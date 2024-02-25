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同場加映：照片裏年輕時候的黃麗真

【明報專訊】母親最近過身。家人收拾遺物時，找到多張照片，其中一張黑白照片裏，20歲左右的母親跟同學友人遊公園玩時拍照留念，東北天氣寒冷，穿厚衣梳長孖辮，瓜子臉上展露出燦爛的笑容，她是建設新中國的文青。黑白正方形照片大約2吋×2吋，我不能放大它，看不清楚媽媽有沒有生暗瘡，也無法得知她的髮絲有多麼幼滑；我只能凝望小小照片中美艷的瓜子臉，排列整齊的牙齒，完美無瑕的肌膚。照片像一個保險箱，鎖定相中人的形態，拒絕泄露更多細節，不讓我放大挑剔。

多年前我乘電車駛經銅鑼灣，離遠見到一名女人在電車站，我像突然遭雷擊一樣失魂落魄，電車駛入站停下開門讓她上車，我的心快要跳出來，自言自語喃嘸阿彌陀佛……

我一直盯着她，目光全程追蹤她與友人步上車，在我對面坐下。當她發現有個癡漢呆呆地看着她，我才臉紅低頭。但是我想，人一世也許只得這一次機會遇上這位「她」，錯過了或許終生懊悔！我於是鼓起勇氣抬頭詳細打量對面的女人：她有一張瓜子臉，長長的眼睫毛下有一對水汪汪的深褐色大眼睛，白𠵍皮膚塗上淡淡胭脂，粉紅色薄櫻桃唇，眉清目秀，舉止端莊。近距離令我看得更清楚，她的精心妝扮好像過火了，淹沒她的天生麗質。我失望得有如一盆冷水澆下，內心觸電的感覺頓時煙消雲散。

此難忘的經歷讓我悟出一個道理：怪不得情侶墮入愛河，拍拖行街睇戲多麼甜蜜，同住組織家庭的話，才發現共處原來是多麼折磨苦澀！拍拖時，情侶保持一個適度的距離，眼前人的印象是主觀想像與客觀現實的交織，歌曲都唱smoke gets in your eyes。當情人變伴侶，共處一室有如用放大鏡觀察對方的一舉一動，人性的醜惡缺點必然無所遁形！

圖片登報或放上網 考慮不同

時下好多人用手機拍照、打卡時，都會隨即翻看圖片的效果，一個常見的動作是用兩隻手指掃屏幕上的圖片，放大自己的臉上表情，看看是否達至心中的預期，體型是肥是瘦。這個放大圖片的動作，我每日不知做多少次！

我上班負責挑選圖片刊登報紙，是傳統在報攤便利店真金白銀的一疊疊新聞報紙。每一張圖片來到我的電腦屏幕上，我要仔細發掘圖片的每一個細節，以辨別內容真偽，以衡量資訊量多少，以判斷新聞性高低，還要核對文字說明跟影像是否相符……這些工夫，非得在屏幕上放大圖片瀏覽細節不可。

一般讀者看新聞圖片時，未必察覺許多細微之處，像名人眼袋下的油脂粉泡、女星劃過界的眼線、胭脂下微微突起的暗瘡，甚至忘記修剪的過剩四射鼻毛、絲襪上的小破洞等，統統逃不過我的眼睛。我有時覺得自己的工作崗位不是圖片編輯，更像一名圖片驗屍官。多少公認的俊男美女，他們的照片在屏幕上放大後，身上的缺陷瑕疵表露無遺，頓失光芒！凡事有例外，我曾處理過柯德莉夏萍的圖片，放大後幾乎找不到任何瑕疵，真是「窈窕淑女，寤寐求之」。今日回想，這張完美無瑕的數碼圖片也是來自傳統黑白照片。

審理一張圖片時，除了考慮新聞資訊外，也得兼顧讀者所謂的「一張相靚唔靚」。用於刊登報紙的圖片，跟同一張圖片放上網，考慮不同。

用於印報的照片，放大呈現更多細節，縮小好多時「無嘢睇」，編輯可以通過照片印報的大小，計算讀者接收多少影像內容。酒樓早茶客看見報紙娛樂版的明星圖片時，也許想搞清楚明星戴什麼手表或飾物，由於報紙娛樂新聞圖片經常是明星的全身或大半身照，而人物穿戴的手表或耳環在一張2吋的照片裏只是一個小點，用放大鏡也看不到什麼。

同一張明星圖片在乘港鐵上班一族的手機屏幕，經過兩隻手指在屏幕掃左右、拉上下後，明星手腕上的名表、名牌手袋、最新款色的高踭鞋等細節，經過局部放大後，原形畢露。但是各位不要忘記，手機屏幕放大畫面的功能，亦同時提供機會讓人挑骨頭、發掘瑕疵。讀者今天看圖片，不再局限於完整的構圖，更可以放大以致斬件式瀏覽細節。

出色的新聞照片，記錄可一不可再的珍貴時刻，構圖一目了然。

數碼相機面世 改變攝影行為

廿多年前記者仍然使用菲林拍攝的年代，一張出色的底片，不論打印3R照片，或者於黑房冲放10R大相，甚至放大至26吋×24吋的海報，照片都一相出色。

今日數碼時代，判斷一張圖片是否「好相」，不可單純考慮畫面的構圖，還要問圖片怎樣見人？舉例，一張手機拍攝圖片，或者WhatsApp傳送的圖片，解像度偏低，放大看會「起格」，它只適用於網上或手機屏幕觀賞，拿它來印刷登報，或者去快圖美打印8R照片，效果有如在表面鋪加一層薄砂紙，視覺效果大打折扣。

