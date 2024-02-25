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通識導賞：每年訪港 幾「危」都有 遷徙野鴨 「綠頭」「白眼」好易認

【明報專訊】動畫《鴨仔也移民》現正上映，主角綠頭鴨一家一直在池塘安然生活，直至一群遷徙野鴨不期而至，啟發他們飛往未知的國度探險。現實當然沒那麼戲劇性，野鴨遷徙出於本能，飛越數千里是其生存之道。香港每年冬季迎來一兩萬隻野鴨到訪，本文介紹牠們的生活習性，亦探討濕地減少，如何威脅包括野鴨在內的所有遷徙水鳥。

天水圍明渠 人鴨距離最近

電影中的綠頭鴨也會在香港現身，同樣會遷徙。香港觀鳥會高級研究主任李鍾海說，香港錄得綠頭鴨的數量較少，1年最多十多隻。綠頭鴨雌雄易辨，雄鳥綠頭黃嘴，軀體則呈淡灰色；雌鳥的羽毛則大致褐色，嘴有橙色斑。

整體來說，香港曾經記錄過36種鴨科雀鳥，當中34種有遷徙性，至於每年穩定記錄則有大約13種。哪裏可以找到鴨仔的蹤影？李鍾海指出，最多遷徙野鴨聚集之處為米埔后海灣的潮間帶泥灘。此外，雖然牠們天性比較怕人，但魚塘水深有一定深度，如果面積夠大且少人干擾，亦有機會引來數百隻野鴨聚集。人在市區也可一睹野鴨風采，原來天水圍明渠（鄰近天恩邨、天澤邨）廣受野鴨歡迎，算是香港境內人鴨可達至最近的距離。為何野鴨會落腳該處？李鍾海說鴨仔或許知道人們少有下河騷擾，而且該河接駁覓食重地后海灣，於是潮漲時很多野鴨會游上明渠。

野鴨可簡單分為鑽水鴨及潛水鴨（潛鴨）兩類，對棲身地各有所需。鑽水鴨需要的生境為淺水，水深大約10至30厘米，例如潮漲之前的泥灘、水位稍為降低的魚塘。牠們主要在水面覓食，以及進食一些植物，「有時會見到牠們的頭潛到水裏，但屁股會朝天，只見屁股在水面，這就是牠們的覓食方法」。至於潛鴨，潛水時以雙翼和雙腳協助水中覓食，所以需要60厘米至3米左右的深水環境，如較深水的魚塘及后海灣的海灣內。

米埔后海灣 重要停棲地

香港常見野鴨皆是南下過冬的客人，每年9月底陸續來港過冬，逗留至翌年2至3月，並不會在本地繁殖。李鍾海指出，印緬斑嘴鴨曾經在港繁殖，但自2005年後便沒有穩定紀錄，最近一次紀錄則是2012年8月。

米埔內后海灣是「東亞─澳大利西亞遷飛區」內其中一個重要的停棲地。水鳥夏天時在俄羅斯西伯利亞至中國東北一帶繁殖，該地區冬天溫度極低、湖面結冰，「搵食」艱難。因此水鳥會遷徙至氣候較和暖的南方地區過冬，沿着中國海岸飛往東南亞，甚至澳洲。不過李鍾海說，野鴨一般不會飛到澳洲那麼遠，「最南基本上都是香港左右，可能泰國還有一些，再低一點新加坡就已經沒什麼野鴨」。遷徙習性從祖先遺傳下來，當北方夏天結束，日照時間愈來愈短，野鴨的體內自然製造更多荷爾蒙，以儲存脂肪作為長途遷徙的燃料。

觀鳥會每月在后海灣進行水鳥普查，由十多名調查員在拉姆薩爾濕地及附近指定地區同步數算水鳥數目。香港發現的水鳥不一定會遷徙，例如常見的小白鷺、大白鷺，不過從普查數字上來看，香港在冬天可以錄得超過5萬隻水鳥，夏天有時只有3000多隻，可見冬候鳥（在港過冬至春季才離開的候鳥）佔絕大多數。

國際級稀客——青頭潛鴨

野鴨方面，香港每年記錄的數量穩定介乎1萬至2.5萬隻左右，歷年紀錄只有3年錄得超過3萬隻。在水鳥總數當中，野鴨數目約佔三成，比例不少。李鍾海說野鴨數量每年都有變化，未見明顯趨勢，近年錄得升幅的有鳳頭潛鴨和赤頸鴨，數字下跌的野鴨物種則有七八種。此外，最近5年香港曾經發現罕有野鴨物種，包括屬全球易危物種的紅頭潛鴨、全球近危的白眼潛鴨，還有國際級稀客——青頭潛鴨。

