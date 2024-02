{超現實達人}Tommy Fung 「回水」帆船遊維港 真改圖回應超現實城市

藝術創作 有時被扭曲原意

早前阿根廷球王美斯訪港無落場比賽一事鬧得沸沸揚揚,不少為一睹球王英姿的球迷要求「回水」(退款),Tommy改了張美斯帆船加幾條色彩繽紛的錦鯉圖,分享到他建立的facebook和Instagram專頁「Surrealhk」後,有網民回應「好多水魚」,他笑稱若要指出的是水魚,就不會用上有好意頭的錦鯉。「因為當時好失望吖嘛。」他說自己純粹是以一個觀眾角度,覺得要回水,藉改圖表達心情。他說每一幅改圖作品對他各有意義,只是各人看待事物的方式不一樣,看圖或許理解到其他意思。

他特意在帖文尾段加上一句「本帖中分享的藝術作品使用Photoshop軟件設計(P圖),僅為藝術目的而創作,並不旨在描繪真實事件或新聞。版權所有。」他似乎自去年年尾開始有了加這句備註的習慣,我問他原由,他無奈地說:「因為太多人轉發我改的圖,不停說是真的。」這些轉發者又會自行加上不同標題,有可能誤導他人「我講緊某啲嘢」,為了避免不必要的誤會,造成負面影響,Tommy只好作此聲明。

假作真時真亦假,如此看來,有圖未必有真相?去年11月美都餐室的霓虹燈招牌清拆,Tommy創作了一張貨車運走一堆霓虹燈招牌的圖片,有內地網民轉發圖片到微博,並發文稱「香港引入內地城管的管理辦法,把霓虹燈招牌統統拆掉」惹來熱議。即使Tommy於帖子hashtag #madewithphotoshop,仍有人對他的改圖信以為真,他怎麼看?他說這是一種稱讚,讚他P得太真實,惟圖片經幾番轉傳後「沒有我原本寫的caption(圖說),又或者是(沒有)原本寫清楚這是Photoshop做出來的東西」,他也控制不了別人發布一些惡意扭曲事實的轉發內容,只好自己在post裏加多幾句說話澄清,甚至寫「P假啲方便睇得出係P圖」。

委內瑞拉長大 造就幽默性格

大家對於Tommy的P圖創作或許會感到熟悉,因為題材靈感多取自時事議題、近期熱話,又或者是電影和本地特色街景等,我好奇他是否想用具黑色幽默的超現實改圖講看似「沉悶」的新聞,他說:「新聞沒分悶與不悶,純粹是你自己怎樣看待它。」「你住在這裏,好難不了解這裏正發生什麼事,當有事情發生,我就以我識用嘅方式去表達個人想法。」他說做這些改圖創作,原意並非要製造假新聞,亦非要以改圖哄騙讀者,只是想以誇張的手法吸引讀者留意他的「超現實」作品,以及背後想要傳遞的信息。至於幽默,他大方承應自己在朋友堆中算是比較搞笑的人,「這就是我的性格」,詼諧的表達或許跟他自小成長的地方文化有關,「在那邊(委內瑞拉),即使(看到的)新聞再差,我們都會用一個輕鬆的方式去看」,以簡單一點的角度討論議題也是他P圖的原意。聽他一席話,再看他趣怪的P圖更耐人尋味,似是在苦中作樂。

當地人笑笑口面對逆境

1979年生的Tommy在9歲時舉家移民委內瑞拉的馬拉開波(Maracaibo),他在當地完成平面設計相關的大學學位後,曾做攝影師,當時主要影一些寫實的相片,為他人拍照記錄回憶和經歷。他說南美洲的人說話帶有幽默感,耳濡目染下,說話的風格也受影響,「就算遇到困難的時刻,他們(委內瑞拉人民)都可以笑笑口,說着不太開心的事情」。委內瑞拉雖有豐富的石油資源,近年卻因政府的不作為,還有貪污問題,令民生潦困,面對經濟崩潰、通脹、物資短缺等危機,到了一個攜帶相機出街也怕被偷掉的地步,他不得不考慮回港發展。

他2016年回港定居,既然回到香港,意味一切可以由零開始,他問自己:「為什麼要做回跟以前一模一樣的工作呢?」他想做跟記錄相反的事,透過創作,製造屬於自己的回憶,「或者創造一個moment(時刻),而不是just for record moment」。那時開始將平面設計的知識學以致用,應用在他「我的超現實香港生活」(My Surreal Life in Hong Kong)的計劃,以Photoshop創作超現實和具趣味的香港場景照,並分享到社交媒體。他的Surrealhk專頁現時在fb獲4.8萬個讚好,ig更有接近20萬名粉絲,他稱初時只是為興趣,自學使用Photoshop改圖,分享自己在想什麼、在幻想什麼,因為「普通一張相表達不了我腦海裏想的東西」,但沒想到會引起那麼多關注,「一開始有十幾個人睇已經好開心」,而這個「just for fun」的改圖企劃慢慢變成他的全職工作。