讀者在手機上放大照片這個習慣，是過去20多年慢慢養成的。這個閱讀習慣開始影響拍攝行為，或多或少改變攝影師構圖時的思維和方法。

菲林時代，攝影師知道觀眾看照片時，看整幅照片的畫面。技術精湛的攝影師，構思照片的畫面時，會努力「突顯主題、避免節外生枝」，使用的技巧包括找最佳拍攝角度呈現主題、利用鏡頭改變空間的特性放大主體、控制景深使主體清晰而背景朦朧等……追求全幅畫面一目了然。

今日攝影師使用數碼相機拍照，未按相機快門已預知數碼圖片在屏幕上任人瀏覽。既然觀眾能放大畫面、甚至斬件式拆解影像內容，那麼攝影師還要堅持構圖一目了然嗎？有一回我請一名實習記者拍攝市民在街上抽煙，實習同學努力走訪後巷、垃圾桶、海旁等有煙民抽煙的地方，交回十多張圖片。我發現所有圖片有共通之處：如果說一張圖片的畫面由30小份平均地堆砌而成，市民手上或嘴邊叼住支煙只佔1份。照片在屏幕上放大30倍，見到吸煙市民；縮回原圖大小，畫面變成「人企喺街度唔知做緊咩」。

數碼科技日新月異，過去一年生成人工智能成熱話，於新聞攝影或許是噩夢的開始。200年來，照片珍貴之處在於「客觀地」呈現曾經發生過的事實，照片是紀錄，也是真實。

科技發展一日千里，人工智能生成的影像幾乎可以以假亂真（其實今日入戲院看電影，觀眾早已習慣電腦影像，好多人都看過《阿凡達》吧？）。不久的將來，任何人都可以叫電腦製作一張圖像，內容是球王美斯坐在香港大球場的球員席，並且要求人工智能參考10年經驗的攝影記者水準，以及參考球隊邁阿密2024年訪港比賽……此電腦製作的圖像，比較與2024年2月4日用相機拍攝的新聞照片，單單是影像畫面，兩者可以相似到一個程度，肉眼根本分辨不出哪張是照片、哪張是圖像。

到時，觀眾再分辨不到真實的紀錄與電腦繪圖！

到時，新聞照片唯有依據文字說明和作者出處，確認哪一張是真實的照片，就像法庭審案傳召證人宣誓作供一樣：「記者×××2月4日在場採訪拍攝，我真誠地記得這一張照片是我當日用相機拍攝的，說明也是出自我手和報館編輯處理，影像內容及文字說明記錄當時實况。」

到時，讀者會否認受新聞圖片用以記錄事實的價值呢？

逆齡ABBA上舞台 幾可亂真

去年聖誕節，我在倫敦入場觀賞ABBA Voyage演唱會。開場後不久，我覺得「唔對路」，興奮的心情漸漸被恐懼取代。長話短說，我親眼見到台上ABBA 4位歌星手舞足動，她們的歌聲震撼所有觀眾的耳朵。由於舞台距離太遠，她們唱歌時的表情，只能抬頭看懸掛天花的巨大屏幕直播。大電視用特寫鏡頭zoom in Frida或Agnetha的上半身，甚至放大臉上的表情，她們真迷人。

喂喂等等！為什麼大屏幕上ABBA 4人才30來歲？不是都已經70多歲嗎？我再看台上的Frida，和大電視裏的Frida，舉手投足在台上或電視都是一模一樣，難道ABBA找到逆齡秘笈，或者用魔法帶全場觀衆時光倒流40年？我滿腦子充滿疑問……4人唱完「Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me.」，台下觀眾拍掌歡呼，兩名女將退入後台換衫，剩下Benny向歌迷問好，笑說他們4人上世紀70年代初到倫敦，眨眼就是50年，今日很開心與歌迷重逢，還問台下喜不喜歡當下年輕的模樣？聽到Benny自我幽默一番，我就更加迷惘！我問鄰座的女兒，他們怎麼可能返老還童？女兒搖頭說這是virtual concert，不是真人表演啊。當刻我無法辨別眼前事物是真是假，真得舉手投降。現場所有的視聽元素——所看、所聽、所接收、所感受的，於我全是真實的體驗，原來都是虛擬影像。音樂播出Dancing Queen，好多四五十歲女士聞歌起舞，全場3000觀眾情緒高漲至極點，是個非常成功的演唱會。散場後，我對女兒說，她40年後可以跟2024年模樣的爸爸見面傾偈，只需向電腦說一聲就成事。

照片是人們回憶的載體，一直以來得以小心保管，因為照片是真實的紀錄。

我再看母親的黑白照片，慶幸它是70年前的真實寫照，當年沒有Photoshop、沒有人工智能生成圖像。這一張黑白照片，讓我清楚看見母親的青春容貌，那天真浪漫的笑容將永遠銘記兒子的心中。

文˙郭慶輝

編輯•朱建勳

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