快速通過障礙物，如跑過斜板、徒手爬上弧形高台。

例子：Four steps

玩法：參加者需連續跳過4塊斜板，練習場內斜板距離為97厘米，比賽一般是1.2至1.5米

心得：考反應、雙腳協調、距離判斷、速度等。例如跨步要多大、單腳或雙腳踏板等，講求臨場判斷。鍾衍洋說：「這障礙最易受傷是腳踝，如踩的地方不平，就有可能扭傷；其次是膝蓋，或在失平衡仆倒時受傷。」物理治療師吳迦諾建議，平日在家可用箱子代替障礙物，反覆跳上箱子，訓練腳踝平衡力

■Slackline（扁帶）

2.平衡型

在幼細橫木、鋼管、扁帶等行走。

例子：Slackline（扁帶）

玩法：從扁帶一端走到另一端

心得：鍾衍洋說：「很多新手不自覺縮緊頸部、鎖緊肌肉，希望不會跌下，但鎖緊肌肉後身體更易搖擺，反而更易跌。」此項目受傷風險不高，只有當走得太快失平衡，落地時或扭傷腳踝。他教路，扁帶彈性較高，可打開、舉高雙手以保持平衡，同時放鬆膝蓋

■Pegboard

3.力量型

牽涉較多上肢肌肉和搖擺動作，靠搖擺製造動力。

例子：Pegboard

玩法：雙手分別捉緊兩支手柄，整個人懸在半空。每次移動時，先鎖緊單邊肌肉，然後將另一支手柄從板上拔出，插到下一個洞。身體維持左右擺盪，推動前進

心得：這項目需要較多肌肉力量，如背肌、二頭肌、核心肌和肩膀。鍾衍洋指，訣竅在於鎖緊單邊手，穩定一邊身體後，才能較準確地將手柄插入板洞之中。此項目受傷風險不高，「因為動作較慢，但對訓練過度的人而言，或較易拉傷肌肉」

■Cliff hanger

4.指力型

製造擺盪動力，但手接觸點難度更高，如很窄的木條，考驗手指肌力為主。

例子：Cliff hanger

玩法：抓緊約4厘米闊木條，整個人懸掛半空，然後移動到下一條木條，移動時身體左右擺盪，推動前進

心得：木條只靠手指抓緊，難度更高，主要牽涉手指肌力，還有前臂及背部肌肉。鍾衍洋指這項目小朋友可能較成人表現佳，因他們身體較輕，而且手小，較易抓緊木條

[健康]

上 / 下一篇新聞