定居香港 鍾情天星小輪

那麼「超現實」該如何定義?他玄之又玄地回答:「有時現實已經是超現實。」他對此說法的解釋有二,其一是他的超現實作品有時會獲得「這件事已經在現實中發生,不夠超現實」的回應,譬如說去年6月的龍舟相撞改圖,有相關的真實事件發生;二是夠誇張,現實不會看到或發生的事。

他認為香港這個城市本身已很「超現實」,但香港是實實在在的城市,為何他如此形容?因為地方小、人多,有雙層巴士,又有地鐵,「是一個非常發達的地方,人走路走得快,吃東西也吃得快」。他覺得這些住在委內瑞拉時不會看得到的微小日常很有趣,「例如香港有艘天星(小輪)可以(乘搭它)看維港美麗的景色,我那邊(委內瑞拉)有個湖,但基本上沒機會坐船觀賞整個城市」,他這麼對比後認為香港很「超現實」。

留意生活細節見趣味

訪問當晚,眼前的中環皇后像廣場花園裏懸浮着巨型紅心,這對Tommy來說也很「超現實」。香港設計中心找他合作,創作了一幅「Chubby Hearts Hong Kong」的P圖,他當時就想,假如這麼大顆心識飛,像氣球一樣吊着天星小輪飄過大海,「整件事好surreal(超現實)好正!」當然天星小輪這個元素包含他個人私心,他很喜歡天星小輪,而且覺得天星小輪最能代表香港,符合要展示給遊客觀賞的概念,「想(張圖)一眼就被認出(Chubby Hearts飄浮)是在香港發生的事情」。一開始腦海浮現許多構思,即使想睡覺,大腦還是「唔熄機」,無邊際地思考,他曾想過改一張Chubby Hearts擠在高樓大廈之間的圖,但後來看到Chubby Hearts的現實照片,發現它曾夾在英國倫敦的威靈頓拱門,原來早有類似的展示手法,「這樣便不夠超現實,只好繼續想其他創意」。

說着說着,只顧跟Tommy對談,沒留意到那天正月十三將近圓滿的月亮高掛,只見他突然發笑,跟身旁的老婆Carrie說:「我一直看着那個月亮升升升,我以為是一盞燈,升到那個位置(大廈上空)才知道是月亮。」二人會心微笑。Carrie告訴我Tommy十分留意生活細節,平時看到什麼有趣的事物都會跟她分享,「(有些)香港人在這裏生活太多年,在這裏出生、長大,會覺得都係咁(日常生活平平無奇)」,反而人生前半段都在委內瑞拉的Tommy,像是以外國人的眼光出發,對香港一切感到新鮮。Tommy自言以前長居委內瑞拉,不時以遊客身分回港探親,不太了解香港,現在回來定居是一個重新認識這個城市的過程,笑言看到繁忙時段擁擠的港鐵站是最大的衝擊,「以前唔覺(多人),𠵱家特別覺」。

「廟街無臉男」費盡心機

跟寫作和畫畫一樣,改圖的創作靈感不是突然從石頭爆出來,怎麼也得有現實的契機觸發。Tommy回想在委內瑞拉住的城市馬拉開波,全年夏季,是一個非常炎熱的城市,反觀香港有冷熱氣溫變化,有時甚至「好凍,刺激到我創作一些圖講香港有幾凍」,例如香港下雪的圖。他的改圖像真度高,要不是長期身處香港,並留意周邊事物的人,或者有可能被騙倒。完成那麼真實卻又浮誇的相片,要花多長時間?他說這視乎要不要親自取景拍攝,有時要影幾次才有滿意效果;撇除拍照這部分,光是用電腦軟件做後製的話,一般數小時內完成,「睇吓這幅圖有多複雜,還有我自己有多執著細節位」,他不想馬虎了事,往往會用很多時間慢慢做。大抵是他這份執著,才讓他的改圖幾可亂真。我問他做過最複雜的圖是哪一張,他笑指改過的圖確實太多,一時三刻也摸不着頭腦,但去年9月發布的「廟街無臉男」改圖,是他特意買了一個無臉男公仔在家裏擺拍,並跟Carrie到廟街落場影相,「當時我們要幻想面前有個無臉男,要遷就角度,還有影無臉男公仔時要打紅色燈」,費盡心機創作一張貼近盂蘭節主題的圖片。

天馬行空的改圖中,如何平衡寫實和超現實?「受眾和我自己都喜歡比較自然的感覺,而非抽象」,他注重物件的光影和比例,想要P出來的圖看起來真實又合理。隨人工智能(AI)發展迅速,改圖也來得更方便順手,他說AI生成的圖片和影片,有些真假難辨,有些則一看就知是假的,AI終有一日或會取代人手P圖,但他反問,「那些輸入文字後生成的圖,是不是你心中真正想要的東西? 定係純粹你當佢係你諗緊嘅嘢?」而他個人認為自己的創作空間該由自己掌控。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 黃志東、Surrealhk

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

