無名周記：普京不敗之謎

在討論普京如何打不倒前，不妨由近日一次訪問談起。美國霍士前主播、右派寵兒Tucker Carlson今年2月初赴莫斯科專訪普京，是烏克蘭戰爭以來普京首次接受西方記者訪問。長達2小時7分鐘的足本訪問可以在YouTube找到。Carlson就像一個學生般恭聽普京講話，提問多是順着普京思路讓他發表己見，令訪問有如克里姆林宮的宣傳片。克里姆林宮滿意得要在俄羅斯學校播放。

美國右派名嘴專訪

不少歐美記者都批評Carlson甘心淪為普京的傳聲筒，有辱新聞專業。Carlson則說訪問是要讓大家聽聽「另一邊」的立場，筆者向來認同要兼聽，因此也犧牲兩小時來看看訪問有什麼石破天驚內容。Carlson力有不逮，又沒有做足功課，無法提出有意義的問題，但關鍵是他本人跟普京情投意合，他自然不會挑剔普京的答案，訪問也自然變成跟受訪者一唱一和。

訪問一開始，他便問普京為何在2022年2月覺得美國會突襲俄羅斯，普京立即說：「我沒有這樣說過。我們是在做Talk Show還是嚴肅對話？」（查普京2021年2月開戰前曾稱，美國和北約視俄羅斯為敵人，烏克蘭將被視作侵俄跳板。）Carlson一臉尷尬，然後普京稱要花1分鐘交代「一些」歷史背景，由公元882年講起，20多分鐘後才講到蘇聯時代，鋪陳俄烏如何血脈相連，俄羅斯如何一直忍辱負重，只是烏克蘭甘心被外國勢力利用，俄羅斯才被迫出手阻止。普京聲稱，2014年發動戰爭是烏克蘭，俄羅斯是要阻止戰爭；2022年的「特別軍事行動」也是俄羅斯「止戰的嘗試」。他表明，必須要在烏克蘭進行「去納粹化」，換言之，其目標仍然是要推翻烏克蘭現政權。

這個普京跟兩年前的普京沒有多少分別，「責任全在西方」的老調已重彈多次。（網上有不少針對是次訪問的fact-check，此處不贅。）但比較有意思的是普京如何評價西方在烏克蘭戰爭上對俄羅斯的誤判，他說：「出於某種原因，所有人都有一種錯覺，認為俄羅斯可以在戰場上被擊敗。這是因為傲慢，因為一顆純潔的心靈（pure heart），但不是因為偉大的頭腦。」換句話說，西方只是感性行事，自以為正義站在烏克蘭一邊，沒有好好動腦袋。這批評很尖刻，也是實情。他批評，西方精英不知道世界已變，西方經濟力量已不能壟斷全球。

兩年過去，為何普京仍屹立不倒？西方及烏克蘭的軍事部署是否出了問題，已有不少評論分析。西方忌憚與俄羅斯直接衝突，支援烏克蘭三心兩意，而單靠道德感召亦不能持久：歐美不少民眾已質疑為何要花那麼多錢去支持烏克蘭。道德感召在歐美內部不敵現實世界慢慢消退，更甚者，歐美一直無法憑道德感召團結全球各國制裁俄羅斯。關於這點，兩年前戰爭爆發之初已有不少評論指出，全球南方一直認為歐美制裁俄羅斯是偽善：俄羅斯入侵烏克蘭是違反國際法要嚴懲，那麼美國2003年入侵伊拉克又如何？這點在去年10月7日後感覺更強烈。南非入稟國際法院指控以色列在加沙干犯種族滅絕罪，也是這情感的體現。

南方怨恨西方 正中普京下懷

哈馬斯去年10月7日突襲以色列大肆屠殺平民，以色列對加沙展開軍事行動要剷除哈馬斯及營救人質，但軍事行動造成大量平民傷亡，惹起不少全球南方國家憤怒，質疑西方雙重標準，俄羅斯在烏克蘭傷害平民西方強烈譴責，但對以色列長期佔領傷害巴人，西方卻隻眼開隻眼閉。法國《世界報》去年10月便發表題為Israël-Hamas : la colère du Sud global（以色列—哈馬斯：全球南方之怒）的社評，指以色列的軍事行動再一次激起全球南方對西方的憤怒。社評指出，西方一方面一直無法解決巴人問題，另一方面也無法因應全球權力動態的新現實調整曾為西方主導的全球治理體系，結果付出沉重代價。以色列在加沙的軍事行動令西方更難說服全球南方，烏克蘭戰爭關乎國際安全。

當然，全球南方對西方的質疑是否完全成立、全球南方在巴勒斯坦問題上是否也是偽善，可以討論；而且這類爭議往往滲入不少情感，模糊問題焦點，亦無助解決問題。不過，現實政治終究不是學院討論，全球南方對西方的怨恨是實在的情緒，西方過去兩年來沒有正視這問題，而這亦正中打着反西方霸權旗號的普京下懷。普京在西方眼中是侵略者及獨裁者，但在某些人心目中卻是抵抗西方霸權的英雄。即使在歐美，Tucker Carlson這些右派也視普京為偶像，認為他堅守西方保守價值，是對抗自由派價值的英雄、真正的領袖。

忠粉遍全球

《金融時報》首席外交事務評論員Gideon Rachman較早時便針對這一現象撰文，題為The Strange Loyalty of Putin's Global Fan Club（普京全球粉絲俱樂部的奇異忠誠）。全球威權領袖崇拜普京不是新聞，但民主國家領袖同樣情迷普京。該文指出，今年三個民主國家的大選都可能由普京粉絲勝出，他們分別是印尼的普拉博沃（Prabowo Subianto）、印度的莫迪，以及美國的特朗普。文章引述印尼《雅加達郵報》總編輯稱，普拉博沃欽佩普京，他不少支持者本身是普京的忠粉。至於莫迪，2022年雖然曾輕輕責怪俄羅斯侵烏，但一直維持跟俄羅斯的友好關係，這固然是因為需要俄羅斯廉價能源，亦跟印度的反殖歷史有關。莫迪的政敵亦批評，莫迪正在向普京學習加緊集權。最近，莫迪領導的印度人民黨全國發言人被問及納瓦爾尼之死時，只強調：「俄羅斯過去、現在和將來都是印度的強大朋友和盟友。」至於特朗普對普京的傾慕更加不用多說了，他一旦上台會如何迎合普京，已引起不少憂慮。

在忠粉包圍下，普京似乎安枕無憂。普京叫西方少點傲慢少點感情用事，要動動腦袋，卻是有用的忠告。當然，他只是勸西方權衡利益後接受現實，但不接受這套的理想主義者一樣要動腦袋。西方對烏克蘭戰爭有沒有計劃，終局到底如何，向來引起討論。烏克蘭戰爭踏入第三個年頭，戰爭已演變成俄烏「鬥長命」，普京是否已外強中乾言人人殊，但戰爭拖下去的損失卻是活生生的人命。烏克蘭兩年來苦苦作戰，現在還要擔心遭西方捨棄。普京帶來的挑戰絕不只限於烏克蘭，怎樣回應這挑戰，西方的確要動動腦袋。

文˙林康琪

編輯•利永倫

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