去年1月，觀鳥會相隔10年再錄得青頭潛鴨紀錄。青頭潛鴨在全球只餘下150至700隻，國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）瀕危物種紅色名錄中評為「極度瀕危」，亦是國家一級重點保護野生動物。李鍾海指，這物種在1980至90年代每年都會在港出現，但2014年起絕迹，直至去年初調查員在新田閒置魚塘才找到一隻。

極度瀕危野鴨光臨香港，足證本地濕地的生態價值。然而李鍾海無奈指出，尋獲青頭潛鴨蹤影的那片閒置魚塘，不久將來可能會被填平，以發展新田科技城。翻查現正進行公開諮詢的環評報告，新田科技城擬議發展610公頃土地，當中建議填平約89公頃魚塘。報告特別提到，建議填平的魚塘中接近一半已經沒有任何養殖活動，或已被荒廢多年。

閒置魚塘難徹底補償

不過，連極度瀕危的青頭潛鴨也會在閒置魚塘逗留，到底荒廢魚塘的生態價值如何？李鍾海指出，運作中的魚塘與閒置魚塘是截然不同的生境，前者較多人類干擾，而且會頻密除草，反而後者更能吸引野鴨，「潛鴨喜歡比較少人干擾，還有草生得比較密，水比較深的環境」。觀鳥會目前在兩三個魚塘與退休或不太熱中養魚的養魚戶合作，協助他們擴大魚塘範圍、種植特定植物。李鍾海解釋善用閒置魚塘的重要性：「正在運作的魚塘比較難去吸引野鴨，但是一些閒置魚塘就可以重整環境，吸引野鴨過來。」

香港早年已經禁止打獵，而野鴨也不算有食物短缺問題，因牠們要求不高，冬天主要進食植物種子，潛鴨則會吃水中找到的貝殼類。李鍾海指出，野鴨在香港面對的主要威脅還是因為濕地減少，從而削減生存空間。

按新田科技城發展計劃，填塘發展引致濕地功能損失，政府會建立三寶樹濕地公園，達至濕地生態功能及承載力沒有淨減少。李鍾海對此提出兩個疑問，一是能否真正補償損失的魚塘生態功能，「做不做到都是未知之數，因為生態其實很難用一個很肯定的做法，便可徹底補償」；二是發展與保育的時間差，在等待保育工作完成之前，香港原有保育價值會否已經喪失，很多水鳥不會再來新田覓食與棲息？

遷徙水鳥以地球為家

香港鄰近地區也有其他濕地，水鳥轉移至其他地方棲息，對牠們影響有多大？「如果每個地方都不做保育，之後（牠們）便沒有地方可供覓食。或者若然全部集中在一個地方，到時有什麼異樣或爆發病毒，可能一次過死好多隻。」李鍾海舉例現時數千隻黑臉琵鷺集中在台灣過冬，情况其實不太理想，棲息地應該分散一點。「所以我們不希望看到任何地方的濕地被填平或者失去，因為對水鳥來說選擇又少了，集中起來的風險高。」

觀鳥會上周五舉辦《鴨仔也移民》電影包場及映後分享會，席上該會榮譽會長、有逾40年觀鳥經驗的林超英直言從前不懂自然保育，只是因為經常觀鳥，把牠們當成「老友」。有時候他觀鳥，會感覺與雀鳥四目交投。「我們很不經意會覺得我們（人類）是大，牠是細的，我高佢低。但牠肯望你，就覺得牠們被人欺負好唔抵，覺得牠們為什麼沒有家。」

其實野鴨不懂移民，只是隨本能遷徙。林超英問觀眾，牠們每年往返各處暫居，到底何處是家鄉？有人喊道「此心安處是吾鄉」，林指出野鴨飛越範圍已不算遠，有些遷徙水鳥甚至由西伯利亞飛到澳洲、新西蘭，「其實牠們的家就是地球」。有別於我們做樓奴，有瓦遮頭便是家，對於遷徙鳥來說，遷飛路線上的每一處都是家的一部分，「牠們哪裏都可以落腳，但每一處都需要！」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 香港觀鳥會、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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