e新品：OM System M43生態攝影專家 實時減光鏡大升級

8.5級防震 3秒手持無失敗

第1代OM-1已提供內置Live ND實時減光鏡功能，Mark II進一步提升，由第1代最大的64（相當於6級減光）調至128（7級）。例如在日光下拍攝瀑布，啟動Live ND減光功能下，快門可設定為3秒，將流水拍成漂亮的水簾狀。而受惠於相機連鏡頭最高可提供8.5級光學防震效能，所以即使設定3秒快門下手持拍攝，也能輕鬆獲得清晰穩定的影像。

OM-1 Mark II的新殺着是在ND減光鏡之上，加入Live GND實時漸層減光鏡功能，相對於Live ND會減低整塊感光元件的吸光量，Live GND則可讓用家較自由地調整取景範圍內的減光區域及漸變強度，例如拍攝屯門藍地新村的壁畫時，有一部分壁畫位處陰影內，基本上很難將兩邊壁畫清晰拍在同一張相內；但在Live GND新功能加持下，只要將漸層減光區域覆蓋在被陽光照射到的壁畫上，便能同時清晰拍下兩邊的壁畫。

另外，OM-1 Mark II的人工智能「被攝對象識別」功能亦強化，在OM-1原有能識別各款主要交通工具及動物外，新加入人類識別能力，即使被攝對象未有正向鏡頭或戴上太陽眼鏡，人工智能也會作出反應，大幅改善自動對焦的成功率。

預拍功能提升 有利動態拍攝

而由於新機的內置緩衝記憶體容量大增，能夠持續記錄完全按下快門前影像的Pro Capture預拍功能，就由上一代的70張提升至99張，換言之即使反應稍慢，也有較大機會拍下珍貴鏡頭，對拍攝難以預測動作的對象如鳥類、貓狗等特別有用，今次在阿里山「打雀」時便能拍到很多雀鳥的有趣動作。

經過今次測試，記者認為內置減光鏡、高強度防震能力及機身相對輕巧的OM-1 Mark II，絕對適合主要影風景或大自然生態的用家，只要懂得靈活運用相機的特別拍攝功能及出色的追焦能力，便能大大提升拍出精彩畫面的機會。唯一問題是相機的操作界面比較複雜，而且部分功能不能疊加使用，有時候必須先關掉其中一項功能才能啟動所需功能，需多花時間練習。●

OM System OM-1 MARK II規格

感光元件：4/3吋背照層疊式Live MOS

有效像素：2040萬

屏幕：3吋可揭觸控式

其他功能：最高8000萬像素高解像度拍攝、LiveComposite合成拍攝、多重曝光、雙記憶卡插槽、1053點自動對焦、576萬像素OLED電子觀景器、IP53防水滴防塵外殼、超音波自動除塵系統

尺寸：134.8×91.6×72.7mm

重量：511g（淨機身）

售價：$22,190（淨機身）

查詢：explore.omsystem.com/hk

文：周群雄