明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

e新品：OM System M43生態攝影專家 實時減光鏡大升級

【明報專訊】Olympus自從在2021年分拆影像部門業務，成立OM System品牌，便一直以日本哲學「花鳥風月」作為品牌核心，主打自然生態攝影路線。在智能手機步步進逼下仍然獲一班忠實擁躉支持。品牌剛推出新的M43旗艦無反相機OM-1 Mark II，相較前年推出的第1代OM-1，雖然硬件上仍採用2040萬像素背照層疊式Live MOS感光元件、TruePic X影像處理器等，但真正使用起來卻為用家帶來不少便利。早前記者帶着新機及新推出的長焦鏡頭到台灣及在香港試拍，發現無論是影景、影人、影星或打雀，OM-1 Mark II的表現都非常出色，特別是以下幾項功能，鍾意影大自然的攝友相信好易「入坑」。

8.5級防震 3秒手持無失敗

第1代OM-1已提供內置Live ND實時減光鏡功能，Mark II進一步提升，由第1代最大的64（相當於6級減光）調至128（7級）。例如在日光下拍攝瀑布，啟動Live ND減光功能下，快門可設定為3秒，將流水拍成漂亮的水簾狀。而受惠於相機連鏡頭最高可提供8.5級光學防震效能，所以即使設定3秒快門下手持拍攝，也能輕鬆獲得清晰穩定的影像。

OM-1 Mark II的新殺着是在ND減光鏡之上，加入Live GND實時漸層減光鏡功能，相對於Live ND會減低整塊感光元件的吸光量，Live GND則可讓用家較自由地調整取景範圍內的減光區域及漸變強度，例如拍攝屯門藍地新村的壁畫時，有一部分壁畫位處陰影內，基本上很難將兩邊壁畫清晰拍在同一張相內；但在Live GND新功能加持下，只要將漸層減光區域覆蓋在被陽光照射到的壁畫上，便能同時清晰拍下兩邊的壁畫。

另外，OM-1 Mark II的人工智能「被攝對象識別」功能亦強化，在OM-1原有能識別各款主要交通工具及動物外，新加入人類識別能力，即使被攝對象未有正向鏡頭或戴上太陽眼鏡，人工智能也會作出反應，大幅改善自動對焦的成功率。

預拍功能提升 有利動態拍攝

而由於新機的內置緩衝記憶體容量大增，能夠持續記錄完全按下快門前影像的Pro Capture預拍功能，就由上一代的70張提升至99張，換言之即使反應稍慢，也有較大機會拍下珍貴鏡頭，對拍攝難以預測動作的對象如鳥類、貓狗等特別有用，今次在阿里山「打雀」時便能拍到很多雀鳥的有趣動作。

經過今次測試，記者認為內置減光鏡、高強度防震能力及機身相對輕巧的OM-1 Mark II，絕對適合主要影風景或大自然生態的用家，只要懂得靈活運用相機的特別拍攝功能及出色的追焦能力，便能大大提升拍出精彩畫面的機會。唯一問題是相機的操作界面比較複雜，而且部分功能不能疊加使用，有時候必須先關掉其中一項功能才能啟動所需功能，需多花時間練習。●

OM System OM-1 MARK II規格

感光元件：4/3吋背照層疊式Live MOS

有效像素：2040萬

屏幕：3吋可揭觸控式

其他功能：最高8000萬像素高解像度拍攝、LiveComposite合成拍攝、多重曝光、雙記憶卡插槽、1053點自動對焦、576萬像素OLED電子觀景器、IP53防水滴防塵外殼、超音波自動除塵系統

尺寸：134.8×91.6×72.7mm

重量：511g（淨機身）

售價：$22,190（淨機身）

查詢：explore.omsystem.com/hk

文：周群雄

相關字詞﹕感光元件 人工智能 無反相機

上 / 下一篇新聞